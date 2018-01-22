"Назарбаев втягивает Казахстан в мировой конфликт"

Назарбаев втягивает Казахстан и весь народ в небывалую авантюру, ставя под удар весь Центрально-азиатский регион, погружая его в нестабильность, а также инвестируя в экономику развитых капиталистических стран.

Каковы результаты поездки Назарбаева в Вашингтон?

Поездка Назарбаева в Вашингтон состоялась на фоне ареста 40% нацфонда (22 миллиардов долларов) в американских банках и других акций и бонусов (около 16 миллиардов долларов), расположенных в США и ЕС. Также под угрозой находится 50% акций месторождения «Кашаган» на Каспии, которые также арестованы и могут быть реализованы.

Может Назарбаев поехал разрешить эту проблему? Нет! Назарбаев в очередной раз выставил себя в качестве незаменимого посредника «миротворца» для переговоров с Москвой, так как отношения США и России якобы достигли нуля. Так он представил дело на совместной пресс-конференции в Белом Доме. Это старая игра Елбасы, когда он пытается показать себя чрезвычайно нужным для мировых держав.

Может он поехал за инвестициями, которые должны вывести сырьевую экономику страны из кризиса и помочь построить в стране перерабатывающую промышленность? Опять – Нет!

Все контракты по закупке боингов, электровозов и присутствия в аграрной сфере выполняются за наш счет на сумму 7,5 миллиардов долларов. Потом сам Трамп заявил, что этим в США будут создано более десяти тысяч новых рабочих мест.

Так, на 2,5 млрд. долларов Казахстан закажет шесть новых пассажирских Boeing-737 МАХ 8 для авиакомпании СКАТ c поставкой первого самолета уже в марте 2018 года. «Эйр Астана» тоже вознамерилась прикупить три пассажирских Boeing 787 Dreamliner, но с поставкой в 2021 году. Эти сделки поддержат открытие 7,1 тыс прямых и косвенных рабочих мест в США.

Компания «Дженерал Электрик» (GE) и «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) заключили две новые стратегические инициативы, оцениваемые на сумму почти 900 млн долларов США, которые будут поддерживать либо создадут 3,5 тыс рабочих мест в США. GE поставит нашим железным дорогам 300 новых сцепных локомотивов.

Получается, мы своими руками инвестируем в экономику США, тогда как тот же алматинский вагоноремонтный завод уничтожен, как и предприятия в аграрной сфере. Деиндустриализация в Казахстане проводится руками правительства многие годы, а теперь мы спонсируем самые развитые капиталистические страны, создавая там новые рабочие места.

Может президенты коснулись вопросов состояния прав человека и осуществления «демократических свобод» в нашей стране? Тоже нет! Этот вопрос даже не предусматривался в повестке обсуждений. Вашингтон долгие годы ведет работу с Астаной по схеме «нефть в обмен на демократию», когда Западом закрываются глаза при наличии выгодных контрактов на репрессии в РК и на наличие ничем неприкрытой диктатурой, которую сами американские СМИ назвали клептократией.

Зато вместе с папой поехала в Вашингтон его старшая дочь. Смотрины Дариги Назарбаевой вовсе неслучайны и были проведены с целью получения политической поддержки от администрации президента США в деле установления династической системы преемственности власти в Казахстане. Именно этот план сейчас вынашивает Назарбаев в последние годы, пойдя на изменения в Конституцию.

И на этом всё? Нет! Елбасы, показывая себя мировым деятелем в вопросах разоружения и заявляя о приверженности стратегии сотрудничества с США в Центральной Азии в рамках концепции 5+1, рассчитывает продолжить прежнюю выгодную линию на предоставление транспортных коридоров войскам НАТО в Афганистан.

То есть Назарбаев максимально использовал эту поездку для пропагандистских целей, как внутри страны, так и за рубежом, показывая свою мнимую независимость и желая получить одобрение Вашингтона для дальнейшего правления.

Этим он старается утвердить себя в глазах всех в качестве «лидера» в Центральной Азии, особенно после позорного поражения в борьбе против соседнего свободного Кыргызстана. Более того, во время совместной пресс-конференции представил себя в качестве представителя всех стран региона, хотя никто ему таких полномочий не давал.

Многовекторность сродни политической проституции

Для США, безусловно, выгодно иметь своего союзника и стратегического партнера внутри ЕАЭС, чтобы торпедировать и тормозить в первую очередь политические интеграционные процессы, запущенные Москвой. Назарбаев сразу превращается в своеобразного «троянского коня» внутри ШОС, ОДКБ, СНГ и прочих образованиях постсоветского периода.

Причем, Назарбаев провернул такую же комбинацию и с Китаем, взяв у Поднебесной кредиты на десятки миллиардов долларов, передав КНР часть территории Казахской ССР в 1997 году вместе с пиком «Хан-Тенгри», передав в аренду китайским корпорациям под прикрытием «совместных предприятий» сотни тысяч гектаров плодородной земли. В этом же ключе надо рассматривать продажу акций добывающих компаний китайскому капиталу и перенос 51 завода из КНР.

Теперь мы наблюдаем очевидный поворот Елбасы, только уже в пользу США. И скорее всего, американцы крепко схватили его за больное место – за секретные счета семьи, находящиеся в США, ЕС и в офшорных зонах. Аресты активов нацфонда и месторождения «Кашаган» всего лишь верхушка айсберга того шантажа. Награбленные миллиарды для семьи Назарбаевых оказались дороже и перевесили всё, как и желание выстроить монархию по примеру Саудовской Аравии.

Впрочем, крен в сторону США чувствовался всегда, особенно после «Казахгейта», когда после коррупционного скандала в 2001 году о передаче взяток американских компаний через агента ЦРУ и советника президента РК Джеймса Гиффена, были даны небывалые льготы американским добывающим компаниям в Казахстане. Тогда это дело Вашингтон использовал в качестве крючка и инструмента давления на казахстанского диктатора.

Кроме этого, в 2015 по 2017 годы в Казахстане были открыты могильник ядерных отходов, а также международный банк низкообогащённого урана на базе Ульбинского металлургического завода в Восточно-Казахстанской области, профинансированных США, Саудовской Аравией и ЕС, а также построена на деньги Пентагона лаборатория по изучению опасных бактерий и вирусов в Алматы.

Но признание Казахстана сейчас стратегическим партнером США в Центральной Азии создает сразу множество угроз для территориальной целостности и безопасности страны и его народа в целом. После того, как США заявили о прекращении финансирования Пакистана в качестве плацдарма по ведению боевых действий в Афганистане, всё это «добро» от туда перекочует, скорее всего, в Казахстан и страны Центральной Азии. Теперь мы будем трамплином для американской агрессии в соседних регионах и странах.

Конечно, Назарбаев получит финансовую и политическую выгоду от аренды аэродромов, от строительства баз, от использования военными США территории и инфраструктуры Казахстана. Таким образом, возможно, он хочет обезопасить себя как от Москвы, так и Пекина, а также соседнего Ташкента, наступающего Астане на пятки.

Но помимо этого выяснилось, что не исключено строительство военно-морской базы ВМС США в Актау, что приведет американские вооруженные силы уже во внутреннее Каспийское море. Это чревато большими и далеко идущими последствиями для Казахстана, который будет рассматриваться уже не как транспортный коридор и сырьевой придаток, а как страна, потворствующая военной агрессии и участвующей в межимпериалистической схватке на одной из сторон.

Этот курс, который на самом деле порывает с «многовекторностью», в конечном итоге ведет к потере нейтрального статуса страны и втягивает казахстанский народ в пекло будущей войны. Мы попытаемся сейчас вскрыть основные угрозы, возникающие от новой доктрины Назарбаева, ориентированной на стратегическое партнерство и военное сотрудничество с США.

Вместо нейтрального статуса будущий театр военных действий

Нарушение нейтрального статуса страны повлечет за собой целый ряд угроз, которые на многие годы будут дестабилизировать ситуацию в бывшей советской Центральной Азии.

1 . Помощь в деле борьбы с Талибаном в Афганистане создаст реальную террористическую угрозу в стране



Использование Казахстана как базы для транспортировки войск, грузов, а также аэродромов в качестве трамплина для продолжения проведения «антитеррористической операции в Афганистане», а на самом деле против талибов и мирного населения, приведет к тому, что наша страна будет выбрана объектом для атак радикальных исламистов.

Казахстан и ранее предоставлял транспортные коридоры, воздушное пространство и взлетные полосы в Шымкенте и в Джамбульской области, а также порт Актау для складирования и переправки грузов и войск с 2001 года. Но сейчас качество этой помощи будет меняться в сторону непосредственного участия, так как Казахстан возьмет на себя те функции, которые потерял Пакистан.

Соответственно опасность появления реальных террористических угроз, а не сфабрикованных в КНБ, резко возрастает. Шесть лет назад Назарбаев уже пытался отправить казахстанские войска в Афганистан. Тогда союз воинов интернационалистов высказался категорически против отправки ограниченного контингента казахстанских войск, для осуществления даже полицейских функций в Афганистане. Но, похоже, сейчас эти призывы оказались забыты.

Назарбаев пытается представить себя и свой режим в качестве некого бастиона в борьбе против мнимой «исламской угрозой», исходящей от Афганистана и ИГИЛ, а на самом деле намерен получить денежную, военную и политическую поддержку США и ЕС. Также надо понимать, что борьба с Талибаном в Афганистане, который, кстати, никогда не угрожал Казахстану, может быть и отвлекающей или временной целью.

Прикрываясь антитеррористическими задачами, Елбасы пытается решить попутно целый комплекс военных и политических вопросов, в том числе и по обучению американскими советниками новых подразделений и по получению новых видов вооружений НАТО. Все это ряди удержания власти и недопущению революции и народных восстаний.

Наращивание военного присутствия США вызовет негативную реакцию со стороны Москвы

Подобный крен в сторону быстрого развития военного сотрудничества Казахстана с США однозначно вызовет много вопросов и озабоченность со стороны России, которая резко теряет свои позиции в Центральной Азии. Соседство американских «миротворцев» особенно в Каспийском бассейне будет чрезвычайно напрягать Кремль, который обязательно попытается затормозить или предотвратить наращивание военных сил США в Казахстане.

Самая протяженная граница с Казахстаном, а также восприятие нашей страны в качестве «мягкого подбрюшья» обязывает Кремль ко многому. Подобная линия Астаны приведет не только к охлаждению отношений с Москвой, что уже происходит, а к ряду шагов и действий в отношении нынешнего руководства Казахстана.

Это и возможное информационное противостояние, и критика Астаны со стороны Ташкента и Бишкека, а также и новый виток торговых войн в рамках ЕАЭС. Противостояние с Россией грозит Астане верной экономической и политической изоляцией со стороны практически всех своих соседей. В свою очередь это может вызвать и внутренний политический кризис, так как будут задействованы различные рычаги влияния на Назарбаева.

Тем более военный разгром Талибана также невыгоден Москве. Кроме этого надо также понимать, что американские военные силы в Афганистане и в Казахстане могут быть использованы и против России в случае разрастания вооруженного конфликта межу супердержавами.

Надо отметить, что помимо «стратегического партнерства» с США, первый удар по ЕАЭС Назарбаев нанес заключением в 2015-м и ратификацией в декабре 2017 года соглашения с ЕС об экономическом сотрудничестве. Фактически назарбаевский Казахстан выступает уже конкурентом РФ на европейском рынке, так как потребителями 70-ти процентов казахстанской нефти и полезных ископаемых являются именно страны ЕС.

С другой стороны все резолюции Европарламента, в том числе и последняя, принятая 12 декабря, Назарбаевым были полностью проигнорированы.

Военная база ВМС США в Актау – новый очаг войны в Каспийском бассейне

Мало кто говорит, но 5 июля 2017 года было подписано соглашение о продолжении военного сотрудничества между Казахстаном и США. В одной из версий соглашения предусматривается строительство базы ВМС США в Актау.

Создание военно-морской базы США на Каспии на базе порта Актау сразу вызовет напряженность в регионе. Этот шаг будет направлен как против России, союзника Казахстана по ОДКБ и ШОС, но также и против Ирана. В свою очередь Тегеран, находящийся в тисках новой блокады и политики эмбарго, которому угрожают вторжением войска Израиля, Саудовской Аравии и США, вынужден будет привлечь дополнительные силы для обеспечения собственной безопасности на севере, а именно в Каспийском бассейне. В случае развертывания военной агрессии против Ирана, территория Западного Казахстана и весь каспийский бассейн станут автоматически зоной боевых действий.

Каспийская флотилия Ирана вынуждена будет реагировать и стараться нейтрализовать базу ВМС США в Актау, что может привести к поражению ракетными ударами самого областного центра, а также разрабатываемых месторождений нефти, как на Каспийском шельфе, так и на суше в Мангистауской и Атырауской областях.

Последствия этих столкновений трудно даже себе представить. Обязательно пострадает как мирное население, так и произойдет экологическая катастрофа невиданных масштабов, а страна будет вовлечена в войну на стороне США, Саудовской Аравии и Израиля.

Китай вынужден будет применить силу

Создание базы на Каспии, а также развертывание военных сил США и НАТО в Казахстане, как и использование военных и гражданских аэродромов якобы для боевых действий в Афганистане непосредственно угрожает и Китаю и его транспортным коридорам и инфраструктуре, созданных в рамках осуществления грандиозного проекта «новый шелковый путь».

Казахстан, благодаря тому же Назарбаеву превращается в огромный транспортный хаб. На границе построены целые сухопутные порты. Проект Китая в ближайшие 10 лет – это наладить мощный поток поставок товаров в ЕС через Казахстан и Россию, и уменьшить зависимость от рынка США. Этот проект Пекина действиями Трампа и Назарбаева сразу ставится под удар. Военные силы США в Казахстане даже в ограниченном размере могут сразу вывести из строя и нейтрализовать этот «шелковый путь» и прервать сообщение поднебесной с ЕС по суше.

Поэтому все сухопутные порты КНР и сам Синьдзян-Уйгурский автономный район оказываются в зоне досягаемости ракет малой и средней дальности, а также американской авиации. Может быть в одночасье выведен из строя и нефтепровод Западный Казахстан – Западный Китай. Китайские предприятия и китайские работники в добывающих компаниях, которых привлек в страну Назарбаев, также окажутся заложниками и объектами нападения.

То, что Китай не останется в долгу, как и не будет мириться с агрессией, разрушением «шелкового пути» и с попытками вооружения уйгурских сепаратистов и террористов, уже очевидно. В случае обострения ситуации весь Восток, Юг и Запад Казахстана могут в одночасье превратиться в зону боевых действий.

В этой ситуации часть территории Казахстана может быть оккупирована, причем даже в превентивном порядке. А это уже грозит полной гибелью для всей страны.

«Стратегическое партнерство» Назарбаева с Трампом приведет к разделу Казахстана

Те, кто думает, что Назарбаев, таким образом, пытается обезопасить страну от экспансии Китая и политических интеграционных планов России, то глубоко ошибаются. На самом деле военное присутствие США будет не мнимой гарантией независимости Казахстана, а напротив превратит страну в опасную зону межимпериалистического военного конфликта.

Этим шагом Елбасы выторговывает гарантии не для страны и народа, которые он рассматривает как источник своего обогащения, а для своего трона, для получения согласия всех международных центров на установление монархического режима династии Назарбаевых. Кроме этого он сразу получает иностранные полицейские силы для подавления возможной революции и восстаний, как внутри Казахстана, так и в соседних странах.

Поддержкой извне он также хочет утвердить за собой статус регионального лидера в Центральной Азии и не допустить, возможно, скорое экономическое и военно-политическое доминирование Узбекистана, который уже рванул в своем промышленном развитии и получил значительные инвестиции. Для Назарбаева новая схема отношений в Центральной Азии и появление новой оси стран вокруг Узбекистана, смерти подобно.

Фактически ханство само неминуемо оказывается в политической и военной изоляции. Остановить этот процесс, и пытается Назарбаев, поставив сейчас многое на Трампа и на поддержку со стороны США.

Но это опасная игра, особенно в ситуации обострения межимпериалистических противоречий и нарастания угрозы полномасштабного конфликта между крупнейшими мировыми и региональными державами.

Если раньше Назарбаев после развала СССР мог наслаждаться своей «многовекторной политикой», заигрывая, как с ЕС и США, так и с Россией и Китаем, то сейчас эта дешевая доктрина подошла к своему бесславному концу. ЕАЭС и политическая интеграции под эгидой Кремля грозит Елбасы и его семье потерей части властных полномочий, а также потерей капиталов, находящихся на Западе и в офшорных зонах.

Но этими соглашениями и перемещением части войск, грузов, складов и аэродромов НАТО из Пакистана в Казахстан и возможным созданием в Актау военно-морской базы США, Назарбаев сразу ставит наш народ и народы соседних с нами стран под удар.

Более того, Назарбаев приближает тот день и час, когда Казахстан может быть даже поделен на сферы влияния или на оккупированные территории между соседними сверхдержавами. Ради удержания капиталов Елбасы готов и на это!

Сохранить Казахстан – это порвать все кабальные и тайные соглашения вместе с режимом!

Не допустить втягивание Казахстана в военный конфликт и будущую мировую бойню сверхдержав позволит только строгое сохранение нейтралитета, недопущение иностранных военных баз на своей территории и выход из любых военных соглашений и секретных договоров, подписанных за спиной народа!

В этой ситуации борьба с назарбаевским режимом – это уже борьба за сохранение целостности страны и ее независимости. Правительство национальной измены, ведущее всю страну к катастрофе, должно немедленно уйти! Прекратить этот процесс грабежа недр и угнетения трудящихся, а также превращение Казахстана в будущий театр военных действий и раздел страны могут только сами народные массы.

Только поднявшиеся широкие слои народа и рабочее движение должны будут сохранить Казахстан, осуществив кардинальные социально-экономические и политические изменения. И для этого необходимо:

– Убрать иностранное присутствие через полную национализацию всех добывающих отраслей и крупной промышленности под контролем трудовых коллективов, что и требовали нефтяники Жанаозена;

— Полностью пересмотреть и расторгнуть все контракты по недропользованию с иностранными корпорациям из-за невыплаты природной ренты и кабальных условий;

— Разорвать соглашение о переносе китайского производства в Казахстан и передачи земли в аренду китайским корпорациям;

— Закрыть банк низкообогащенного урана и могильник радиоактивных отходов в Восточном Казахстане, а также лабораторию по изучению вирусов и бактерий, построенного Пентагоном в Алматы,

— Закрыть все базы, в том числе базы США в Актау, а также запретить транспортировку иностранных войск по территории Казахстана для ведения боевых действий в третьих странах.

Только новый политический строй, созданный народными массами, и полный отказ от прежнего гибельного социально-экономического и политического курса способны сохранить Казахстан и гарантировать его территориальную целостность, независимость и нейтралитет. В ином случае стране и народу грозит гибель и исчезновение с политической карты мира.