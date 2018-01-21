Хорошая новость: "Комета возвращается" Невесомо летящие над плотной водной средой «Ракеты», «Кометы» и «Метеоры» были, наверное, самой прекрасной техникой времён СССР. И вот – событие, которое действительно трогает душу: на воду спущена первая после многих лет новая «Комета» — усовершенствованной модификации 120 М! «Комета», которая стала ещё лучше прежней, и будет ходить со следующего года между Севастополем и Ялтой.



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