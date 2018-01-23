И опять Мизулина загонит всех в одни семейные трусы

В Госдуму внесен очень правильный законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.

"Фактические брачные отношения - не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка", - следует из текста законопроекта.

"Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение", - отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.

В Госдуме предсказуемо раскритиковали законопроект. Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что совместное проживание — недостаточное основание для того, чтобы считать людей супругами: "Я еще пока не видела самой инициативы, не могу обсуждать ее в деталях как законопроект. Но в том числе как координатору проекта "Крепкая семья", мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным", — пояснила она.

Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина инициативу назвала вредительством. "Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — заявила сенатор РИА Новости.

От редакции: Согласно статье 14 Конституции РФ Россия объявляется светским государством. И эта норма касается не только права исповедовать какую угодно религию или не исповедовать никакой - это гораздо более широкая норма. По сути государство лишается права вмешиваться во внутреннюю, личную жизнь человека. Извините, конечно, но и в половую тоже.

Кто дал право каким-то полубезумным теткам решать, что вот эта семья правильная, а эта - неправильная?

Да мало ли какие причины могут заставить людей отказаться от регистрации брака. Кстати, в том числе и неприятие институтов этого государства. Спроси любого сегодня: тебе нравится наше чудесное государство? И больше половины, уверен, ответят, что нет, не нравится. Страна нравится, народ нравится, а вот государство - дерьмовое!

Есть ведь и статья 18 в Конституции, которую мало цитируют: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием".

Понятно, о чем речь? Весь смысл и содержание законов направлены на осуществление прав и свобод гражданина. А у нас Семейный кодекс прямо-таки загоняет гражданина в ЗАГС: не зарегистрируешь брак - не получишь того-то и того-то.

Вот пусть мне кто-ниудь ответит, зачем государству нужен этот штамп в паспорте? Вот каую из моих прав и свобод он защищает? Пока что из уст законодателей слышно, что он защищает не меня, а - от меня - какую-то абстракцию в виде "семейных ценностей", причем в версии, которая нравится этим странным теткам из парламента. Но меня не интересует ни их мнение, ни они сами, не приведи господь. Меня интересует моя свобода, гарантированная мне конституцией, в том числе и свобода личной жизни.

Вы только подумайте - живете вы с женщиной, у вас общий дом, общее хозяйство, общие дети. И вдруг на основании того, что у вас по какой-то причине не проставлен штамп в паспорте, оказывается, что ничего этого у вас нет - ни семьи, ни дома, ни жены...

Это в 21-м веке, в стране, которая впервые не только шагнула в космос, но и первой признала за женщиной равные права с мужчиной - и наоборот, кстати, тоже.

Что вообще такое этот штамп в паспорте? Я понимаю, что такое церковный брак - это таинство такое, этого религия требует. А какое таинство совершается в ЗАГСе? Я что, получаю там государственную лицензию на пользование своей женой?

Статья 38 Конституции РФ:

"1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей".

А как же государство защищает материнство и детство, если нет штампа в паспорте? Особенно по пункту второму, о равном праве и обязанности родителей. Нет штампа - и конституция на тебя не распространяется? По крайней мере по статье 38.

А вот и статья 19:

"2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации".

Ну а где же тут равенство прав граждан в отношении семьи? Особенно когда дело касается "других обстоятельств". Неужели не понятно, что могут возникнуть "другие обстоятельства", не позволяющие гражданину проставить штамп в паспорте? И он даже не обязан никому и ничего объяснять - только ткнуть носом чиновника в 19-ю статью Конституции! У меня без штампа такие же права, как и со штампом!

В противном случае никаких равных прав и возможностей не получается.

Я уже не говорю о совершенно типичных ситуациях, когда в семье родителей не два, а, скажем, три. Ну бывает так. Я не про "шведские семьи" даже, хотя и они имеют право на существование в стране победившей Мизулиной. И даже не про "семьи", где два папы и ни одной мамы - не говорите Мизулиной, но так тоже бывает.

Есть куда более часто встречающиеся жизненные ситуации, что мужчина живет "на две семьи" - устойчивый такой термин, очень, повторю, обычная ситуация. Один брак "законный", другой "незаконный" - это по нынешним законам. Хотя вообще термин "законности" брака - это из прошлой эпохи, казалось бы, давно ушедшей в прошлое в 1917 году, вместе с термином "незаконнорожденный".

У людей даже нет в голове такого понимания, что как ребенок не может быть "незаконнорожденным", так и брак не может быть "законным" в светском государстве. Закон не может регулировать личную жизнь людей - только имущественные отношения, вопросы наследования и прочее. Но никак не личную жизнь. Как не могут в гостинице отказать мужчине и женщине в номере на двоих на основании отсутствия у них соответствующего штампа в паспорте.

У свободного гражданина в свободной стране вообще может не быть паспорта!

А так выходит, что законное отсутствие паспорта лишает гражданина права на семейную жизнь?

Но вернемся к семейной схеме 2+1. Это что, не семья? Я знаю такие семьи, что живут десятилетиями. Редко в одной квартире, чаще в разных. Но одна пара "правильная", а другая - так... Видимо, в некоторых мозгах это "безнравственно". А оставить небезразличную тебе женщину с твоим ребенком на руках, чтобы сохранить никому не нужную "верность" и еще менее нужные "устои" - это нравственно?

Мне так кажется, что "на два дома" как-то человечней получается. Если получается, конечно. У меня бы не вышло, я другой человек по натуре, но знаю многих, очень многих достойных людей, что предпочитают именно так.

И почему государство РФ отказывает им жить так, как они - нет, не просто хотят, а так, как они только и могут? Люди вообще разные, а закон един для всех. И вот тем людям, которых закон не учитывает - им как поступать? Не жить больше? Или жить украдкой?

Анатолий Баранов