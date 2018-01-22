Росстат показал задницу Деда Мороза

Дед Мороз уже раздал все свои подарки, запряг оленей и собрался обратно на север, повернувшись к нам тыльной стороной.

В 2017 году картофель подорожал на 24%, опередив все социально значимые продукты по росту цен. Кроме картофеля, в 2017 году почти на 21% подорожало сливочное масло, цены на молоко в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, черный чай — на 4%.

В перечень социально значимых товаров первой необходимости, который был утвержден правительством в 2010 году, входят 24 товарные позиции, для которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Кому-то цены на картошку и гречку мало интересны, а кто-то в основном и питается, что хлебом, картошкой да прочим социально значимым товаром числом 24 штуки. И для той, весьма значительной части россиян, кто перебивается с крупы на макароны, это все очень и очень значимо. Скажем, пенсионерам накинули тысчонку, да тут же и забрали на повышении цен. И выходит, что в новом году кто плохо питался, тот станет есть еще хуже. И вовсе не от отсутствия аппетита.

Странно, ведь у нас так замечательно развивается сельское хозяйство... А цены на его продукцию растут. Когда плохо развивалось - тоже росли. При плохом урожае цены растут, при хорошем - растут еще быстрее.

У нас же в прошлом году вырастили рекордный урожай зерна! Почему же хлеб подорожал? А потому...

А.Б.