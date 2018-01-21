О погибших при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пока умалчивают

В субботу вечером пожар произошел в одном из жилых домов по улице Лосевская на северо-востоке Москвы. По неподтвержденным данным, в результате инцидента есть погибшие. На официальном сайте столичного управления МЧС сообщается лишь, что в результате возгорания пострадали люди.

Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Лосевская, дом 7, корпус 1. "Уже через шесть минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров", - сообщили в ведомстве.

Примерно в 21:30 пожар был ликвидирован. В ходе тушения огня сотрудники экстренных служб спасли шесть человек, и еще 10 человек вывели из горящего дома в целях безопасности.

Источник РИА "Новости" в экстренных службах между тем заявил, что при пожаре в 16-этажном доме погибли два человека, еще трое пострадали. Обстоятельства возгорания к настоящему моменту выясняются.

Напомним, в декабре в Москве тоже был крупный пожар, где удалось избежать жертв благодаря быстрой эвакуации. Пожар возник 3 декабря в 22-этажном жилом доме на Новорогожской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Огонь, который затронул одну квартиру, быстро потушили. Открытое горение наблюдалось на шестом этаже 22-этажного жилого дома на Новорогожской улице, д. 30. Из здания проводили эвакуацию.

Сообщения об эвакуации подтверждает АГН "Москва". В 17:45 3-го декабря в пресс-службе столичного ГУ МЧС объявили о ликвидации пожара: "Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу улица Новорогожская, дом 30 на площади 10 кв. метров".

Новости по теме:

Пожары Москвы 21-го века затмят времена Наполеона

На Новорогожской улице в Москве горел 22-этажный дом повышенной элитности