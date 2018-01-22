1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Состояние богатейших людей планеты за 2017 год увеличилось на $762 млрд, говорится в отчете организации Oxfam, приуроченном к международному экономическому форуму в Давосе. В докладе отмечается, что в настоящее время 82% всех мировых богатств принадлежит 1% населения земли. С 2010 года богатство миллиардеров увеличилось на 13%. Их доходы в среднем росли в шесть раз быстрее, чем доходы рядовых граждан. Также в 2017 году зафиксирован рекордный прирост количества долларовых миллиардеров за всю историю - в мире сейчас насчитывается 2043 миллиардера, а в прошлом году один миллиардер появлялся раз в два дня. При этом состояние беднейших 3,7 миллиардов жителей планеты не изменилось.

Авторы доклада считают, что рост числа миллиардеров связан в том числе с ухудшением условий труда рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

"Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций", - цитирует РБК исполнительного директора Oxfam Винни Бьянима.

В качестве примера нечеловеческой эксплуатации трудящихся он привел женщин США, которые работая на птицеводческих предприятиях, «вынуждены одевать памперсы, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет», а в странах Азии рабочие вовсе переселились жить на свои предприятия.