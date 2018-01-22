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Московский листок

Другороссы требуют национализации приватизированного и "положили" на выборы

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 0

приватизация выборы президент другороссы

В Москве возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) задержаны шестеро сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия", протестовавших против выборов президента, передает "ОВД-Инфо". Как сообщается, они проводили акцию протеста под лозунгом "Выборам - нет! Отмене итогов приватизации - да!". 

Сопредседатель "Другой России" Александр Аверин сообщил в Twitter имена задержанных нацболов: Надежда Кокоева, Дарья Меркотан, Александр Рыбкин, Роман Сорокин, Екатерина Леперт и Глеб Буваненко. Их доставили в ОВД "Китай-город". 

По словам Аверина, Россия нуждается не в выборах, а в отмене результатов ваучерной приватизации. Короткое видео с акции протеста размещено в аккаунте "Другой России" в соцсети "ВКонтакте". На нем записано, как собравшиеся держат в руках зажженные файеры и скандируют: "Нам нужна другая Россия!"

Кроме того, во время акции были разбросаны листовки, содержание которых Аверин опубликовал в микроблоге.

"Президентские выборы - фарс. Их победитель стал известен в момент своего выдвижения. Остальные кандидаты не претендуют на власть, а лишь играют роли в спектакле. Народ России давно раскусил эту немудреную игру и голосует ногами. С каждым годом на выборах уменьшается явка избирателей", - говорилось в разбросанных листовках. Листовка проиллюстрирована рисунком "Я положил на выборы". 

Создатель "Другой России" Эдуард Лимонов анонсировал в своем LiveJournal согласованный с московской мэрией митинг 31 января 2018 года с 19:00 до 21:00 на площади Краснопресненской Заставы у памятника героям Революции 1905 - 1907 годов. 

"В уведомлении у нас сказано: "Обсуждение актуальных проблем российского общества в рамках прав граждан собираться мирно на площадях и улицах наших городов в соответствии со ст. 31 Конституции Российской Федерации". Так что вот, одевайтесь по-зимнему, и проведем митинг. Будем обсуждать актуальные проблемы российского общества", - написал он. 

Лимонов уточнил, что "выборы никакая не актуальная нашего общества проблема", но обещал поговорить о кандидатах и о других проблемах.

Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального ещё 15-го января подали заявку на проведение в Москве "Забастовки избирателей" - шествия и митинга 28 января, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Аналогичные заявки поданы в Санкт-Петербурге и других российских городах. 

"Подана заявка на шествие по Тверской улице с митингом на Охотном Ряду. Начало в 14:00 28-го числа", - сказал Жданов "Интерфаксу". Максимальная численность участников - 15 тысяч человек. 

"Шествие по 1-й Тверской-Ямской к Охотному Ряду, где [будет] митинг. Время всего мероприятия - с 14:00 до 18:00. Конечно, это все еще будет обсуждаться", - уточнил юрист РБК. 

"Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на шесть лет", - говорится в московской группе забастовки в соцсети "ВКонтакте".

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