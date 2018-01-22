Царя в проруби подменили!

Не успел еще, как говорится, наш президент обсохнуть после крещенского купания в проруби, а уж отцы Церкви отмежевались от этой водной процедуры.
Они поведали пастве, что никакой божественной и целебной силы окунание в освященную иордань в себе не несет. Оно не входит в церковный устав и не является каноническим.
Церковь вовсе не призывает верующих купаться на Крещение в холодной воде, поскольку эта процедура совсем не безопасна и может привести к болезни.
А что тогда остается? Остается банальная бесплатная предвыборная реклама, на которую такие мастера кремлевские пиарщики.
Может, кому-то там кажется, что в соцсетях сидят одни лохи и олухи, которым можно всучить любую туфту. Увы и ах.
Здесь довольно много просвещенной публики, известных личностей, ученых, специалистов самых разных профессий.
В связи с выборной кампанией многие политики, например, плотно оседлали Твиттер. Вы не поверите, но даже такие важные персоны, как Зюганов и его выдвиженец Грудинин, выходят сюда со своих аккаунтов пообщаться с народом.
Как-никак бесплатная реклама, грех не воспользоваться. Надо ли говорить, что выложенные на кремлевский сайт фотографии крещенского купания президента сразу привлекли к себе внимание интернет-публики?
Посыпались комментарии, да все больше ехидного свойства. Какой-то ямщицкий полушубок, понимаешь, валенки с гербом. Цирк да и только.
И вот, попробовав за зуб купальные снимки, блогеры пришли к заключению:
- это была постановочная съемка в теплом павильоне;
- об этом свидетельствует отсутствие пара от тела и дыхания;
- на теле купальщика не было характерной от холода «гусиной кожи»;
- водичка в проруби была подогрета, хорошо видна проложенная к ней труба;
- абсолютно темный фон на втором плане также свидетельствует о закрытом помещении;
- никакого риска получить спазм сосудов от окунания в воду не было. Очевидно, поэтому, рядом не было и дежурного врача.
Широко известный дьякон и публицист Андрей Кураев вообще заявил, что купался двойник В.Путина. Он даже не смог правильно наложить на себя крестное знамение, а сотворил непонятную «католическую» отмашку в виде «треугольника». Настоящий президент, уверен Кураев, до такого кощунства никогда бы не опустился.
Обычно к мнению «оппозиционного» священника в Кремле чутко прислушиваются. Летом он разместил в своем ЖЖ фотографию Лизы Песковой, сидевшей в христианской церкви в Италии в…мм… очень развязной позе. Оголенные бедра и все такое прочее, конечно же, оскорбляли религиозные чувства верующих.
И вскоре в СМИ промелькнула информация, что живущей во Франции девушке порекомендовали закрыть свой Instagram от греха подальше. Посоветовать ей мог из Москвы только дорогой папенька - пресс-секретарь президента Д.Песков.
Прошли сутки, но он никак не отреагировал на заявление дьякона Кураева о купавшемся в селигерской проруби «двойнике Путина».
Все это вместе только усилило подозрения телезрителей и завсегдатаев соцсетей о том, что перед нами было разыграно очередное цирковое представление.
То, что сродни нырянию в море за амфорами и обучению стерхов парению в небесах.
весельчак УУУ написал 22.01.2018 09:08
недорогим товарищам шариковым написал 22.01.2018 08:23
Тщательнее контролируйте кипениа выших разумов возмущенных, чтобы не выкипели как у дедушки Ленина!
Ночной гвоздь написал 22.01.2018 07:38
Там завербовался в КГБ, влез в КПСС, чтобы всем показать какой он крутой. Но нижесредних способностей хватило только на то, чтобы получить место стукачка в Группе сов.войск в Германии. Работал под крышей дрезденского дома дружбы ГДР-СССР.
За сомнительные связи с западными разведками его отозвали из ГДР,сняли с оперативной работы и поставили в ЛГУ присматривать за иностранцами
Оттуда он слинял с жулику Собчаку с тех пор на у него на уме только бабло, бабло и бабло
Ночной гвоздь написал 22.01.2018 07:15
Всех под себя подмял, власти больше чем у всех мировых лидеров вместе взятых. Но пустил ее только на обнищание народа и прославление себя
Александр Загонов* написал 22.01.2018 07:03
я не прав, каюсь написал 22.01.2018 05:40
Росгвардеец написал 22.01.2018 04:25
Путин в этом полущубке выглядел как ЧМОШник, который только ограбил склад
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 22.01.2018 04:00
~~~ А-был-ли--ТАМ--Вова...~~~
_ЧАВО--"Царь"--НЕ--настоящий...?
И...Главного--Вову--"ПОДМЕНИЛИ"...?
Так на Селигере был Вова - ИЛИ...
Вот КАКУЮ новость - "вдруг"-в-парили!
_Но Главная ИНТРИГА в том,скажу-Я-Вам
Что ТО - "Его-АГИТ-купание",в-натуре,
100%-но НЕ понравилось ПОПА`м...
НЕ-так-крестился-МОЛ--"Путин" ТОТ...
[вот ЧЕМ "окармливают" ПОПЯРЫ народ]
_ОЙ-что-ЭТО-в-России-ДЕЛАЕТСЯ-то...
ОЙ-чаво-ЭТО-в-России-ТВАРится-то...
ГОВОРЯТ,что "НЕ-ТОТ" Вова БЫЛ в-воде!
Наро("дец")д - от "СТРАХА-крестится",
[Правду народ - 100%-но НЕ (у)знает...
ЕЩЁ и ПОПАвская "СТАЯ" - нагнетает...]
_ХОТЯ...НЕКОТОРЫЕ сомнения ИМЕЮТСЯ...
НО 100%-но то,что они - ДО окончания
"ПРЕДВЫБОРНОГО" марафона - НЕ развеются!
"Он"-себя-С-ГОЛОВОЙ-под-Воду-НЕ-опускал!
И-каким\то-ТРЕУГОЛЬНЫМ-крещением...
Себя-в-ТОЙ-проруби--"обрамлял"...
_Хотя - если "ПО-ЧЕСНОКУ" то Там(в-воде)-
БЫЛ--все\таки Настоящий Вова!
НО - "верные" Ему ПОПЫ(+ КИРГУН)-
МОГУТ потребовать - ОКУНУТЬСЯ там СНОВА?
_Но...ЧТО Главное ДЛЯ "ТАК`ИХ" "новостей"
О...ГЛАВНОЕ это - РАЗДУТЬ ИНТРИГУ...
Ментально-"НЕ"-зримо(как обычно)ПОКАЗАТЬ,
ТАКИМИ ВБРОСАМИ - от чьИХто "ФИГУ"...
[i народ ПОВЕДЁТСЯ - i "БАЗАР" начнется]
_Окунанием в прорубь - и ЭТО 100% так -
НАСТОЯЩИЙ Путин - Хорошо Себя ПРОПИАРИЛ!
и ВБРОСОМ,что ТАМ был ЯКОБЫ не Он...
Он ТАК поступить - своИХ "друзей" заставил!
[Говорят,что Вова МНОГО "накосячил"...НО,
Президентом Он БУДЕТ - "переизбран" все-равно!]
[ЧИСТКИ ВСЕХ "конюшен"...После ОЖИДАЮТ,ся...
но Эти "Новости" - ПОКА еще Скрывают,ся...]
````````````````````````````[39-33,1]```
Ничего ни к кому личного,
так - мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 21-01-18.
Соломон Абрамыч написал 22.01.2018 03:39
Помдеж написал 22.01.2018 03:37
Где-то у него же рядом должна болтаться охрана с ядерным чемоданчиком
Он бы выглядел по-человечески, если бы сбросил тулупчик и в плавках шуганул в воду. Но почему=то решили показать его без плавок
И весь Инет теперь потешается: Путину отрезали яйца и он не хочет это показывать, фу
без названия написал 22.01.2018 03:08
Софья Казарина написал 22.01.2018 02:47
А то в стране такой дефицит акушерок
вообще-то написал 22.01.2018 01:01
А пипл Хавает. И поделом.
Истомины написал 22.01.2018 00:57