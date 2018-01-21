Казаки-экологи вскрыли в Свердловской области классовый конфликт

Казаки и полиция перекрыли гоночную трассу на озере Балтым в Свердловской области в день соревнований. Казаки утверждают, что гонки вредят экологии. Организаторы соревнований считают, что претензии возникли из-за строительства на берегу озера элитного коттеджного поселка.

Znak.com сообщает, что полиция при содействии казаков из хутора Горный Щит перекрыла спортивную трассу на озере Балтым, где в воскресенье проходят соревнования "Extreme Ice 2018" и "Ice Drift 2018".

На соревнования прибыл замглавы администрации Верхней Пышмы по ЖКХ. Он требует от участников гонок покинуть автомобили для составления протоколов. Казаки объясняют, что гонки вредят экологии озера: "Многие будут думать, стоит ли купаться в озере, по которому зимой гоняют автомобили".

Управляющий автодромом Максим Ченцов считает, что "многие" - это жители элитного коттеджного поселка на берегу озера. Конфликт тянется с 2016 года: отдельные жители поселка выступают редко против организации каких бы то ни было мероприятий на льду в столь живописной и уединенной зоне.

С тех пор, по информации Ченцова, прошло семь проверок различных контролирующих органов, которые не выявили нарушений.

Напомним, последний крупный социальный конфликт в области имел место в 2015-м.

Жители маленького населенного пункта в Свердловской области выступили против возможного закрытия в городе исправительных учреждений. Акция пройдет 12 марта: обитатели поселка Сосьва намерены отстаивать существование расположенных в округе колоний: ИК-15 и ИК-18. Эти учреждения жители поселка называют "градообразующими".

Как рассказал изданию "ПроСосьву.Ру" организатор акции Дмитрий Лялин, закрытие колоний может спровоцировать масштабный рост безработицы, из-за которой жители городка начнут уезжать.

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