И опять Мизулина загонит всех в одни семейные трусы

В Госдуму внесен очень правильный законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.
"Фактические брачные отношения - не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка", - следует из текста законопроекта.
"Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.
В Госдуме предсказуемо раскритиковали законопроект. Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что совместное проживание — недостаточное основание для того, чтобы считать людей супругами: "Я еще пока не видела самой инициативы, не могу обсуждать ее в деталях как законопроект. Но в том числе как координатору проекта "Крепкая семья", мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным", — пояснила она.
Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина инициативу назвала вредительством. "Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — заявила сенатор РИА Новости.
От редакции: Согласно статье 14 Конституции РФ Россия объявляется светским государством. И эта норма касается не только права исповедовать какую угодно религию или не исповедовать никакой - это гораздо более широкая норма. По сути государство лишается права вмешиваться во внутреннюю, личную жизнь человека. Извините, конечно, но и в половую тоже.
Кто дал право каким-то полубезумным теткам решать, что вот эта семья правильная, а эта - неправильная?
Да мало ли какие причины могут заставить людей отказаться от регистрации брака. Кстати, в том числе и неприятие институтов этого государства. Спроси любого сегодня: тебе нравится наше чудесное государство? И больше половины, уверен, ответят, что нет, не нравится. Страна нравится, народ нравится, а вот государство - дерьмовое!
Есть ведь и статья 18 в Конституции, которую мало цитируют: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием".
Понятно, о чем речь? Весь смысл и содержание законов направлены на осуществление прав и свобод гражданина. А у нас Семейный кодекс прямо-таки загоняет гражданина в ЗАГС: не зарегистрируешь брак - не получишь того-то и того-то.
Вот пусть мне кто-ниудь ответит, зачем государству нужен этот штамп в паспорте? Вот каую из моих прав и свобод он защищает? Пока что из уст законодателей слышно, что он защищает не меня, а - от меня - какую-то абстракцию в виде "семейных ценностей", причем в версии, которая нравится этим странным теткам из парламента. Но меня не интересует ни их мнение, ни они сами, не приведи господь. Меня интересует моя свобода, гарантированная мне конституцией, в том числе и свобода личной жизни.
Вы только подумайте - живете вы с женщиной, у вас общий дом, общее хозяйство, общие дети. И вдруг на основании того, что у вас по какой-то причине не проставлен штамп в паспорте, оказывается, что ничего этого у вас нет - ни семьи, ни дома, ни жены...
Это в 21-м веке, в стране, которая впервые не только шагнула в космос, но и первой признала за женщиной равные права с мужчиной - и наоборот, кстати, тоже.
Что вообще такое этот штамп в паспорте? Я понимаю, что такое церковный брак - это таинство такое, этого религия требует. А какое таинство совершается в ЗАГСе? Я что, получаю там государственную лицензию на пользование своей женой?
Статья 38 Конституции РФ:
"1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей".
А как же государство защищает материнство и детство, если нет штампа в паспорте? Особенно по пункту второму, о равном праве и обязанности родителей. Нет штампа - и конституция на тебя не распространяется? По крайней мере по статье 38.
А вот и статья 19:
"2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации".
Ну а где же тут равенство прав граждан в отношении семьи? Особенно когда дело касается "других обстоятельств". Неужели не понятно, что могут возникнуть "другие обстоятельства", не позволяющие гражданину проставить штамп в паспорте? И он даже не обязан никому и ничего объяснять - только ткнуть носом чиновника в 19-ю статью Конституции! У меня без штампа такие же права, как и со штампом!
В противном случае никаких равных прав и возможностей не получается.
Я уже не говорю о совершенно типичных ситуациях, когда в семье родителей не два, а, скажем, три. Ну бывает так. Я не про "шведские семьи" даже, хотя и они имеют право на существование в стране победившей Мизулиной. И даже не про "семьи", где два папы и ни одной мамы - не говорите Мизулиной, но так тоже бывает.
Есть куда более часто встречающиеся жизненные ситуации, что мужчина живет "на две семьи" - устойчивый такой термин, очень, повторю, обычная ситуация. Один брак "законный", другой "незаконный" - это по нынешним законам. Хотя вообще термин "законности" брака - это из прошлой эпохи, казалось бы, давно ушедшей в прошлое в 1917 году, вместе с термином "незаконнорожденный".
У людей даже нет в голове такого понимания, что как ребенок не может быть "незаконнорожденным", так и брак не может быть "законным" в светском государстве. Закон не может регулировать личную жизнь людей - только имущественные отношения, вопросы наследования и прочее. Но никак не личную жизнь. Как не могут в гостинице отказать мужчине и женщине в номере на двоих на основании отсутствия у них соответствующего штампа в паспорте.
У свободного гражданина в свободной стране вообще может не быть паспорта!
А так выходит, что законное отсутствие паспорта лишает гражданина права на семейную жизнь?
Но вернемся к семейной схеме 2+1. Это что, не семья? Я знаю такие семьи, что живут десятилетиями. Редко в одной квартире, чаще в разных. Но одна пара "правильная", а другая - так... Видимо, в некоторых мозгах это "безнравственно". А оставить небезразличную тебе женщину с твоим ребенком на руках, чтобы сохранить никому не нужную "верность" и еще менее нужные "устои" - это нравственно?
Мне так кажется, что "на два дома" как-то человечней получается. Если получается, конечно. У меня бы не вышло, я другой человек по натуре, но знаю многих, очень многих достойных людей, что предпочитают именно так.
И почему государство РФ отказывает им жить так, как они - нет, не просто хотят, а так, как они только и могут? Люди вообще разные, а закон един для всех. И вот тем людям, которых закон не учитывает - им как поступать? Не жить больше? Или жить украдкой?
Анатолий Баранов
serg написал 23.01.2018 08:52
Линза написал 23.01.2018 08:44
так ничего и не получилось.
...
И предавались они разврату,
убивали друг друга
и копили деньги.
гоблян написал 23.01.2018 08:43
ОН написал 23.01.2018 08:39
Маргарита написал 23.01.2018 08:33
Линза написал 23.01.2018 08:01
и предавались грехам и разврату
и Бог наслал на них огонь и серу.
Линза написал 23.01.2018 07:56
- и станете людьми!
гоблян написал 23.01.2018 07:54
Несогласный Сергей написал 23.01.2018 06:39
все равно ничего не получится написал 23.01.2018 06:08
usoff написал 23.01.2018 05:42
"Вот пусть мне кто-ниудь ответит, зачем государству нужен этот штамп в паспорте? Вот каую из моих прав и свобод он защищает?"
Ответьте лучше какие из ваших прав и свобод он ОГРАНИЧИВАЕТ?... Неужели трудно догадаться ДЛЯ ЧЕГО нужен штамп в паспорте? Вот вы пишете:
"Вы только подумайте - живете вы с женщиной, у вас общий дом, общее хозяйство, общие дети. И вдруг на основании того, что у вас по какой-то причине не проставлен штамп в паспорте, оказывается, что ничего этого у вас нет - ни семьи, ни дома, ни жены..."
Если это ВАША семья, ВАШ дом и т.д., то уж будьте добры ЗАЯВИТЕ об этом государству. И государство примет это ваше заявление, т.е. признает "все перечисленное" ВАШИМ и подтвердит это свое признание - штампом в паспорте. Но если вы обо всем этом НЕ заявляете государству, это значит, что вы молча НЕ ПРИЗНАЕТЕ эту семью, эту жену, этот дом - СВОИМИ. Поэтому и у государства нет оснований считать их ВАШИМИ... Если вы даже не находите нужным заявить государству "ЭТО - МОЕ", то и у государства нет оснований считать, что ЭТО - ВАШЕ...
Вопрос выеденного яйца не стоит, а вы тут нагородили...
макробий4-5 написал 23.01.2018 04:15
Линза написал 23.01.2018 04:14
а не придумывать свои.
........ . . написал 23.01.2018 02:39
**** написал 23.01.2018 01:14