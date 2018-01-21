Лавров врал про оставшихся в Африне солдат РФ, прикрывая Шойгу?

Турция проводит операцию в сирийском Африне с целью создания зоны безопасности на границе, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. В воскресенье началась наземная часть операции: власти подтвердили сообщения СМИ об участии танков в наступлении на контролируемый курдами Африн. Бронетехника поддерживает на земле протурецких сирийских оппозиционеров.

"Операция будет проводиться в четыре этапа с тем, чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов", - цитирует премьера телеканал NTV. Йылдырым подтвердил начало наземной операции в Африне. Он заявил, что на данный момент потерь и раненых среди военных нет, передает РИА "Новости".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что операция в Африне - только начало боевых действий, цель которых - взять под контроль приграничные районы Сирии. Следующим районом он назвал Манбидж.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из "Сил народной самообороны" и "Демократического союза" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Анкара считает СНС и ДС сирийскими ответвлениями Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

В первый день ВВС Турции нанесли авиаудары по сотне объектов. По данным курдской стороны, при ударах погибли шесть гражданских, еще 13 человек получили ранения. Курды утверждают, что под удар попал и лагерь беженцев на окраине города.

Россия вывела свой контингент - оперативную группу военных и военную полицию - из Африна до начала турецкой военной операции, объявило в субботу, 20 января, Минобороны. На такой шаг военное ведомство пошло "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих".

От редакции: То, что Африм бомбят, а не только обстреливают из танков, видно на многих фотографиях. Однако в таком случае крайне любопытно было бы выяснить, находятся ли там до сих пор российские солдаты? Кому верить - информационным агентствам, получающим информацию из США или Сергею Лаврову, пожалуй, единственному вызывавшему до сих пор уважение из "путинского призыва"?

Вот его короткая, но важная реплика. "Эти сообщения потом были опровергнуты", - цитирует Лаврова "Интерфакс". Глава МИД РФ заявил об этом на пресс-конференции в ООН, отвечая на вопрос, действительно ли Россия начала вывод своих сил из сирийского Африна. Ранее 19 января телеканал Al Jazeera процитировал заявление главы турецкой делегации в парламентской ассамблее НАТО Ахмета Конкара, который объявил о том, что "Россия предпринимает шаги по выводу своих сил из Африна, где возможны столкновения в ходе турецкой операции".

Так кто и кому врал? Лавров всем своим соотечественникам (матерям и жёнам солдат) и мировому сообществу 20-го января? Или Шойгу - вот тем самым дяденькам из турецкой разведки, с которыми он на первом фото в прекрасном настроении совещается о том, как турки будут истреблять курдов при российском нейтралитете? Это снова сработала та часть русской (тувинской) души, которую турки похабно зовут "Наташа"? Как и в дни восстания военных против султана Эрдогана?

Вот что пишет об этом коммунист Алексей Албу, сам переживший в Одессе огранизованное правыми ультрас и местными властями обдуманное истребление огнём идеологического противника ("Антимайдана", в число противников попал и он, но чудом выжил), и с ним трудно не согласиться:

- Турция всё-таки перешла Сирийскую границу и начала убивать жителей курдского Африна. Русские солдатики, по сути сломавшие хребет ИГИЛ и заслужившие прекрасную славу освободителей - сегодня получили команду уйти из города и не мешать бомбить мирные кварталы. Назвать тех, кто принимал это позорное решение негодяями - ничего не сказать. Перекроет ли строительство российского газопровода по территории Турции те репутационные потери, которые понесёт наша страна? Я не знаю. Ведь сегодня началась одна из самых позорных глав в истории России и мне неимоверно стыдно перед простыми курдскими людьми! Сумеют ли они простить когда-нибудь Россию? Вряд ли...

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