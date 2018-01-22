Царя в проруби подменили!

Не успел еще, как говорится, наш президент обсохнуть после крещенского купания в проруби, а уж отцы Церкви отмежевались от этой водной процедуры.

Они поведали пастве, что никакой божественной и целебной силы окунание в освященную иордань в себе не несет. Оно не входит в церковный устав и не является каноническим.

Церковь вовсе не призывает верующих купаться на Крещение в холодной воде, поскольку эта процедура совсем не безопасна и может привести к болезни.

А что тогда остается? Остается банальная бесплатная предвыборная реклама, на которую такие мастера кремлевские пиарщики.

Может, кому-то там кажется, что в соцсетях сидят одни лохи и олухи, которым можно всучить любую туфту. Увы и ах.

Здесь довольно много просвещенной публики, известных личностей, ученых, специалистов самых разных профессий.

В связи с выборной кампанией многие политики, например, плотно оседлали Твиттер. Вы не поверите, но даже такие важные персоны, как Зюганов и его выдвиженец Грудинин, выходят сюда со своих аккаунтов пообщаться с народом.

Как-никак бесплатная реклама, грех не воспользоваться. Надо ли говорить, что выложенные на кремлевский сайт фотографии крещенского купания президента сразу привлекли к себе внимание интернет-публики?

Посыпались комментарии, да все больше ехидного свойства. Какой-то ямщицкий полушубок, понимаешь, валенки с гербом. Цирк да и только.

И вот, попробовав за зуб купальные снимки, блогеры пришли к заключению:

- это была постановочная съемка в теплом павильоне;

- об этом свидетельствует отсутствие пара от тела и дыхания;

- на теле купальщика не было характерной от холода «гусиной кожи»;

- водичка в проруби была подогрета, хорошо видна проложенная к ней труба;

- абсолютно темный фон на втором плане также свидетельствует о закрытом помещении;

- никакого риска получить спазм сосудов от окунания в воду не было. Очевидно, поэтому, рядом не было и дежурного врача.

Широко известный дьякон и публицист Андрей Кураев вообще заявил, что купался двойник В.Путина. Он даже не смог правильно наложить на себя крестное знамение, а сотворил непонятную «католическую» отмашку в виде «треугольника». Настоящий президент, уверен Кураев, до такого кощунства никогда бы не опустился.

Обычно к мнению «оппозиционного» священника в Кремле чутко прислушиваются. Летом он разместил в своем ЖЖ фотографию Лизы Песковой, сидевшей в христианской церкви в Италии в…мм… очень развязной позе. Оголенные бедра и все такое прочее, конечно же, оскорбляли религиозные чувства верующих.

И вскоре в СМИ промелькнула информация, что живущей во Франции девушке порекомендовали закрыть свой Instagram от греха подальше. Посоветовать ей мог из Москвы только дорогой папенька - пресс-секретарь президента Д.Песков.

Прошли сутки, но он никак не отреагировал на заявление дьякона Кураева о купавшемся в селигерской проруби «двойнике Путина».

Все это вместе только усилило подозрения телезрителей и завсегдатаев соцсетей о том, что перед нами было разыграно очередное цирковое представление.

То, что сродни нырянию в море за амфорами и обучению стерхов парению в небесах.