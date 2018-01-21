Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Делегация из КНДР прибыла к южным соседям для подготовки к олимпийскому концерту

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 0

олимпиада кндр южная корея
Делегация из КНДР прибыла к южным соседям для подготовки к олимпийскому концерту

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки визита спортсменов и сопровождающих их лиц на Олимпиаду. Возглавляет группу из семи человек Хен Сон Воль - руководитель любимой музыкальной группы Ким Чен Ына "Моранбон" и, по слухам, его бывшая любовница, отмечает Yonhap. Первым делом отправились инспектировать сцену для выступления в город Каннын. 

Такой двухдневный визит состоялся впервые за последние четыре года, а группа Хен Сон Воль - первые граждане Северной Кореи, которые открыто пересекли границу и путешествуют по Южной Корее с момента избрания там нового президента, указывает Yonhap. Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде - самый значимый результат переговоров между двумя странами, которые после двухлетнего перерыва возобновились в январе. 

Делегацию в Сеуле встретили десятки фотокорреспондентов. Хен Сон Воль не стала отвечать на вопрос о впечатлении от поездки и "просто улыбнулась". Во время своих передвижений группу охраняли южнокорейские полицейские и сотрудники спецслужб. 

Из Сеула группа из семи человек на скоростном поезде направилась к Каннын, где месяц назад завершилось возведение концертного зала на 900 человек. Визитеры должны проверить качество звука для выступлений северокорейских артистов, а также обговорить с представителями Южной Кореи график и программу выступлений на Играх художественных коллективов из КНДР, передает РБК. 

Ранее Северная Корея согласилась принять участие в намеченных на февраль и март Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Оба этих мероприятия будут проходить в восточных городах Южной Кореи. Накануне МОК согласовал выступление на Олимпиаде 22 спортсменов из КНДР. Также сообщалось, что во время открытия спортсмены двух стран пройдут в составе объединенной команды. А в женском хоккейном турнире будет участвовать одна команда спортсменок двух стран. Сколько в ней будет граждан КНДР, не уточнялось. 

Кроме того, для выступления на приуроченных к Играм концертам КНДР собирается отправить в Южную Корею свои художественные коллективы (главным образом, оркестры) и деятелей культуры (певцов и танцоров) - всего 140 человек. 

Поездка группы Хен Сон Воль - первый из подготовительных визитов.

Напомним, в пятницу, 19 января, всё те же южнокорейские таблоиды вбросили дезинформацию о том, что КНДР отказалась от идеи послать в Южную Корею в предстоящие выходные расширенную делегацию для подготовки участия северокорейской труппы артистов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9-го по 27 февраля. Об этом сообщало агентство Yonhap. 

По ранее запланированному сценарию делегация из семи человек под руководством участницы женского вокального ансамбля КНДР Хен Сонг Вол должна была приехать в субботу, 20 января, в соседнюю страну для того, чтобы осмотреть площадки для выступлений в Сеуле и городе Каннын. И, в конце концов, приехала, но не в субботу, а сегодня, в воскресенье. 

Материал по теме:

Визит делегации артистов КНДР в Южную Корею отменён 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы намерены себя вести на выборах президента 18 марта?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошая новость: "Комета возвращается"
Хорошая новость: "Комета возвращается"
21.01.2018
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
21.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лавров врал про оставшихся в Африне солдат РФ, прикрывая Шойгу? (4)
О погибших при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пока умалчивают (0)
Хорошая новость: "Комета возвращается" (3)
Наполовину проваленная кампания (12)
Делегация из КНДР прибыла к южным соседям для подготовки к олимпийскому концерту (0)
Казаки-экологи вскрыли в Свердловской области классовый конфликт (1)
Туркам можно (8)
Сирийский Африн и курдских ополченцев продолжают обстреливать турецкие танки (0)
Минобороны отвлекает от атакуемого Африна окружением "джебхатистов" (1)
Почему правдоруб Навальный то нужен Путину, то не нужен? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кандидат в Президенты Наталья Лисицына: "Запрoс на рабoчую пoлитику в стране высoк"
Дарья Митина Дарья Митина: Пoследнее пoслание oт Анпилoва мне
Максим Калашников Максим Калашников: КАК СПАСТИ КАМПАНИЮ ГРУДИНИНА ОТ ПРОВАЛА?
Максим Калашников Максим Калашников: Ворон ворону глаз не выклюет
Дарья Митина Дарья Митина: В какoй мере США финансируют рoссийскую внутреннюю oппoзицию?-oтветила на вoпрoсы "Свoбoднoй прессы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss