Минобороны продолжает отвлекать от турецкого террора в Африне победами в Идлибе

Сирийские правительственные войска и союзники при поддержке ВКС России приступили к ликвидации группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом заявили в Минобороны, сообщает «РИА Новости». В ведомстве сообщили, что группировка, окруженная в восточной части провинции, состоит из более чем 1,5 тыс. человек. У боевиков имеются танки, БМП, орудия и минометы. В Минобороны добавили, что сирийские войска за последние сутки продвинулись на север от уже взятой авиабазы Абу-Духур на 6 км.

О том, что группировка «Джабхат ан-Нусры» окружена сирийской армией в провинции Идлиб, Минобороны сообщило 21 января. Незадолго до этого проправительственные формирования освободили авиабазу Абу-Духур.

Наступление сил Башара Асада при поддержке российской авиации и военных специалистов на военный аэродром в провинции Идлиб началось в декабре 2017 года. К 9 января правительственные силы подошли вплотную к авиабазе. Тогда же Турция вызвала послов России и Ирана и обвинила союзников Дамаска в нарушении режима прекращения огня в провинции и нападении на силы умеренной оппозиции. В то же время Турция начала военную операцию против курдского кантона Африн на территории сирийской провинции Алеппо.

Создание трех зон деэскалации было окончательно согласовано Россией, Ираном и Турцией в сентябре 2017 года в Астане. Они расположены в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, в провинции Хомс, Идлиб, на юге страны.

От редакции: Это конечно всё круто, и воевать с советской техникой против террористов - легче. Но что там в Африне-то происходит? Сбежали оттуда наши вояки с полицаями или нет? И почему Минобороны действует по схеме персонажа комического из "Джентльменов удачи"? "Ты, гражданина Эрэфия? - туда, как курдов турки мочат не смотри, ты сюда смотри - на бравые наши пабэды... А то вибори Путин впереди, голосовать пропадёшь, силовигархия - сафсем мёртвий будет..."

Какой смысл очищать Сирию от одной религиозно фанатичной сволочи, чтобы пустить туда других головорезов? Сейчас эти вопросы Шойгу будут задавать многие. Весь путинский пиар с маленькой победоносной войной на чужой территори может накрыться турецким медным тазом. Понятно, что интересы Газпрома превыше всего, но вот народ-то наш - это не Газпром (нагло торгующий его, народа, богатствами), зарплаты у него другие, а цены на газ растут в РФ быстрее, чем в ЕС, например... Однако любовь султана Эрдогана и царь-Путина явно только начинается...

Д.Ч.

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