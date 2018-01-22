Единственная страна, подвергшаяся ядерной бомбардировке США, готовится к войне с их врагом

В столице Японии Токио на фоне военной угрозы со стороны КНДР в понедельник, 22 января, прошли первые учения по организации эвакуации, основанные на сценарии вероятной ракетной атаки, сообщает агентство Kyodo. Власти отметили, что тренировочная эвакуация должна показать людям, как им следует реагировать, если опасность запуска баллистической ракеты станет реальностью.

В частности, учения по эвакуации населения прошли в районе Бункё японской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 350 человек приняли в понедельник участие в учениях в Токио по эвакуации населения на случай ракетной угрозы, сообщили РИА "Новости" в канцелярии кабинета министров Японии. Учения проводились по инициативе правительства Японии, противопожарной службы страны и администрации Токио, а также самого района Бункё.

По сценарию учений, некое государство запустило баллистическую ракету, и существует вероятность, что она пролетит над территорией Японии. Сработала правительственная система экстренного оповещения населения J-Alert, о чем известили уличные громкоговорители. Также соответствующее сообщение было разослано по мобильной связи участникам учений.

За отведенные пять минут жители должны были укрыться под землей - в переходах, на двух станциях метро, а также на парковке. Через пять минут после первого оповещения система J-Alert вновь активизировалась. Сообщалось, что ракета покинула воздушное пространство Японии. Кроме того, по сценарию на всех ветках токийской подземки было приостановлено движение поездов с целью проверки безопасности.

"Относительно проведенных учений я хотел бы выделить два главных момента, которые мы отработали. Первый из них - в какой форме лучше всего информировать население во время запуска баллистической ракеты, каким должно быть содержание экстренного сообщения. Второй - это непосредственно сам процесс эвакуации жителей в подземные помещения", - сказал журналистам представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага по окончании мероприятия.

В районе Бункё проживает около 210 тысяч человек. Здесь находятся одна из крупнейших в столице спортивных арен "Токио доум", торговые центры, парк развлечений и Токийский университет.

По наблюдению ТАСС, больше всего среди участников учений было людей пожилого возраста. Изначально планировалось, что их количество не превысит 250 человек, однако из-за большого количества желающих списки были дополнены.

Напомним, 14 января ложная тревога о грядущем ракетном ударе повергла в панику и население американского штата Гавайи. На протяжении 40 минут, вплоть до официального опровержения угрозы, перепуганные местные жители массово искали убежища, которые защитили бы их от, как им казалось, неминуемой гибели.

По словам губернатора штата Дэвида Айджа, он сам не стал в этой ситуации исключением. "Примерно в 8 утра меня разбудило сообщение о приближающейся ракете, как и всех жителей Гавайев. Это был крайне печальный случай, и мы должны сделать все, чтобы такое больше не повторилось никогда", - цитирует Айджа агентство Reuters.

Материалы по теме:

США перебросили "духов" поближе к КНДР

США не готовы к переговорам с КНДР. А к войне готовы?

Ложная ядерная тревога привела гавайское население в панику

Анатолий Баранов: Надо учиться у товарища Ким Чен Ына непреклонности и храбрости

"Нодон синмун" осудила совместные воздушные военные учения США и южнокорейских марионеток у границ КНДР