Наполовину проваленная кампания

Павел Грудинин в интерьере происходящего в РФ и мире. Пока до Трамповой энергии и страсти ой как далече!



К сожалению, можно констатировать: предвыборная кампания Павла Николаевича уже наполовину провалена. Это показывает первая же его поездка – в Питер.

Будут ли сделаны необходимые выводы? Ведь времени до выборов осталось критически мало.



ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ПИТЕРСКОГО ВОЯЖА?

Если взять сообщения медиа о поездке ПНГ в Петербург, то в них есть всего лишь несколько пунктов:

- не надо отдавать Исаакий церкви;

- я впервые поцеловался с девушкой в Ленинграде;

- «Кировский завод» - это круто:

- я пойду работать министром экономики в правительство РФ, если премьером станет Юрий Болдырев.

И все? Сие – провал. Ибо не сделанным оказывается слишком многое.

Например, П.Грудинин не встретился с лидерами движения «антиплатонистов»-дальнобоев – Андреем Бажутиным и его ОПР. Не выразил им личную поддержку, не пригласил их в кампанию и не сообщил о том, что сделает с авторами «Платона» и Ротенбергами в случае своей победы на выборах. Громадный минус! Потеря такого активного ресурса, как дальнобои.

Далее: посещение одного из крупнейших центров и просто машиностроения, и агромашиностроения страны (группы «Кировский завод») не использовано для радикальных заявлений по агропромышленной политике и по протекционизму. Вспомним поездки Трампа по США: «Я прекращу импорт в Америку безработицы и пресеку вывоз рабочих мест из страны!» Именно в Питере можно было сделать конкретные (а не общие, как в программе «20 шагов…») заявления по государственной поддержке машиностроения, по выходу из ВТО.

Будучи, в СПб, Павел Николаевич не встретился с питерскими семьями политических заключенных по 282-й статье и не заявил о том, что после его победы и 282-ю статью отменят, и пройдет массовое освобождение осужденных по «русской статье». С примерным наказанием тех, кто ломал людям жизни и здоровье. Обратите внимание: ни одной пресс-конференции по проблеме политрепрессированных, с участием Елены Рохлиной и Надежды Квачковой, Павел Грудинин не дал.

Вообще, он полностью упускает русскую национальную повестку дня, чем раза в полтора сужает свои избирательную базу и отталкивает от себя многих националистов. Очень близорукое поведение! Особенно в свете того, что кандидат от КПРФ заявлен как общий кандидат и красных патриотов, и русских великодержавных националистов.

Любая поездка должна сопровождаться не одними и теми же речами по поводу «20 шагов…» (это уже мало кому интересно, на одной экономике в кампании не выехать), а громкими – и каждый раз новыми! – заявлениями. Они должны касаться хоть протеста против выдачи Киеву добровольцев обороны Донбасса, хоть попыток правительства обложить налогом самозанятых граждан РФ. Вспомните ту же Трампову кампанию!

Если по образцу питерского вояжа пройдут и остальные поездки Павла Грудинина, то кампания окажется провальной. Он и зюгановских-то семнадцати процентов на выборах не возьмет. Избирателю нужна «движуха»

громкие заявления и разоблачения.



Работу зюгановского предвыборного штаба Максим Калашников расценивает как помесь саботажа с идиотизмом.



НЕГАТИВА ПЕРЕБИТЬ НЕ УДАЕТСЯ

Должны констатировать: Грудинину не удается перебить поток «чернухи» от ценных бумаг и счетов в «Лихтенштейнише ландесбанке» и от обвинений в том, что он зарабатывает на торговле землей (операций с недвижимостью). Он не перекрыл всего этого яркими шагами и заявлениями по иным поводам. А таковыми могли бы стать, скажем, объявление о намерении признать русских государствообразующим народом, обнародование планов разгрома этнокриминальных группировок или более детальные речи о том, как высокопоставленные воры будут лишены награбленного и как оное пойдет на развитие страны. Вместо этого – довольно беспомощные попытки оправдываться.

Хотя контрстратегия очевидна: с уверенным лицом рассказать о том, что в РФ на развитие сельского хозяйства взять кредита невозможно. Например, 1995 г., ключевая ставка ЦБ РФ – 195%. Декабрь 1996 – 48%. Май 1998-го – 50%. 27 мая – 4 июня 1998-го – 150%. Июль 1998 – июнь 1999 г. – 60%. В 2000 году ставка снижается до 25%.

При таких процентах НИ ОДНА производительная деятельность невозможна! Американские и европейские аграрии считают, что и 3% годовых – дорого. Вообще, ставка кредита не должна превышать половины рентабельности производства. Даже сейчас, когда учетная ставка ЦБ – 7,75%, это слишком тяжело для производителей.

Вот и надо было с уверенным лицом говорить: «Чтобы не умереть, как хозяйство и развиться, нам надо было пять гектаров земли у МКАД продать или сдать в аренду торговым центрам! А что вы бы на моем месте делали? Кредиты взять было немыслимо, а приходилось закупать новое оборудование и технику. Вот мы и пошли единственно возможным путем. И глядите, чего добились! К такому же приему прибегли и некоторые китайские хозяйства, примыкающие к городам-гигантам.

А если я буду президентом, русский агропромышленник получит дешевые и длинные кредиты, и тогда сможет превратить свое хозяйство в сказку, даже будучи за тысячи верст от МКАД. Ему не придется сдавать земли под торговые центры…»

Надо было дать такое интервью на камеру – и сопроводить его показом планов земель Совхоза имени Ленина, презентацией его угодий и производственной деятельности.

Точно так же надо разбивать и нытье о том, что часть работников недовольна тем, что не получила земельных паев. Я бы сказал на это так:

- Ну хорошо, создали бы мы хозяйство с пятью сотнями акционеров. В 90-е была масса попыток раздать акции и паи работникам. Но чем это кончалось? На сотню таких «народных акционеров» находились пять-шесть дураков, которые под видом дарения продавали свои акции или паи хищникам. Какой-нибудь кавказской мафии или рейдерам-торговцам землей. В результате хищники проникали в акционернцю структуру хозяйства, скупали бы контрольный пакет у простоватых лопухов – и потом уничтожали хозяйство, выкидывая работников на улицу. Такая судьба постигла не только все «примкадные» агрохозяйства, но и многие магазины или заводы в самой Москве.

Если бы мы пошли по такому же сценарию, то не было бы сегодня нашего уникального хозяйства! Стояли бы на его месте коттеджи и особняки толстосумов. Так в чем вы меня обвиняете? В том, что я противостоял развалу 90-х во вверенном совхозе?»

Но, увы, вместо этого – одни беспомощные оправдания.

Увы, должен сделать вывод: кампанию Грудинин пока что проваливает. Сие не меняет моего доброго к нему отношения, он по-прежнему для нас остается самым реальным кандидатом на выборах марта-2018. Но зачем же так бесславно спускать свои шансы в унитаз? Ведь от этого хуже не только Павлу Грудинину, не только нам, но и всей стране!



А В ЭТО ВРЕМЯ НА «ГАЙДАРОФОРУМЕ»…

А в это время на Гайдаровском форуме (не запрещенном в РФ), который все более становится конгрессом правительства Медведева, оглашаются людоедские планы.

Оказывается, чтобы нарастить вложения бюджета в медицину, образование и новую инфраструктуру, нужно не аппетиты «элиты» сократить и не с ворьем бороться. Нет! Нужно ввести налог на те 30 миллионов граждан, что формально нигде не работают. А на деле – самозанятые. Это намерены делать в дополнение к сокращению ассигнований на правоохранителей и контрольно-ревизионные органы. Министр финансов Силуанов в детали не вдавался, но из прошлых «утечек» из правительства мы знаем, что на таких «формально безработных» должны наложить побор в 20 тысяч рублей в год. То есть, 30 млн. живущих в «народном оффшоре» (гаражной экономике) должны принести казне 0,6 трлн. рублей в год. Примерно стоимость одной футбольной мундиали (660 млрд. рублей официально на ЧМ-2018).

Это в корне меняет дело! Десятки миллионов граждан РФ не желают иметь ничего общего с клепократическим государством с упоенно ворующей «знатью». Они сами зарабатывают на жизнь мелкими услугами, ремонтами, репетиторством. Они не хотят платить налогов потому, что полиция-милиция их никак не защищает, суды в РФ – не приведи господи какие, предпринимательству государство не помогает. Кредиты недоступны. Контролирующие органы разорят кого угодно. Услугами «бесплатного» здравоохранения пользоваться невозможно: все равно приходится лечиться за деньги. Выборы несвободны, своих интересов на них не защитишь. К чему тогда платить налоги?

С 1992 года верхи это понимали и предложили народу неписаную сделку: «Мы будем грабить страну и вами помыкать, но взамен вы получаете право возиться у себя в гаражах, получать зарплаты черным налом и не платить налоги, зарабатывая свои гроши на прожитие. Нам – нефть, газ и казна, вам – «народный оффшор»…»

Теперь, когда режиму не хватает денег (а «элита» жрать и воровать меньше не стала) власть решила разорвать эту сделку еще ельцинских времен. Но что такое – выплата 20 тысяч рублей в год для большинства «гаражников» («народных оффшорников»)? Принуждение отдать молоху криминального квазигосударства одну месячную зарплату.

В отличие от бюджетников и официально устроенных на работе, «гаражники»-«оффшорники» должны будут платить налоги сами. А не так, как остальные, за которых подати уплачивает работодатель. А теперь представьте себе, в какое душевное состояние вы придете, если вам придется отдавать этому государству одну месячную зарплату ежегодно? Когда у вас лишних денег-то нет? Или, как вариант, получая на руки, скажем, 50 тысяч рублей (такая зарплата считается ныне достойной!) вы должны будете с каждой отдавать государству не 13%, а все 43 процента? (НДФЛ плюс отчисления в социальные фонды). Когда вы с пятидесяти тысяч сами должны будете отдать ненасытному чудищу 21,5 тысячи рубликов в месяц?

Знаете, если вам придется делать такое, то отношение к нынешней власти, к ее внутренней и внешней политике у вас резко изменится. Вы на своем горбу почувствуете, что содержите государство с его ордами дебиловатых дармоедов.

Но теперь правительство намерено изменить таким образом сознание примерно тридцати миллионов самозанятых. Естественно, после выборов.

Но разве это уже сегодня не нужно делать темой предвыборных заявлений П.Грудинина? Разве уже сейчас надо не про юношеские поцелуи в Ленинграде рассказывать, а о том, что ожидает тридцать миллионов тех, кто смог выжить вопреки этому государству?

Надо предлагать альтернативу людоедству правительства. В резкой и яркой форме.



СИРИЯ: РАЗОРИТЕЛЬНАЯ ШАРМАНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Из Сирии мне сообщают: никакого вывода войск оттуда не будет. Ибо вывод означает скорый крах Асада. Его войска (наши называют их «сиропутами») представляют из себя жалкое зрелище. Они мародерствуют на «освобожденных территориях» так, что местное население начинает вспоминать «бармалеев»-черных с тоской. Ибо запрещенное в РФ ИГИЛ, оказывается, не занималось такими грабежами. Зато сиропуты дают деру с фронта при любой угрозе серьезного боя. Поэтому под видом вывода войск РФ из Сирии идет просто ротация личного состава.

Всю тяжесть боев выносят русские наемники из «Вагнера», разменявшие уже третью сотню «двухсотых» с минувшего лета. Раненых – в разы больше. Воюют в основном граждане РФ, прошедшие бои в Донбассе. Причем воюют из-за заработка.

С ужасом наши глядят на разрушенную Сирию. Понятно, что десятки миллиардов долларов на восстановление придется выкладывать Москве. Какие там дотации Чечне? Или затраты на Крым? Вот тут может возникнуть настоящая «черная дыра» для выбивающейся из сил экономики РФ.

Ребята открыто говорят: чего мы забыли в этой Сирии? Никаких газопроводов строить через этот кошмар невозможно, причем ни для кого. «Бармалеи» из Сирии к рубежам РФ никогда не пройдут – путь на север им перекрыт курдами, Турцией да Ираном. Победа над терорризмом на дальних подступах? Так теракты уже гремят в самой РФ, и для них никого из Сирии перекидывать не пришлось. А коль часть «бармалеев» уйдет в Афган, то они оттуда проникнут в Среднюю Азию. И вот тогда начнутся настоящие проблемы. А то, что из воюющей Сирии извергаются в Евросоюз сотни тысяч беглецов – так то русским по барабану. И даже выгодно. За каким лядом нам спасать Европу, гробя в Сирии триллионы рублей? Они ведь на решение своих проблем нужны. Да и тот боевой опыт, что приобретают ВС РФ и наемники «Вагнера» в Сирии, неприменим в войнах с развитым противником.

Вот вам еще одна благодатная тема для предвыборной кампании Павла Грудинина. Но пока все идет по порочной матрице: «У нас огромные внешнеполитические успехи, только в экономике нужно все менять».

Между тем, внешняя политика РФ лишена всякой логики. Она только разоряет страну. И вот это – одобрять?

Так что, увы, пока предвыборная кампания Единого Кандидата идет через пень-колоду. Да и сама идея поддержки его не только избирателями КПРФ (коих все меньше) горит синим пламенем.

Жаль…

От редакция: Вообще-то все больше фактов говорит за то, что это вообще не кампания, а гражданин просто "отрабатывает номер". Иначе чем объяснить, что посетив Кировский завод, "единый кандидат" умудрился даже не упомянуть фамилию Лисицыной? Не вписалась в сценарий?