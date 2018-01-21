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Московский листок

Хорошая новость: "Комета возвращается"

Опубликовано 21.01.2018 в разделе комментариев 3

Невесомо летящие над плотной водной средой «Ракеты», «Кометы» и «Метеоры» были, наверное, самой прекрасной техникой времён СССР.

И вот – событие, которое действительно трогает душу: на воду спущена первая после многих лет новая «Комета» — усовершенствованной модификации 120 М! «Комета», которая стала ещё лучше прежней, и будет ходить со следующего года между Севастополем и Ялтой.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Мдя написал 21.01.2018 21:10
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Т.Е. про волнение моря.А нафото речной вариант Ракеты или Метеора, но не Кометы. Она была заточена под море. Блевиниус у пассажиров будет обеспечен. Но это все мелочи. Цена вопроса в цене на билет. И сдается мне, чтот у дяди Ашота изАлупки от Ялты до Свастополя будет дешевле и быстрее доехать на его тарантасе.
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Недостающие подробности
Очередной забаненый написал 21.01.2018 18:36
Построили 1 штуку на "верфи братьев Нобель" в Рыбинске. В следующем году обещают построить еще одну. Такая вот производительность труда. До СССР тут ой как далеко. Даже перджеты лучше делают.
Завод кстати был имени большевика Володарского, но после котрреволюции буржуи вернули имя своего кумира Нобеля. Советского периода развития как будто и не было.
В общем, радоваться тут нечему.
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(без названия)
Лис написал 21.01.2018 16:14
Отличная новость."Цивилизация богов" под названием СССР возвращается.Расистская клерикальная помойка под названием Рашка нервно курит в сторонке.
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