Хорошая новость: "Комета возвращается"

Невесомо летящие над плотной водной средой «Ракеты», «Кометы» и «Метеоры» были, наверное, самой прекрасной техникой времён СССР.
И вот – событие, которое действительно трогает душу: на воду спущена первая после многих лет новая «Комета» — усовершенствованной модификации 120 М! «Комета», которая стала ещё лучше прежней, и будет ходить со следующего года между Севастополем и Ялтой.
Мдя написал 21.01.2018 21:10
Очередной забаненый написал 21.01.2018 18:36
Завод кстати был имени большевика Володарского, но после котрреволюции буржуи вернули имя своего кумира Нобеля. Советского периода развития как будто и не было.
В общем, радоваться тут нечему.
Лис написал 21.01.2018 16:14