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Московский листок

Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Опубликовано 23.01.2018 автором в разделе комментариев 13

выборы зюганов цик явка грудинин
Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Вот знаете, ловлю себя на мысли - может, не прав я насчет Грудинина Павла Николаевича? Вот пишу, что он выдает себя не совсем за того, кем на самом деле является: и совхоз у него не совхоз, а ЗАО; и бороться с офшорными капиталами он еще и не начал, а у самого обнаружились солидные сбережения в банке Лихтенштейна; и никакой он не коммунист...

А может коммунист все же? 

Ну как говорил о нем Зюганов, мол, то, что он состоял в "Единой России" и был даже доверенным лицом Путина - это даже хорошо, человек посмотрел на все изнутри и понял, так сказать, проникся идеями Маркса и Сталина.

И совхоз надо ж было сохранить как-то, пусть и под маркой процветающего капиталистического ЗАО. А внутри он, совхоз этот, как есть красный. Островок социализма в бурном море дикого капитализма. И все как один совхозники - верные делу социализма и пролетарского интернационализма. Или что-то около того.

Но ведь и то верно, что "короля делает свита". А кто окружает Грудинина, что за люди, с которыми он строит социализм в отдельно взятом совхозе?

А ответить на этот вопрос очень просто. Надо всего лишь зайти на сайт Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области. Вот сюда.

http://www.pos-sovhozlenina.ru/governance/board/

№ округаФамилия, имя, отчествоОбразованиеТелефонДолжностьОрганизацияЧленство в партииКем выдвинут
1Говин Алла ИвановнаСредне-специальноер.(495) 548-63-53ФельдшерАмбулатория Совхоза им. Лениначлен Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
2Любина Лариса Вячеславовнавысшее заместитель начальника цеха по переработкеЗАО «Совхоз им. Ленина»член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
3Ковтюк Надежда Александровнасреднее профессиональное доярка цеха «Животноводство»ЗАО «Совхоз им. Ленина» избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
4Зинина Наталья ПавловнаВысшеер. (495) 548-64-90агроном-агрохимик цеха «Растениеводство»ЗАО «Совхоз им. Ленина» избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
5Корсаков Алексей ВладимировичВысшее директорМБУС «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина»член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
6Скворцова Нина Константиновнавысшее бухгалтерЗАО «Совхоз им. Ленина»член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
7Потапкина Наталия МихайловнаВысшеер. (495) 548-66-70Начальник отдела кадровЗАО «Совхоз им. Ленина» самовыдвижение
8Сашилина Марина НиколаевнаСреднее специальноер. (495) 548-67-76диспетчер-бухгалтер гаражаЗАО «Совхоз им. Ленина» самовыдвижение
9Власова Лидия Александровнавысшее бухгалтерЗАО «Совхоз им. Ленина»член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
10Шеманова Ольга Александровнавысшее заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классовМБОУ СОШ Совхоза им. Лениначлен Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области

Вот же как интересно, из 10 депутатов два самовыдвиженца, двое выдвинуты КПРФ (но не являются, как и их шеф, членами партии) и аж 6 человек, абсолютное большинство, не только выдвинуты "Единой Россией", но и являются членами этой партии!

У меня как-то нет сомнений в том, что в поселке совхоза имени Ленина выборы проходят честно. Вот везде может и не честно, а на "островке социализма" не верю, чтоб мухлевали. Не может быть! Значит, 60 процентов людей, кто сегодня окружает П.Н.Грудинина - это убежденные сторонники "Единой России". И только 20 процентов голосуют за КПРФ, да и то в личном качестве.

А посмотрим-ка мы на классовый состав этого, без сомнения, самого социалистического Совета: 8 человек разного местного начальства, один фельдшер и всего лишь одна доярка. Правда, хоть и беспартийная, но от КПРФ.

Мне даже интересно, а жители поселка совхозного, они в большинстве своем за кого будут голосовать? За Грудинина или все же за Путина?

А сам-то Грудинин, он же "бог, царь и воинский начальник" в своем поселке - он вообще как будет голосовать? 

Вот Максим Калашников пишет, пытаясь наставить Грудинина на путь истинный: "Насколько я знаю, Павел Грудинин в начале февраля едет в Ростов, в центр русского агромашиностроения. Прекрасно! Как бы спланировал поездку Максим Калашников?

Итак, с самого начала мы планируем, что поездка пойдет по маршруту: «Ростов-на-Дону – Донецк – Кубань». Здесь – кипящий котел проблем, узел острейших противоречий.

Итак, сначала Грудинин записывает обращения на видео. Короткие. Ростовчанам. Донбассцам. Кубанцам Эти видео разлетаются по сети. В них – сжато и кратко предложения по решению проблем людей сих земель. В дополнение к этому пишется общая статья на ресурсе Грудинина (как Трамп в своем «Твиттере» орудовал).

Затем – бросок в Ростов. Встреча с рабочими коллективами предприятий. Оглашение программы поддержки агропрома, села и машиностроения. Бичевание Минсельхоза Ткачева и программа помощи хлеборобам, «влетевшим» с рекордным урожаем зерновых. Смычка села и машиностроения. Объявление о планах показательного процесса над кабинетом Медведева и главой ЦБ Набиуллиной после победы. Рассказ о механизмах показательных процессов над коррупционерами".

Здорово! 

Но вот пара фотографий из "прошлой жизни" П.Н.Грудинина.

Справа Грудинин, все узнали. А что за мужчина разрезает рядом с ним красную ленточу? А это Василий Голубев, бывший глава Ленинского района, а теперь - губернатор Ростовской области, куда Грудинин как раз едет делать революцию... Встречаться с рабочими, фермерами, бичевать чиновников. Ага.

А сын губернатора Алексей Голубев является соучредителем фирмы "Лига", занимающейся операциями с недвижимостью. А еще одним соучредитетем "Лиги" состоит Грудинин Артем Павлович, как можно догадаться, сын П.Н.Грудинина.

Конечно, сын за отца не ответчик, но отец-то сыну все равно не чужой, не так ли?

Ну а насчет "бичевания главы Минсельхоза Ткачева" - вот еще фото.

Смотрите, как сияет Павел Николаевич вблизи своего начальства. Это он что ли станет бичевать? Отца родного? Благодетеля?

Нет, не думайте плохо о Павле Николаевиче. 

А насчет Донбасса... Вы смеетесь, что ли? У человека счета в Лихтенштейне, какой ему Донбасс?

Вот глава Ленинского района получится неплохой, даже, наверно, хороший. Лишнего-то не надо, не надо лишнего...



Рейтинг:   3.78,  Голосов: 23
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Всего комментариев к статье: 13
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forum-msk реально работает на Путина
Давняя читательница Форума.мск написал 23.01.2018 09:12
Ежу же понятно, что за никому (со словом АБСОЛЮТНО) не ведомую крановщицу Лисицину никто и не проголосует, кроме тех, кто ее лично знает.
И такой "тертый калач", как уважаемый Анатолий Баранов, прекрасно это понимает, как прекрасно понимает и то, что когда он "мочит" единственного кандидата, который, мало того, что говорит разумные вещи, но и реализует свои представления о разумном в отдельно взятом предприятии-поселении,которого, к тому же, знают из-за нечастого,но все же,появления на центральных телеканалах - тогда РЕАЛЬНО Анатолий Баранов ИНТЕНСИВНО работает на победу Путина и продолжение путинского типа правления, какую бы критику в адрес Главного Начальника ни позволял себе периодически Форум.мск.
Господин Баранов,почему Вы РЕАЛЬНО так УПОРНО работаете на путинскую власть, Вам не жаль несчастное деградирующее отечество с его нищим народонаселением в большинстве?
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(10) написал 23.01.2018 09:07
Американские хозяева для помощи Путину пообещали ему открыть "второй фронт" в конце января 2018 года, что даст возможность в период "выборной" кампании вопить шкету и всем ЦРУшно-госдеповским соскам Путина о том, что Запад нам завидует, нападает на Путина и его кошерных дружков, с целью оказания давления на ход "выборов" и их "результатов". Ну и типа, если "враги Путина", получающие половину бюджета оккупированной РСФСР на субсидирование бюджетного дефицита США, "нападают на Путина", то значит Путин все делает правильно и только такой нам облезлый шкет нужен в качестве (п)резидента.
.
Путинское криминальное отребье во враги Путина и его дружков, а значит и во враги всей страны неминуемо запишут и главного кандидата Павла Грудинина. И об этом они будут вопить из всех электроприборов.
.
Предвыборному штабу П. Грудинина и агитаторам надо к этому готовится заранее.
.
США для помощи Путину пообещали открыть "второй фронт" в конце января 2018 года публикацией "списков" путинских друзей, чьи списки давно уже опубликованы в журнале Forbes и никакой особой информационной ценности вряд ли будут представлять, но путинская банда государственных преступников будет стараться этой публикацией прикрывать свою преступную деятельность по разорению нашей страны, мародерству и геноциду десятков миллионов наших сограждан.
.
Глупые и продажные троцкисты, а также наемные ЦРУшно-госдеповские соски Путина на содержании путинского дружка-уголовника Жени Пригожина, не остаются в стороне и в помощь Путину и его правящему бандформированию уже открыли "первый фронт" уже сейчас, теперь дело за "вторым фронтом" заокеанских хозяев Путина...
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Re: нику
vfyz написал 23.01.2018 08:55
Возразить, конечно, можно и нужно. В стаье явный подлог: в качестве выдвинувших Грудинина приведены работники совхоза, тогда как егдо выжвигают совсем не они, а большая группа сумевших прийти к общему мнению о кандидате - КПРФ и ПДС НПСР.
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Re: то все 10 упомянутых человека есть пролетариат
гоблян написал 23.01.2018 08:55
Ага, а Путин - главный пролетарий. Работает по найму, нетрудовых доходов не имеет. Чтобы поддерживать свою жизнь, вынужден работать президентом.
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Баранову.
Упор. написал 23.01.2018 08:46
Похоже, уважаемый товарищ Баранов в пылу написания статьи подзабыл что такое классы, перепутав это понятие со специальностью. С каких пор фельдшера или местное начальство стали классом? Если же подходить с позиции понятия класс, то все 10 упомянутых человека есть пролетариат. Все они добывают свой хлеб своей личной работой, никого не эксплуатируют, не имеют нетрудовых доходов и для того, чтобы поддерживать свою жизнь вынуждены наниматься на работу. Да, почти все они не рабочий класс, так что им теперь, застрелиться? Что интересно, товарища Баранова не интересуют результаты их работы, то, в чью пользу они работают, какие решения принимают. Он заранее решил, раз они из Едра значит сатрапы-реакционеры-эксплуататоры и вообще барахло, так как не члены ОКП.
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(без названия)
Додик написал 23.01.2018 08:24
Главред зрит в корень. А дуболом Кучеренка с упорством осла продолжает топить за этого прохвоста.
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Re: По грамматике
гоблян написал 23.01.2018 08:06
Ну что вы придираетесь? Образование "высшее" же без ошибок написано.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 23.01.2018 06:47
Видимо там "выращивают" не только клубнику. Основное производство "РЕДИСКА"!!!!
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По грамматике
Евгений Ихлов написал 23.01.2018 06:32
У них так на сайте у всех написано "ЕДИННАЯ"? "У патриотов почему-то всегда проблемы с родным языком" (Ларошфуко)
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Сисянин - евреянин.
все проще написал 23.01.2018 06:27
А если евреянин, то какие могут рассматриваться "за" и "против", кроме как облопошить и нажиться.
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(без названия)
Ник написал 23.01.2018 04:44
Трудно возразить Баранову, даже при желании. Казачок то засланный, но досмотрим спектакль до конца, где все будет строго по сценарию.
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(без названия)
макробий4-5 написал 23.01.2018 03:54
АЮ, острое у Вас перо.
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Первичная парторганизация КПРФ в ЗАО Сов&#1111;хоз им.Ленина
Анвар Садат написал 23.01.2018 03:18
То, что Г.А.Зюганов, а вмсете и сним вся КПРФ мечтают превратить всю Россию в ЗАО Совхоз им.Ленина, - всем известно. с помощью БЕСПАРТИЙНОГО народного Президента П.Грудинина. КПРФ ему в помощь!
А вот в самом сельском поселении Совхоз им.Ленина ( населениеи 5 т&#1110;с. человек) Ленинского района Московской области, кроме сгоревшего на кр&#1110;ше жилого дома рекламного надувного шара КПРФ, - сама ПЕРЕВИЧНАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ КПРФ есть или нет ? Численность? И кто парторг? И где работает, на какой должности .
ИНТЕРЕСНО!
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