Парламент Каталонии готовит "ход конём" - Пучдемоном

Новый спикер парламента Каталонии Роже Торрен предложил на пост председателя правительства (женералитата) автономии кандидатуру экс-главы исполнительной власти Карлеса Пучдемона, который три месяца скрывался в Бельгии из-за угрозы ареста на родине. О своем решении Торрен заявил после консультаций с представителями прошедших в парламент партий.

Несмотря на статус, Пучдемон - единственный кандидат на пост женералитата, сказал Торрен, отметив, что осознает его положение. Он также сообщил, что предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою обсудить "ненормальную" ситуацию в парламенте Каталонии, восемь представителей которого столкнулись с "нарушением политических прав", передает The Spain Report.

Сторонникам Пучдемона и независимости Каталонии принадлежит большинство мест в парламенте, однако трое парламентариев находятся в тюрьме по обвинению в организации мятежа, а еще пятеро, включая самого Пучдемона, - за границей. В Испании экс-главе исполнительной власти Каталонии грозит арест и до 30 лет тюрьмы по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств.

Вопреки угрозе ареста, в понедельник Пучдемон прибыл из Бельгии в датскую столицу Копенгаген для участия в дебатах, посвященных Каталонии. Прокуратура Испании заявляла, что будет немедленно добиваться ордера на арест Пучдемона, если он окажется на территории Дании. Однако Верховный суд Испании отклонил просьбу ведомства, сообщает газета El País. По данным издания, судья назвал требование прокуратуры обоснованным, но указал на некие "нюансы", из-за которых решение об ордере откладывается.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум за независимость региона. Подавляющее большинство участников голосования (90,18%) высказались за выход автономии из состава Испании. Мадрид посчитал референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ сенат Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие ранее не применявшейся 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил главу исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Позже Рахой распустил парламент Каталонии и назначил досрочные выборы в автономии, на которых вопреки ожиданиям испанских властей победили три партии, выступающие за независимость автономии. При этом больше всех мест из этих трех партий получила коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона.

Ранее сообщалось, что бывшему лидеру Каталонии может быть позволено принести присягу по видеосвязи, однако Рахой заявил, что не позволит Пучдемону управлять Каталонией из Бельгии, и пригрозил автономии введением прямого правления.

До конца января в парламенте Каталонии должны состояться дебаты, в ходе которых кандидат на пост председателя правительства должен представить свою программу. Затем в парламенте проходит голосование, на котором претенденту на пост лидера автономии нужно заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Если этого не произойдет, через два дня в палате вновь устраиваются дебаты и голосование, однако на этот раз кандидату будет достаточно поддержки простого большинства.

Если главу региона выбрать не удастся, начнется новый период политических консультаций, чтобы либо еще раз попытаться утвердить предложенного кандидата, либо выдвинуть другого. Парламенту Каталонии дается срок в два месяца на избрание нового лидера: в противном случае палата автоматически распускается и назначаются внеочередные выборы.

Напомним, 25 декабря король Испании Фелипе VI по традиции в рождественский Сочельник обратился к нации с речью, в которой подвел итоги года и затронул наиболее острые темы. Как пишет El Pais, в этом году жители страны с нетерпением ожидали выступления монарха, чтобы услышать его оценку каталонского кризиса. По мнению прессы, на этот раз Фелипе VI был заметно менее категоричен в обращении к Барселоне.

"Испания сегодня может похвастаться зрелой демократией, у нас любой человек может мыслить, защищать свои идеи свободно и демократически. Но не надо навязывать свои собственные идеи в ущерб правам других. Уважение и сохранение принципов и ценностей нашего социального и демократического правового государства имеет важное значение для нашего сосуществования, обеспечивает"свободу, равенство, справедливость и политический плюрализм, как говорится в нашей Конституции", - призвал король.

Он выразил надежду на то, что политический процесс в Каталонии не приведет снова к конфронтации или отчуждению, которые, в свою очередь, порождают раздор, неуверенность и разочарование в обществе.

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