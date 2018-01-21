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Московский листок

Сирийский Африн и курдских ополченцев продолжают обстреливать турецкие танки

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 0

турция сирия курды африм
Сирийский Африн и курдских ополченцев продолжают обстреливать турецкие танки

На второй день операции турецкой армии в контролируемом сирийскими курдами Африне началось наступление на земле. В нем участвуют протурецкие повстанцы из "Сирийской свободной армии". По данным канала NTV, поддержку им оказывают турецкие танки. Официальное агентство Anadolu сообщает об участии в операции сирийских оппозиционных отрядов одной строкой. По официальным данным, турецкий спецназ и танки лишь переброшены на границу с Сирией.

В сообщении NTV также не говорится, вошли ли танки в Африн или они ведут огонь с турецкой территории. По данным телеканала, формирования оппозиционной ССА действуют в Африне. 

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из "Сил народной самообороны" и "Демократического союза" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. 

В первый день ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектов. По данным курдской стороны, при ударах погибли шесть гражданских, еще 13 человек получили ранения. Курды утверждают, что под удар попал и лагерь беженцев на окраине города. 

Россия вывела свой контингент - оперативную группу военных и военную полицию - из Африна до начала турецкой военной операции, объявило в субботу, 20 января, Минобороны. На такой шаг военное ведомство пошло "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих".

Однако 20-го января глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о выводе российских войск из Африна на северо-западе Сирии. В ночь на 19 января турецкие военные начали обстрел расположенных там позиций сирийских курдов. 

"Эти сообщения потом были опровергнуты", - цитирует Лаврова "Интерфакс". Глава МИД РФ заявил об этом на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос, действительно ли Россия начала вывод своих сил из сирийского Африна. 

Ранее 19 января телеканал Al Jazeera процитировал заявление главы турецкой делегации в парламентской ассамблее НАТО Ахмета Конкара, который объявил о том, что "Россия предпринимает шаги по выводу своих сил из Африна, где возможны столкновения в ходе турецкой операции". 

Вместе с тем турецкое агентство Anadolu сообщило, что десятки российских военнослужащих из Африна направляются в подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду населенные пункты Нубул и Захра. 

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