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Московский листок

Ксения собрала 100 тысяч

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 28

Ксения собрала 100 тысяч

Собрала! Как славно, как тепло стало на душе сразу - Ксения собрала! И ведь не грибов каких, не манатки собрала сами знаете куда - нет, подписи за выдвижение в президенты!

«К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — рассказал прессе руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».

Вот как, оказывается, идет сбор подписей, точно как заготовка грибов: приходят на пункт сбора профессиональные заготовители, а им говорят - нет, в ваших лисичках что-то ложных многовато, а в ваших и вовсе поганки одни... Ну тогда заготовитель несет свой урожай на соседний участок Потребкооперации.

А как иначе понять "профессиональных сборщиков", то есть людей, для которых это профессия, которые деньги на житье-бытье с этого получают. Ну и куда это "к нам приходили профессиональные сборщики"? Не в квартиру же на Фонтанке.

В общем, появился у нас такой народный промысел - подписи собирать. Сегодня за Путина, завтра за Собчак - все годятся, у нас же социальное государство, значит, в нем имеется забота о гражданах. Вот раз в 6 лет можно профессионально на подписях заработать.

И конкуренция имеется - иначе почему Собчак собрала всего 100 тысяч, а Владимир Владимирович, не вылезая из проруби, насобирал уже полтора миллиона? А потому что на пункте Потребкооперации, который за Путина, платят за поганки больше, а капризничают меньше - хрен один, надо всего-то 400 тысяч, перебрать можно. А у Собчак каждый грибочек на счету, и денежки тоже считанные. Понимать нужно.

Интересно только, куда совсем уж поганенькие подписи идут? Я так полагаю, кандидатам, которым 100 тысяч подписей не в жисть не насобирать. Им же все равно, с какими подписями в ЦИКе вместо удостоверения кандидата выпишут пенделя. Вот и берут за полцены, а то и вовсе на вес, без разбору.

А народу хорошо - все заработок, конфеток можно купить детишкам, маргаринчика, печенюшек. Народ таких кандидатов любит, которые  платят. А вот те, которые от партий - те жмоты. Что с них народу за навар? 

Анатолий Баранов, потомственный сборщик грибов, ягод и подписей



Рейтинг:   4.23,  Голосов: 26
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Всего комментариев к статье: 28
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да, подонки,
это так написал 22.01.2018 21:10
всем покакать на ваше мнение о легитимности, потому что порог явки отменен. а вы никто и ничто. Ваше мнение ничтожно и не имеет никакого значения.
Разумеется, это и так понятно, и вы озвучиваете свой бред не потому, что так думаете, а чтобы поменьше народу пришло на участки и ваши хозяева из ЕдРа смогли бы сделать больший вброс неиспользованных людьми бюллетеней за пукина
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(без названия)
ол написал 22.01.2018 20:19

Спасибо дяде Володе, который допустил эту дуру
до ДОма-3. развадиловк5а
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Учавствуя в выборах, не важно за кого, хоть съешь бюллетень, автоматом становишься соучастиком.
отмазки не катят написал 22.01.2018 19:38
Признашь выборы, значит признаешь и власть подонков.
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Собрала?
Таки написал 22.01.2018 19:31
пусть засунет их себе... в лифчик, к примеру.
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Re: ксения анатольевна не глупая женщина и вполне может стать премьером,а далее преемником путина
Ага. написал 22.01.2018 19:04
Преебником. В Доме номер 3. С красными фонарями.
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Re: Собрала?Точно собрала??И вы в это верите???!!!
реальная явка написал 22.01.2018 19:00
Есть единственный метод борьбы с лохотроном, надо прийти и проголосовать за народного кандидата Грудинина. Все сбросы, карусели, - все за счет неявившихся.
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:)))))))))))))))))))))))))))))
Отлично!!! написал 22.01.2018 18:55
Спасибо, редактор, поржал от души!!! Мастер слова, что тут скажешь! Пройдет время, кандидатов в президенты забудут, а писателя А.Баранова потомки будут читать и перечитывать, хоть посмеются над нами и то польза! :))))
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что такого
ну и пусть, написал 22.01.2018 18:52
Она же у путяры отщипнет, а не у Грудинина.
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Что-то тут не здесь!
Ася Вася написал 22.01.2018 18:12
Путину за три дня собрали 400 млн.рублей. Потом за неделю собрали
1,5млн.подписей( а надо 440тысяч).
Теперь кСучка уже собрала 100 тысяч.
А сегодня сообщили,что придурок Худяков,сидящий за 500рублей на всех
шоу,где обсуждают что бабка сказала деду, тоже собрал 100тысяч и все
продал Путину.
Такая скорость сбора навевает мысль,что подписи где-то фабрикуют за
определенную мзду.
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(без названия)
sea dog написал 22.01.2018 18:06
Ксюлошадь! Как много в этом пуке жидов и жидовстсвующих!
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Собрала?Точно собрала??И вы в это верите???!!!
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 22.01.2018 17:49
Перестаньте маяться дурью,ничего она не собирала.По закону необходимо не только 100 000 подписей.но и не более 7500 в одном регионе,и регионов таких должно быть более половины от всех.Кто,где,когда видел сборщиков Собчак?Откуда у нее возникли штабы и люди по всей стране?За чей счет весь этот банкет?
Ответ на все эти вопросы однозначный-Тот кто заказал весь этот дурдом-2,тот и оплачивает.Он же и "собирает" подписи(себе побольше,крестнице поменьше).И он же будет "проверять" эти "подписи" и уверяю,если даже там найдут подпись "Дарья Тимурович",то все равно посчитают действительной.
Все эти пляски нужны только для одного-ЯВКИ.Новая придумка креативно мыслящего Сергея Владиленовича,это провести 18 марта в школах референдумы для школьников с обязательным присутствием родителей.Откройте наконец глаза.те кто еще окончательно не ослеп.
Не играйте с шулерами.тем более по их правилам.
Бойкот и всеобщая ЗАБАСТОВКА избирателей!
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Скучно, девочки
Линза написал 22.01.2018 17:26
100 тысяч,
больше голосов 18 марта не соберет.
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Я так за нее буду голосовать. Потому, как "против всех"! Рудольф написал
Александр ДВ написал 22.01.2018 16:19
Так и против себя тоже?
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Re: Скучно, девочки
алексс настоящий написал 22.01.2018 15:58
Людей коих она отвлекла-никаким делом и не занимались.Так шо невелика потеря.Ваще не представляю людей которые могут чего то подписывать в пользу этой гламурной *****.Так что задача была не из легких-легко ль найти 100000 до такой степени скорбных на голову?Знайшли однако!Видимо профи.
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Скучно, девочки
Линза написал 22.01.2018 15:34
Зря собирала 100 тысяч,
людей только от дел отвлекала.
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(без названия)
Рудольф написал 22.01.2018 15:16
Я так за нее буду голосовать. Потому, как "против всех"!
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наказ пушкина путину
тупинамбург 77 написал 22.01.2018 14:44
И царицу и приплод
Тайно глухо еббнуть
В бездну вод.
Там немцов рыбешек кормит
Ждет зюганов очереди своей
И грудинин поц позорный
Висит на перилене моста.
Ответить
100 000 грибов глюциногенов
тупинамбург 77 написал 22.01.2018 14:37
Хотят жить в доме 2. Беззаботно.
Накормят, напоят , ввыебут , денежку дадут и по тв покажут . А работать должны лузеры трудящиеся........
За содом и гоморру собчак.
Вся рашка дом два. Собчак в ведущие рашки. Беркову в
Совет педерации на лобное место.
Галюцигенные грибы в народ. Гей парады в честь собчак ежедневно. Каждый день в новом платьишке. Папка вор собчак много еше наворованного в наследство блляди оставил.
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(без названия)
правдорубМН17 написал 22.01.2018 14:28
смешно конечна, но когда вовану устроит несчастный случай братва из кооп озеро =а все идет к этому=,
у его крестной дочурки-ксюши будут все шансы стать президентшей,
традиция такая у раиссии. ставить сродственников прибитых апоплексической табакеркой.
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Скучно, девочки
Линза написал 22.01.2018 14:25
Как выяснилось, кухарки не могут управлять государством.
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