Ксения собрала 100 тысяч

Собрала! Как славно, как тепло стало на душе сразу - Ксения собрала! И ведь не грибов каких, не манатки собрала сами знаете куда - нет, подписи за выдвижение в президенты!

«К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — рассказал прессе руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».

Вот как, оказывается, идет сбор подписей, точно как заготовка грибов: приходят на пункт сбора профессиональные заготовители, а им говорят - нет, в ваших лисичках что-то ложных многовато, а в ваших и вовсе поганки одни... Ну тогда заготовитель несет свой урожай на соседний участок Потребкооперации.

А как иначе понять "профессиональных сборщиков", то есть людей, для которых это профессия, которые деньги на житье-бытье с этого получают. Ну и куда это "к нам приходили профессиональные сборщики"? Не в квартиру же на Фонтанке.

В общем, появился у нас такой народный промысел - подписи собирать. Сегодня за Путина, завтра за Собчак - все годятся, у нас же социальное государство, значит, в нем имеется забота о гражданах. Вот раз в 6 лет можно профессионально на подписях заработать.

И конкуренция имеется - иначе почему Собчак собрала всего 100 тысяч, а Владимир Владимирович, не вылезая из проруби, насобирал уже полтора миллиона? А потому что на пункте Потребкооперации, который за Путина, платят за поганки больше, а капризничают меньше - хрен один, надо всего-то 400 тысяч, перебрать можно. А у Собчак каждый грибочек на счету, и денежки тоже считанные. Понимать нужно.

Интересно только, куда совсем уж поганенькие подписи идут? Я так полагаю, кандидатам, которым 100 тысяч подписей не в жисть не насобирать. Им же все равно, с какими подписями в ЦИКе вместо удостоверения кандидата выпишут пенделя. Вот и берут за полцены, а то и вовсе на вес, без разбору.

А народу хорошо - все заработок, конфеток можно купить детишкам, маргаринчика, печенюшек. Народ таких кандидатов любит, которые платят. А вот те, которые от партий - те жмоты. Что с них народу за навар?

Анатолий Баранов, потомственный сборщик грибов, ягод и подписей