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Московский листок

Туркам можно

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 8

война государство
Туркам можно

Госдепартамент США призвал Турцию сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), и не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Ранее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). СДС были сформированы при активной поддержке США в 2015 году преимущественно из сирийских курдов, получали вооружение от коалиции США. Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". 

В воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказали поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Турецкая бронетехника не столкнулась с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

- А вот дальше вопрос, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если бы сегодня Россия ввела танки на Донбасс, наплевав на протесты Киева и Вашингтона? Наверно, возмущению мировой общественности не было бы предела. Почему же туркам можно всё? 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
честный человек написал 21.01.2018 20:50
россия давно ввела танки на украинские донбасс и крым
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Вор всегда громче всех кричит: держи вора!..
Ченко написал 21.01.2018 16:48
"Если бы сегодня Россия ввела танки на Донбасс, наплевав на протесты Киева и Вашингтона? Наверно, возмущению мировой общественности не было бы предела. Почему же туркам можно все?" - это говорит о том, что "мировой общественности" ("мижнародний спильноти"(свыноти?..))цена меньше даже не гроша (грош Петра Первого=2коп., польско-русский грош 19в.-0,5коп.), меньше 1\8коп. -самой маленькой монеты в денежной системе РИ до 1916,- съела ее инфляция ...
А врагов надо бить, а не считать; пусть "...с грудой рент и облигаций,\Решая все дела втроем,Сидит уныло Лига Наций\В собачьем обществе своем".
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(без названия)
стоик1111 написал 21.01.2018 16:45
Разве сортирный Карлик не разгромил всех врагов Дамаска?
Или как всегда показал себя болтуном?
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Турцкая АТО против курдов
С.П.Вдиван написал 21.01.2018 16:30
от знакомой нам уже АТО по результативности не сильно продвинется.
Так себе, постреляют с криками "Держите нас 100 миротворцев, а то мы щас как !"
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Не надолго
Амперсанд &+& написал 21.01.2018 14:25
Это западня. Уничтожение турецких танков в массовом порядке намечается. Так что туркам можно все, но недолго.
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Re:
гоблян написал 21.01.2018 14:10
Турки по сути проводят геноцид курдов. Причем даже на территории Сирии. РФ геноцида украинцев не проводит, наоборот, защищает русскоязычные регионы, восставшие против украинского нацизма.
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(без названия)
ma-rat написал 21.01.2018 13:41
Турки ввели в войска на територию,не подвластную асаду,она гонит оттуда по сути противников асада.хотя это сирия.но с этой територии турцию атакуют ,с нее идут отряды стреляющие потом по туркам,подрывающие ее целостность.и асад бессилен,потому турки по сути защищаются,создают буфер.украина защищает свою територию,и в этом нет угрозы для рф.
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(без названия)
Лис написал 21.01.2018 13:35
Потому что изменникам Советской Родины и ручным мартышкам Хозяев денег свое мнение иметь не положено.Утин-чмо!Маршал Ким Чен Ын-это круто!
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