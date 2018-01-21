Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности".
В воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказали поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Турецкая бронетехника не столкнулась с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.
Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
- А вот дальше вопрос, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы сегодня Россия ввела танки на Донбасс, наплевав на протесты Киева и Вашингтона? Наверно, возмущению мировой общественности не было бы предела. Почему же туркам можно всё?
честный человек написал 21.01.2018 20:50
Ченко написал 21.01.2018 16:48
А врагов надо бить, а не считать; пусть "...с грудой рент и облигаций,\Решая все дела втроем,Сидит уныло Лига Наций\В собачьем обществе своем".
стоик1111 написал 21.01.2018 16:45
Или как всегда показал себя болтуном?
С.П.Вдиван написал 21.01.2018 16:30
Так себе, постреляют с криками "Держите нас 100 миротворцев, а то мы щас как !"
Амперсанд &+& написал 21.01.2018 14:25
гоблян написал 21.01.2018 14:10
ma-rat написал 21.01.2018 13:41
Лис написал 21.01.2018 13:35