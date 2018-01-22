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Московский листок

1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 4

1% населения Земли владеет 82% мирового богатства

Состояние богатейших людей планеты за 2017 год увеличилось на $762 млрд, говорится в отчете организации Oxfam, приуроченном к международному экономическому форуму в Давосе. В докладе отмечается, что в настоящее время 82% всех мировых богатств принадлежит 1% населения земли. С 2010 года богатство миллиардеров увеличилось на 13%. Их доходы в среднем росли в шесть раз быстрее, чем доходы рядовых граждан. Также в 2017 году зафиксирован рекордный прирост количества долларовых миллиардеров за всю историю - в мире сейчас насчитывается 2043 миллиардера, а в прошлом году один миллиардер появлялся раз в два дня. При этом состояние беднейших 3,7 миллиардов жителей планеты не изменилось.

Авторы доклада считают, что рост числа миллиардеров связан в том числе с ухудшением условий труда рабочих и служащих. Одновременно с урезанием прав трудящихся растет влияние крупного бизнеса на принятие государственных решений, а также увеличиваются выплаты основным акционерам.

"Увеличение числа миллиардеров означает не рост экономики, а, наоборот, провал системы. Те, кто шьет одежду, собирает телефоны, выращивает еду, эксплуатируются ради создания непрерывного потока дешевых товаров и увеличения прибыли крупных корпораций", - цитирует РБК исполнительного директора Oxfam Винни Бьянима.

В качестве примера нечеловеческой эксплуатации трудящихся он привел женщин США, которые работая на птицеводческих предприятиях, «вынуждены одевать памперсы, потому что во время смены им запрещают ходить в туалет», а в странах Азии рабочие вовсе переселились жить на свои предприятия.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Владимир Владимирович Мугабе-первый долларовый Триллионер
е-мое написал 22.01.2018 17:06
Россияне рады за Владимира Владимировича Мугабе!
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Садомиты по Руси..
Сеют ...Хаос по Руси... написал 22.01.2018 15:01
Захватив Власть по Руси Садомиты и Дэцылы организуют то что ужэ Было \в СССР /Неуправляемый Хаос в Промышлености -с\х -торговля сырьем..лесов -кругляком--прмьер РФ Алоис Мендель..Этот Хаос создан искусственно --так как на дложности назначаюца любой Дэцыл с их Партейки--Олигархо-Воровского капитала..и эти Дэцылы не имеют предстваления Что надо в стратегическом Планеи для Развития в руси..Только оДно Знают Действие вывоз фкапитала в Закулису..офшорры..Это Русь под Пятой Дэцылофс..
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(без названия)
Первый век хаоса написал 22.01.2018 12:57
Кончится такое " счастье" очень плохо. В лучшем случае произойдет относительно безкровное разрушение цивилизации без возможности быстрого ( в течение полутора веков) восстановления ее. На три- четыре столетия гарантировано --- одичание, примитивизация, эпидемии, уменьшение численности людей на несколько порядков.
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Да здравствует Мировая Коммунистическая Революция!!!
Лис написал 22.01.2018 12:31
Агония Системы,основанной на экономическом господстве международного финансового криминала и сверх-эксплуатации абсолютного большинства "креативным" меньшинством,налицо.Долой элитарное расистское кастовое общество!!!
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