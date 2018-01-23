Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Вот знаете, ловлю себя на мысли - может, не прав я насчет Грудинина Павла Николаевича? Вот пишу, что он выдает себя не совсем за того, кем на самом деле является: и совхоз у него не совхоз, а ЗАО; и бороться с офшорными капиталами он еще и не начал, а у самого обнаружились солидные сбережения в банке Лихтенштейна; и никакой он не коммунист...
А может коммунист все же?
Ну как говорил о нем Зюганов, мол, то, что он состоял в "Единой России" и был даже доверенным лицом Путина - это даже хорошо, человек посмотрел на все изнутри и понял, так сказать, проникся идеями Маркса и Сталина.
И совхоз надо ж было сохранить как-то, пусть и под маркой процветающего капиталистического ЗАО. А внутри он, совхоз этот, как есть красный. Островок социализма в бурном море дикого капитализма. И все как один совхозники - верные делу социализма и пролетарского интернационализма. Или что-то около того.
Но ведь и то верно, что "короля делает свита". А кто окружает Грудинина, что за люди, с которыми он строит социализм в отдельно взятом совхозе?
А ответить на этот вопрос очень просто. Надо всего лишь зайти на сайт Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Совхоз имени Ленина Ленинского муниципального района Московской области. Вот сюда.
http://www.pos-sovhozlenina.ru/governance/board/
|№ округа
|Фамилия, имя, отчество
|Образование
|Телефон
|Должность
|Организация
|Членство в партии
|Кем выдвинут
|1
|Говин Алла Ивановна
|Средне-специальное
|р.(495) 548-63-53
|Фельдшер
|Амбулатория Совхоза им. Ленина
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
|2
|Любина Лариса Вячеславовна
|высшее
|заместитель начальника цеха по переработке
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
|3
|Ковтюк Надежда Александровна
|среднее профессиональное
|доярка цеха «Животноводство»
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
|4
|Зинина Наталья Павловна
|Высшее
|р. (495) 548-64-90
|агроном-агрохимик цеха «Растениеводство»
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|избирательным объединением Ленинское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
|5
|Корсаков Алексей Владимирович
|Высшее
|директор
|МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина»
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
|6
|Скворцова Нина Константиновна
|высшее
|бухгалтер
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
|7
|Потапкина Наталия Михайловна
|Высшее
|р. (495) 548-66-70
|Начальник отдела кадров
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|самовыдвижение
|8
|Сашилина Марина Николаевна
|Среднее специальное
|р. (495) 548-67-76
|диспетчер-бухгалтер гаража
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|самовыдвижение
|9
|Власова Лидия Александровна
|высшее
|бухгалтер
|ЗАО «Совхоз им. Ленина»
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
|10
|Шеманова Ольга Александровна
|высшее
|заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов
|МБОУ СОШ Совхоза им. Ленина
|член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
|избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ» Ленинского муниципального района Московской области
Вот же как интересно, из 10 депутатов два самовыдвиженца, двое выдвинуты КПРФ (но не являются, как и их шеф, членами партии) и аж 6 человек, абсолютное большинство, не только выдвинуты "Единой Россией", но и являются членами этой партии!
У меня как-то нет сомнений в том, что в поселке совхоза имени Ленина выборы проходят честно. Вот везде может и не честно, а на "островке социализма" не верю, чтоб мухлевали. Не может быть! Значит, 60 процентов людей, кто сегодня окружает П.Н.Грудинина - это убежденные сторонники "Единой России". И только 20 процентов голосуют за КПРФ, да и то в личном качестве.
А посмотрим-ка мы на классовый состав этого, без сомнения, самого социалистического Совета: 8 человек разного местного начальства, один фельдшер и всего лишь одна доярка. Правда, хоть и беспартийная, но от КПРФ.
Мне даже интересно, а жители поселка совхозного, они в большинстве своем за кого будут голосовать? За Грудинина или все же за Путина?
А сам-то Грудинин, он же "бог, царь и воинский начальник" в своем поселке - он вообще как будет голосовать?
Вот Максим Калашников пишет, пытаясь наставить Грудинина на путь истинный: "Насколько я знаю, Павел Грудинин в начале февраля едет в Ростов, в центр русского агромашиностроения. Прекрасно! Как бы спланировал поездку Максим Калашников?
Итак, с самого начала мы планируем, что поездка пойдет по маршруту: «Ростов-на-Дону – Донецк – Кубань». Здесь – кипящий котел проблем, узел острейших противоречий.
Итак, сначала Грудинин записывает обращения на видео. Короткие. Ростовчанам. Донбассцам. Кубанцам Эти видео разлетаются по сети. В них – сжато и кратко предложения по решению проблем людей сих земель. В дополнение к этому пишется общая статья на ресурсе Грудинина (как Трамп в своем «Твиттере» орудовал).
Затем – бросок в Ростов. Встреча с рабочими коллективами предприятий. Оглашение программы поддержки агропрома, села и машиностроения. Бичевание Минсельхоза Ткачева и программа помощи хлеборобам, «влетевшим» с рекордным урожаем зерновых. Смычка села и машиностроения. Объявление о планах показательного процесса над кабинетом Медведева и главой ЦБ Набиуллиной после победы. Рассказ о механизмах показательных процессов над коррупционерами".
Здорово!
Но вот пара фотографий из "прошлой жизни" П.Н.Грудинина.
Справа Грудинин, все узнали. А что за мужчина разрезает рядом с ним красную ленточу? А это Василий Голубев, бывший глава Ленинского района, а теперь - губернатор Ростовской области, куда Грудинин как раз едет делать революцию... Встречаться с рабочими, фермерами, бичевать чиновников. Ага.
А сын губернатора Алексей Голубев является соучредителем фирмы "Лига", занимающейся операциями с недвижимостью. А еще одним соучредитетем "Лиги" состоит Грудинин Артем Павлович, как можно догадаться, сын П.Н.Грудинина.
Конечно, сын за отца не ответчик, но отец-то сыну все равно не чужой, не так ли?
Ну а насчет "бичевания главы Минсельхоза Ткачева" - вот еще фото.
Смотрите, как сияет Павел Николаевич вблизи своего начальства. Это он что ли станет бичевать? Отца родного? Благодетеля?
Нет, не думайте плохо о Павле Николаевиче.
А насчет Донбасса... Вы смеетесь, что ли? У человека счета в Лихтенштейне, какой ему Донбасс?
Вот глава Ленинского района получится неплохой, даже, наверно, хороший. Лишнего-то не надо, не надо лишнего...
Давняя читательница Форума.мск написал 23.01.2018 09:12
И такой "тертый калач", как уважаемый Анатолий Баранов, прекрасно это понимает, как прекрасно понимает и то, что когда он "мочит" единственного кандидата, который, мало того, что говорит разумные вещи, но и реализует свои представления о разумном в отдельно взятом предприятии-поселении,которого, к тому же, знают из-за нечастого,но все же,появления на центральных телеканалах - тогда РЕАЛЬНО Анатолий Баранов ИНТЕНСИВНО работает на победу Путина и продолжение путинского типа правления, какую бы критику в адрес Главного Начальника ни позволял себе периодически Форум.мск.
Господин Баранов,почему Вы РЕАЛЬНО так УПОРНО работаете на путинскую власть, Вам не жаль несчастное деградирующее отечество с его нищим народонаселением в большинстве?
Василий(10) написал 23.01.2018 09:07
.
Путинское криминальное отребье во враги Путина и его дружков, а значит и во враги всей страны неминуемо запишут и главного кандидата Павла Грудинина. И об этом они будут вопить из всех электроприборов.
.
Предвыборному штабу П. Грудинина и агитаторам надо к этому готовится заранее.
.
США для помощи Путину пообещали открыть "второй фронт" в конце января 2018 года публикацией "списков" путинских друзей, чьи списки давно уже опубликованы в журнале Forbes и никакой особой информационной ценности вряд ли будут представлять, но путинская банда государственных преступников будет стараться этой публикацией прикрывать свою преступную деятельность по разорению нашей страны, мародерству и геноциду десятков миллионов наших сограждан.
.
Глупые и продажные троцкисты, а также наемные ЦРУшно-госдеповские соски Путина на содержании путинского дружка-уголовника Жени Пригожина, не остаются в стороне и в помощь Путину и его правящему бандформированию уже открыли "первый фронт" уже сейчас, теперь дело за "вторым фронтом" заокеанских хозяев Путина...
vfyz написал 23.01.2018 08:55
гоблян написал 23.01.2018 08:55
Упор. написал 23.01.2018 08:46
Додик написал 23.01.2018 08:24
гоблян написал 23.01.2018 08:06
Несогласный Сергей написал 23.01.2018 06:47
Евгений Ихлов написал 23.01.2018 06:32
все проще написал 23.01.2018 06:27
Ник написал 23.01.2018 04:44
макробий4-5 написал 23.01.2018 03:54
Анвар Садат написал 23.01.2018 03:18
А вот в самом сельском поселении Совхоз им.Ленина ( населениеи 5 тіс. человек) Ленинского района Московской области, кроме сгоревшего на кріше жилого дома рекламного надувного шара КПРФ, - сама ПЕРЕВИЧНАЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ КПРФ есть или нет ? Численность? И кто парторг? И где работает, на какой должности .
ИНТЕРЕСНО!