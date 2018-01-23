Харатьян зовет нас занять известную гражданскую позицию

Актёр и телеведущий Дмитрий Харатьян призвал россиян прийти на президентские выборы, сообщает Nation News: «Не ходить совсем на выборы — это значит придерживаться пассивной гражданской позиции», — отметил Харатьян.

Дорогой Дмитрий Вадимович... Нет, верней было бы горячо любимый всеми нами Дмитрий Вадимович! Нет ли у вас такого ощущения, что уже четверть века вся наша страна, весь наш великий народ стоит в такой неудобной, даже где-то неприличной пассивной гражданской позиции, когда нас того... а мы крепчаем?

И вот вы нас в очередной раз зовете занять эту неудобную, я бы сказал, стыдную позицию и получить очередную порцию сомнительного удовольствия.

Нет, есть некоторые граждане, ученые говорят, около 5 процентов, которые именно в этой позиции могут получать удовлетворение. И вот такая примерно явка, думаю, и соотвествует физиологическим потребностям нашего великого народа. Не больше, полагаю.

Но оставшиеся 95 процентов никакого удовольсвия не получают, только кряхтят и стыдятся. Может, не стоит? Хватит может?

Да и вам что за радость от того, что кто-то послушает вас, да и сходит?

Вот взял бы я, да и на старости лет возомнил себя актером, да и принялся бы играть в театре разные роли - без знаний и умения, без капли таланта и мало-мальского даже навыка... А актеру, значит, можно заниматься политологией, давать оценки и заключения?

Ладно футболисты - там все ясно, надо, так они и оперу напишут. Боксеры еще, говорят, неплохо мэрами работают, правда, слава богу, не у нас. Но тут спроса никакого, как с ребенка.

Но вы-то, Дмитрий Вадимович, по голове вроде лишнего не получали, интеллигентный человек, в Красногорске выросли. Вам что, все равно, какую роль играть?

Конечно, и эту роль вы сыграли талантливо, все ж народный артист. Но это не та роль, которую народ наш будет помнить, со слезами благодарности вспоминая ваше имя.

А.Б.