Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Казаки-экологи вскрыли в Свердловской области классовый конфликт

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 1

экология регионы казаки свердловск
Казаки-экологи вскрыли в Свердловской области классовый конфликт

Казаки и полиция перекрыли гоночную трассу на озере Балтым в Свердловской области в день соревнований. Казаки утверждают, что гонки вредят экологии. Организаторы соревнований считают, что претензии возникли из-за строительства на берегу озера элитного коттеджного поселка. 

Znak.com сообщает, что полиция при содействии казаков из хутора Горный Щит перекрыла спортивную трассу на озере Балтым, где в воскресенье проходят соревнования "Extreme Ice 2018" и "Ice Drift 2018". 

На соревнования прибыл замглавы администрации Верхней Пышмы по ЖКХ. Он требует от участников гонок покинуть автомобили для составления протоколов. Казаки объясняют, что гонки вредят экологии озера: "Многие будут думать, стоит ли купаться в озере, по которому зимой гоняют автомобили". 

Управляющий автодромом Максим Ченцов считает, что "многие" - это жители элитного коттеджного поселка на берегу озера. Конфликт тянется с 2016 года: отдельные жители поселка выступают редко против организации каких бы то ни было мероприятий на льду в столь живописной и уединенной зоне. 

С тех пор, по информации Ченцова, прошло семь проверок различных контролирующих органов, которые не выявили нарушений.

Напомним, последний крупный социальный конфликт в области имел место в 2015-м. 

Жители маленького населенного пункта в Свердловской области выступили против возможного закрытия в городе исправительных учреждений. Акция пройдет 12 марта: обитатели поселка Сосьва намерены отстаивать существование расположенных в округе колоний: ИК-15 и ИК-18. Эти учреждения жители поселка называют "градообразующими". 

Как рассказал изданию "ПроСосьву.Ру" организатор акции Дмитрий Лялин, закрытие колоний может спровоцировать масштабный рост безработицы, из-за которой жители городка начнут уезжать. 

 

Новость по теме:

Свердловская область не устает бунтовать: теперь против сокращения колоний

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дед Отмороз написал 21.01.2018 20:31
Ряженные клоуны, наемные понятые, а не казаки. Нет казаков тех, что были. Остались чмошники путиноидные, готовые за небольшую мзду прислуживать нынешней власти. Тьфу на них.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошая новость: "Комета возвращается"
Хорошая новость: "Комета возвращается"
21.01.2018
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
21.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лавров врал про оставшихся в Африне солдат РФ, прикрывая Шойгу? (4)
О погибших при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пока умалчивают (0)
Хорошая новость: "Комета возвращается" (3)
Наполовину проваленная кампания (12)
Делегация из КНДР прибыла к южным соседям для подготовки к олимпийскому концерту (0)
Казаки-экологи вскрыли в Свердловской области классовый конфликт (1)
Туркам можно (8)
Сирийский Африн и курдских ополченцев продолжают обстреливать турецкие танки (0)
Минобороны отвлекает от атакуемого Африна окружением "джебхатистов" (1)
Почему правдоруб Навальный то нужен Путину, то не нужен? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат в Президенты Наталья Лисицына: "Запрoс на рабoчую пoлитику в стране высoк"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoследнее пoслание oт Анпилoва мне
Максим Калашников Максим Калашников: КАК СПАСТИ КАМПАНИЮ ГРУДИНИНА ОТ ПРОВАЛА?
Максим Калашников Максим Калашников: Ворон ворону глаз не выклюет
Дарья Митина Дарья Митина: В какoй мере США финансируют рoссийскую внутреннюю oппoзицию?-oтветила на вoпрoсы "Свoбoднoй прессы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss