Правительство согласилось смягчить "закон Яровой"

Правительство России признало обоснованной часть критики антитеррористического "закона Яровой", обязывающего операторов связи хранить трафик. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо заместителя Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), необходимый объем хранилищ данных будут рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.

Как отмечает издание, в доработанном проекте постановления министерства указано, что операторам будет необходимо хранить фактически переданный не голосовой трафик в течение 30 суток. Кроме того, объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

Ранее предполагалось, что операторам связи понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. Причем в течение пяти лет этот объем должен был увеличиваться на 15%. При таких расчетах, по оценке РСПП, совокупные затраты операторов МТС, «Вымпелкома», и «Мегафона» составят в 2018 году 100 млрд рублей. При этом, без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе ежегодно тратить на «закон Яровой» не более 3 млрд руб. Минкомсвязь в письме господина Алхазова указывает в ответ, что в бюджете и отраслевых госпрограммах средств на компенсацию затрат операторов в связи с «законом Яровой» не предусмотрено.

Из письма следует, что операторы также смогут сэкономить на оборудовании так как для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся техническую базу.