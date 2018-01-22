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Московский листок

Росстат показал задницу Деда Мороза

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 5

хлеб продукты цены картофель крупа
Росстат показал задницу Деда Мороза

Дед Мороз уже раздал все свои подарки, запряг оленей и собрался обратно на север, повернувшись к нам тыльной стороной.

В 2017 году картофель подорожал на 24%, опередив все социально значимые продукты по росту цен. Кроме картофеля, в 2017 году почти на 21% подорожало сливочное масло, цены на молоко в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, черный чай — на 4%.  

В перечень социально значимых товаров первой необходимости, который был утвержден правительством в 2010 году, входят 24 товарные позиции, для которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Кому-то цены на картошку и гречку мало интересны, а кто-то в основном и питается, что хлебом, картошкой да прочим социально значимым товаром числом 24 штуки. И для той, весьма значительной части россиян, кто перебивается с крупы на макароны, это все очень и очень значимо. Скажем, пенсионерам накинули тысчонку, да тут же и забрали на повышении цен. И выходит, что в новом году кто плохо питался, тот станет есть еще хуже. И вовсе не от отсутствия аппетита. 

Странно, ведь у нас так замечательно развивается сельское хозяйство... А цены на его продукцию растут. Когда плохо развивалось - тоже росли. При плохом урожае цены растут, при хорошем - растут еще быстрее. 

У нас же в прошлом году вырастили рекордный урожай зерна! Почему же хлеб подорожал? А потому... 

А.Б.



Рейтинг:   4.52,  Голосов: 21
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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Сергей написал 22.01.2018 08:16
"...в новом году кто плохо питался, тот станет есть еще хуже." И при этом проголосует за путина, впрочем как и ВСЕ 17 лет, до этого! Доголосовались!!!
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Скучно, девочки
Линза написал 22.01.2018 07:27
У нас в Ростове-на-Дону ничего не подорожало.
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(без названия)
interier написал 22.01.2018 04:50
Интересно, кому это тысченку накинули?
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(без названия)
!!!QQQ!TOTQ!OQQ!!!&& написал 22.01.2018 00:31
"Странно, ведь у нас так замечательно развивается сельское хозяйство... А цены на его продукцию растут. Когда плохо развивалось - тоже росли. При плохом урожае цены растут, при хорошем - растут еще быстрее.
У нас же в прошлом году вырастили рекордный урожай зерна! Почему же хлеб подорожал? А потому... "
- Таки ничего странного! Таки экономика, как форма частной собственности - таки нелинейна и непредсказуема в своих таки проявлениях, кроме одного - бал в ней правит "Шахыр-Махыр"! Таки следствием из этого факта таки является то, что тупые населюки, которые в долбостройку таки пропили, прос-рали, предали и СССР и Коммунизм - получат дополнительное питание в виде таки с-осания яху! То таки да! Таки им, идиотам, подонкам и ублюдкам- так и надо! То таки да!
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еще в праздники смертность выше на 12 000 трупов.
на майские праздники тоже 12000трупов написал 22.01.2018 00:28
Итого:за эти годы из-за затяжных праздников смертность -5 миллионов. Не хило. Придумал же Эльцинд,либераст алкашный.
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