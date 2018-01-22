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Московский листок

Африн может стать курдским Армагедоном: туда стягиваются все силы с обеих сторон

Опубликовано 22.01.2018 в разделе комментариев 1

сша турция сирия курды курдистан
Африн может стать курдским Армагедоном: туда стягиваются все силы с обеих сторон

Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), которую поддерживают США, рассматривает вариант переброски сил в регион Африн, чтобы помочь местным силам дать отпор турецким военным. Ранее в ходе начавшейся операции самолеты ВВС Турции поразили 153 цели в Африне, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. 

В минувшую субботу, 20 января, генштаб ВС Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и связанной с ними партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн. Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. 

В настоящее время "Силы народной самообороны" готовят отправку дополнительных бойцов в Африн. В это же время в СНС подчеркивают, что в регион уже были направлены силы в преддверии атак со стороны Турции, передает агентство Reuters. 

"Мы рассматриваем возможность отправки дополнительных военных сил в Африн", - подтвердил официальный представитель СДС Кино Габриэль в ходе пресс-конференции. Он также обратился за международной поддержкой, чтобы сдержать нападение Турции. 

Представитель СНС Нури Махмуд, в свою очередь, в разговоре с агентством отметил, что их силы уже находятся в состоянии полной боевой готовности и они уверены в последующих атаках на Африн со стороны властей Турции. 

"Силы демократической Сирии" назвали Африн "болотом, откуда турецкая армия выберется, только получив большие потери", и призвали силы коалиции взять на себя ответственность "за наши силы и наших людей в Африне". 

Россия предлагала курдам сдать Африн силам Асада 

Тем временем советник руководства курдской партии "Демократический союз" Сиханок Дибо подтвердил РБК, что Россия предлагала "Силам демократической Сирии" сдать район Африн правительственным силам Башара Асада в обмен на предотвращение турецкой операции против курдов. 

По словам Дибо, представители СДС отказались от предложения Москвы, так как "это никак не способствует решению сирийского конфликта". Кто именно со стороны России предлагал курдам передать Африн правительственным силам, Дибо сообщить отказался.

Тем временем протурецкие формирования в Африме начали агитацию среди курдов. И демонстрируют свой "интернационализм", так сильно напоминающий наличие мавров в армии Франко, которых использовали (конных!) как таран против республиканцев, как пушечное мясо. За то, что представители "низшей расы" армия Франко, активно и откровенно поддерживаемая нацистами Гитлера, вермахтом и фашистами Италии (техникой больше, но и войсками) - маврам платили старыми немецкими марками времён кайзера, вышедшими из обращения... Интересно, чем платят турки нынче курдам, воюющим против создания социалистического Курдистана?      

Курдские бойцы в составе Сирийской освободительной армии (СОА), которая оказывает ВС Турции поддержку в проведении операции «Оливковая ветвь», заявили, что террористы PYD/PKK не представляют интересы курдов. Кроме того, бойцы полны решимости очистить Африн от террористов. 

Командующий бригадой "Саллахулдин" при группировке « Ахрар аш-Шам» Абу Хайдар сообщил агентству «Анадолу», что в рядах вооруженной оппозиции против режима Башара Асада, террористов ДЕАШ и PYD/PKK сражается много курдов. 

«Курды прекрасно знают о том, что представляют из себя террористы PKK, кем и с какой целью была создана эта террористическая организация. PKK никогда не заботили интересы курдов. Это всего лишь террористическая организация, которая контролируется извне. Их просто используют внешние силы для выполнения нужных им задач», - сказал Хайдар.

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Всего комментариев к статье: 1
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А эти бравые ребята -
кто? написал 22.01.2018 23:48
правильные или неправильные курды? Или будут валить всех, а Аллах потом разберет кто из них кто?
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