Ксения собрала 100 тысяч

Собрала! Как славно, как тепло стало на душе сразу - Ксения собрала! И ведь не грибов каких, не манатки собрала сами знаете куда - нет, подписи за выдвижение в президенты!
«К нам приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать, — рассказал прессе руководитель сети ее региональных штабов Тимур Валеев. — В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал».
Вот как, оказывается, идет сбор подписей, точно как заготовка грибов: приходят на пункт сбора профессиональные заготовители, а им говорят - нет, в ваших лисичках что-то ложных многовато, а в ваших и вовсе поганки одни... Ну тогда заготовитель несет свой урожай на соседний участок Потребкооперации.
А как иначе понять "профессиональных сборщиков", то есть людей, для которых это профессия, которые деньги на житье-бытье с этого получают. Ну и куда это "к нам приходили профессиональные сборщики"? Не в квартиру же на Фонтанке.
В общем, появился у нас такой народный промысел - подписи собирать. Сегодня за Путина, завтра за Собчак - все годятся, у нас же социальное государство, значит, в нем имеется забота о гражданах. Вот раз в 6 лет можно профессионально на подписях заработать.
И конкуренция имеется - иначе почему Собчак собрала всего 100 тысяч, а Владимир Владимирович, не вылезая из проруби, насобирал уже полтора миллиона? А потому что на пункте Потребкооперации, который за Путина, платят за поганки больше, а капризничают меньше - хрен один, надо всего-то 400 тысяч, перебрать можно. А у Собчак каждый грибочек на счету, и денежки тоже считанные. Понимать нужно.
Интересно только, куда совсем уж поганенькие подписи идут? Я так полагаю, кандидатам, которым 100 тысяч подписей не в жисть не насобирать. Им же все равно, с какими подписями в ЦИКе вместо удостоверения кандидата выпишут пенделя. Вот и берут за полцены, а то и вовсе на вес, без разбору.
А народу хорошо - все заработок, конфеток можно купить детишкам, маргаринчика, печенюшек. Народ таких кандидатов любит, которые платят. А вот те, которые от партий - те жмоты. Что с них народу за навар?
Анатолий Баранов, потомственный сборщик грибов, ягод и подписей
это так написал 22.01.2018 21:10
Разумеется, это и так понятно, и вы озвучиваете свой бред не потому, что так думаете, а чтобы поменьше народу пришло на участки и ваши хозяева из ЕдРа смогли бы сделать больший вброс неиспользованных людьми бюллетеней за пукина
ол написал 22.01.2018 20:19
Спасибо дяде Володе, который допустил эту дуру
до ДОма-3. развадиловк5а
отмазки не катят написал 22.01.2018 19:38
Таки написал 22.01.2018 19:31
Ага. написал 22.01.2018 19:04
реальная явка написал 22.01.2018 19:00
Отлично!!! написал 22.01.2018 18:55
ну и пусть, написал 22.01.2018 18:52
Ася Вася написал 22.01.2018 18:12
1,5млн.подписей( а надо 440тысяч).
Теперь кСучка уже собрала 100 тысяч.
А сегодня сообщили,что придурок Худяков,сидящий за 500рублей на всех
шоу,где обсуждают что бабка сказала деду, тоже собрал 100тысяч и все
продал Путину.
Такая скорость сбора навевает мысль,что подписи где-то фабрикуют за
определенную мзду.
sea dog написал 22.01.2018 18:06
многократно забаненыйСлучайный прохожий написал 22.01.2018 17:49
Ответ на все эти вопросы однозначный-Тот кто заказал весь этот дурдом-2,тот и оплачивает.Он же и "собирает" подписи(себе побольше,крестнице поменьше).И он же будет "проверять" эти "подписи" и уверяю,если даже там найдут подпись "Дарья Тимурович",то все равно посчитают действительной.
Все эти пляски нужны только для одного-ЯВКИ.Новая придумка креативно мыслящего Сергея Владиленовича,это провести 18 марта в школах референдумы для школьников с обязательным присутствием родителей.Откройте наконец глаза.те кто еще окончательно не ослеп.
Не играйте с шулерами.тем более по их правилам.
Бойкот и всеобщая ЗАБАСТОВКА избирателей!
Линза написал 22.01.2018 17:26
больше голосов 18 марта не соберет.
Александр ДВ написал 22.01.2018 16:19
алексс настоящий написал 22.01.2018 15:58
Линза написал 22.01.2018 15:34
людей только от дел отвлекала.
Рудольф написал 22.01.2018 15:16
тупинамбург 77 написал 22.01.2018 14:44
Тайно глухо еббнуть
В бездну вод.
Там немцов рыбешек кормит
Ждет зюганов очереди своей
И грудинин поц позорный
Висит на перилене моста.
тупинамбург 77 написал 22.01.2018 14:37
Накормят, напоят , ввыебут , денежку дадут и по тв покажут . А работать должны лузеры трудящиеся........
За содом и гоморру собчак.
Вся рашка дом два. Собчак в ведущие рашки. Беркову в
Совет педерации на лобное место.
Галюцигенные грибы в народ. Гей парады в честь собчак ежедневно. Каждый день в новом платьишке. Папка вор собчак много еше наворованного в наследство блляди оставил.
правдорубМН17 написал 22.01.2018 14:28
у его крестной дочурки-ксюши будут все шансы стать президентшей,
традиция такая у раиссии. ставить сродственников прибитых апоплексической табакеркой.
Линза написал 22.01.2018 14:25