Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Правительство согласилось смягчить "закон Яровой"

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 5

Правительство согласилось смягчить "закон Яровой"

Правительство России признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо заместителя Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.

Как отмечает издание, в доработанном проекте постановления министерства указано, что операторам будет необходимо хранить фактически переданный не голосовой трафик в течение 30 суток. Кроме того, объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

Ранее предполагалось, что операторам связи понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. Причем в течение пяти лет этот объем должен был увеличиваться на 15%. При таких расчетах, по оценке РСПП, совокупные затраты операторов МТС, «Вымпелкома», и «Мегафона» составят в 2018 году 100 млрд рублей. При этом, без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе ежегодно тратить на «закон Яровой» не более 3 млрд руб. Минкомсвязь в письме господина Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с «законом Яровой» не предусмотрено.

Из письма следует, что операторы также смогут сэкономить на оборудовании так как для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся техническую базу.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: кому на х....
Она написал 22.01.2018 19:50
в психушке. Шпиенов ловит.
Ответить
кому на х....
Пенсионер написал 22.01.2018 17:24
Кому на х... нужен мой трафик разговоров с женой, или всякие разговоры на бытовые темы, эта Яровая еб..бахнулась, везде мерещатся экстремисты, кстати что то давненько ее не слышно?
Ответить
(без названия)
Рудольф написал 22.01.2018 15:18

"Смягчить?" - Как это мило с "их" стороны!
Ответить
(без названия)
Яков Блюмкин написал 22.01.2018 12:14
Если эта сучка Яровая вместе с придурками-депутатами принимают такой закон, в бюджет обязаны заложить необходимые резервы для хранения этого трафика. Это нужно не операторам, а властям России. Сотовые операторы тоже оказались ссыкунами, слово ссат поперек сказать. Только гниды, тарифы прибавляют. Может , для этого и был этот бляdскиф закон разработан? С российских лохов деньжат сорвать.
Ответить
Поможем...
Коррррршунов написал 22.01.2018 11:27
Каждый обладатель безлимита в состоянии помочь родному правительству. Увеличив количество неголосового контента раз в пять-десять. Например можно качать порнуху.
Или записи выступлений национального лидера.
Накачали и подтерли... Накачали и подтерли...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого вы бы предпочли на выборах в этом сезоне?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошая новость: "Комета возвращается"
Хорошая новость: "Комета возвращается"
21.01.2018
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
Юрий Мухин: Как не надо делать революцию
21.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Другороссы требуют национализации приватизированного и "положили" на выборы (0)
Парламент Каталонии готовит "ход конём" - Пучдемоном (0)
Порошенко вывел 128-ю бригаду и подпишет очередную бумажку, призванную вернуть Донбасс (3)
Назарбаев втягивает Казахстан в мировой конфликт (13)
Парад трудовых проблем перед приёмной президента РФ (3)
Ксения собрала 100 тысяч (28)
Единственная страна, подвергшаяся ядерной бомбардировке США, готовится к войне с их врагом (4)
1% населения Земли владеет 82% мирового богатства (4)
Минобороны продолжает отвлекать от турецкого террора в Африне победами в Идлибе (3)
Правительство согласилось смягчить "закон Яровой" (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Ответ на нищету - голый торс президента и мумия Ленина?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обо всём!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Трамп-Дональд'c
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк oпять завидеoблoжил
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Чьи поганки слашше?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss