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Московский листок

Порошенко вывел 128-ю бригаду и подпишет очередную бумажку, призванную вернуть Донбасс

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 3

украина днр лнр ато всу
Порошенко вывел 128-ю бригаду и подпишет очередную бумажку, призванную вернуть Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон "Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной рады. 

"Я подпишу сразу же, как проступит этот закон из украинского парламента", - заявил Порошенко на торжественном заседании в понедельник в Киеве по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской народной республики. 

Парламент Украины 18 января принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Тем временем из уркаинских источников стало известно, что одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе покинула зону АТО в Донбассе. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает РИА Новости Украина. 

По данным агентства, бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область. Отмечается, что туда же прибыл эшелон с техникой и автомобилями. Фотографии встречи военных в Закарпатье размещены на странице движения поддержки бригады в Facebook. 

Как уточняет портал Mukachevo.net, по предварительной информации, бойцы подразделения пробудут за пределами зоны АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса) около полугода — минимум до июля 2018 года.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: что тогда йухраина???????
Выключить микрофон написал 22.01.2018 18:58
это территория, написал : Ну Львов-все знают-польский.
**************
Придурок , это Польша была частью РИ. Как и чухонской Финляндия. Нефиг разбрасываться русскими землями.
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Re: что тогда йухраина???????
это территория, написал 22.01.2018 17:22
половина из которой принадлежит испокон веков
России. Ну Львов-все знают-польский.
Вообщем,это йух знает что,аппендикс,в котором орудуют
обрезанные жыдобандеровцы,заставляя тупых козлов скакать
с кастрюлями на голове.
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(без названия)
интересно написал 22.01.2018 16:43
Трамп обозвал Сальвадор страной помойкой!
ВВП Сальвадора на душу населения в 2017 году 4303 длр США.
ВВП Украины в 2017 году на душу населения 2459 длр США.
если при таком ВВП Сальвадор помойка,то кто тогда украина???
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