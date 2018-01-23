Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Вот знаете, ловлю себя на мысли - может, не прав я насчет Грудинина Павла Николаевича? Вот пишу, что он выдает себя не совсем за того, кем на самом деле является: и совхоз у него не совхоз, а ЗАО; и бороться с офшорными капиталами он еще и не начал, а у самого обнаружились солидные сбережения в банке Лихтенштейна; и никакой он не коммунист...

А может коммунист все же?

Ну как говорил о нем Зюганов, мол, то, что он состоял в "Единой России" и был даже доверенным лицом Путина - это даже хорошо, человек посмотрел на все изнутри и понял, так сказать, проникся идеями Маркса и Сталина.

И совхоз надо ж было сохранить как-то, пусть и под маркой процветающего капиталистического ЗАО. А внутри он, совхоз этот, как есть красный. Островок социализма в бурном море дикого капитализма. И все как один совхозники - верные делу социализма и пролетарского интернационализма. Или что-то около того.

Но ведь и то верно, что "короля делает свита". А кто окружает Грудинина, что за люди, с которыми он строит социализм в отдельно взятом совхозе?

А ответить на этот вопрос очень просто. Надо всего лишь зайти на сайт Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области. Вот сюда.

http://www.pos-sovhozlenina.ru/governance/board/

№ округа Фамилия, имя, отчество Образование Телефон Должность Организация Членство в партии Кем выдвинут 1 Говин Алла Ивановна Средне-специальное р.(495) 548-63-53 Фельдшер Амбулатория Совхоза им. Ленина член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области 2 Любина Лариса Вячеславовна высшее заместитель начальника цеха по переработке ЗАО «Совхоз им. Ленина» член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области 3 Ковтюк Надежда Александровна среднее профессиональное доярка цеха «Животноводство» ЗАО «Совхоз им. Ленина» избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 4 Зинина Наталья Павловна Высшее р. (495) 548-64-90 агроном-агрохимик цеха «Растениеводство» ЗАО «Совхоз им. Ленина» избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 5 Корсаков Алексей Владимирович Высшее директор МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области 6 Скворцова Нина Константиновна высшее бухгалтер ЗАО «Совхоз им. Ленина» член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области 7 Потапкина Наталия Михайловна Высшее р. (495) 548-66-70 Начальник отдела кадров ЗАО «Совхоз им. Ленина» самовыдвижение 8 Сашилина Марина Николаевна Среднее специальное р. (495) 548-67-76 диспетчер-бухгалтер гаража ЗАО «Совхоз им. Ленина» самовыдвижение 9 Власова Лидия Александровна высшее бухгалтер ЗАО «Совхоз им. Ленина» член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области 10 Шеманова Ольга Александровна высшее заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов МБОУ СОШ Совхоза им. Ленина член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области

Вот же как интересно, из 10 депутатов два самовыдвиженца, двое выдвинуты КПРФ (но не являются, как и их шеф, членами партии) и аж 6 человек, абсолютное большинство, не только выдвинуты "Единой Россией", но и являются членами этой партии!

У меня как-то нет сомнений в том, что в поселке совхоза имени Ленина выборы проходят честно. Вот везде может и не честно, а на "островке социализма" не верю, чтоб мухлевали. Не может быть! Значит, 60 процентов людей, кто сегодня окружает П.Н.Грудинина - это убежденные сторонники "Единой России". И только 20 процентов голосуют за КПРФ, да и то в личном качестве.

А посмотрим-ка мы на классовый состав этого, без сомнения, самого социалистического Совета: 8 человек разного местного начальства, один фельдшер и всего лишь одна доярка. Правда, хоть и беспартийная, но от КПРФ.

Мне даже интересно, а жители поселка совхозного, они в большинстве своем за кого будут голосовать? За Грудинина или все же за Путина?

А сам-то Грудинин, он же "бог, царь и воинский начальник" в своем поселке - он вообще как будет голосовать?

Вот Максим Калашников пишет, пытаясь наставить Грудинина на путь истинный: "Насколько я знаю, Павел Грудинин в начале февраля едет в Ростов, в центр русского агромашиностроения. Прекрасно! Как бы спланировал поездку Максим Калашников?

Итак, с самого начала мы планируем, что поездка пойдет по маршруту: «Ростов-на-Дону – Донецк – Кубань». Здесь – кипящий котел проблем, узел острейших противоречий.

Итак, сначала Грудинин записывает обращения на видео. Короткие. Ростовчанам. Донбассцам. Кубанцам Эти видео разлетаются по сети. В них – сжато и кратко предложения по решению проблем людей сих земель. В дополнение к этому пишется общая статья на ресурсе Грудинина (как Трамп в своем «Твиттере» орудовал).

Затем – бросок в Ростов. Встреча с рабочими коллективами предприятий. Оглашение программы поддержки агропрома, села и машиностроения. Бичевание Минсельхоза Ткачева и программа помощи хлеборобам, «влетевшим» с рекордным урожаем зерновых. Смычка села и машиностроения. Объявление о планах показательного процесса над кабинетом Медведева и главой ЦБ Набиуллиной после победы. Рассказ о механизмах показательных процессов над коррупционерами".

Здорово!

Но вот пара фотографий из "прошлой жизни" П.Н.Грудинина.

Справа Грудинин, все узнали. А что за мужчина разрезает рядом с ним красную ленточу? А это Василий Голубев, бывший глава Ленинского района, а теперь - губернатор Ростовской области, куда Грудинин как раз едет делать революцию... Встречаться с рабочими, фермерами, бичевать чиновников. Ага.

А сын губернатора Алексей Голубев является соучредителем фирмы "Лига", занимающейся операциями с недвижимостью. А еще одним соучредитетем "Лиги" состоит Грудинин Артем Павлович, как можно догадаться, сын П.Н.Грудинина.

Конечно, сын за отца не ответчик, но отец-то сыну все равно не чужой, не так ли?

Ну а насчет "бичевания главы Минсельхоза Ткачева" - вот еще фото.

Смотрите, как сияет Павел Николаевич вблизи своего начальства. Это он что ли станет бичевать? Отца родного? Благодетеля?

Нет, не думайте плохо о Павле Николаевиче.

А насчет Донбасса... Вы смеетесь, что ли? У человека счета в Лихтенштейне, какой ему Донбасс?

Вот глава Ленинского района получится неплохой, даже, наверно, хороший. Лишнего-то не надо, не надо лишнего...