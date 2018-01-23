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Московский листок

На Камчатке "нежелательных" жильцов вымораживают, как тараканов

Опубликовано 23.01.2018 автором Ольга Чечёткина в разделе комментариев 1

жилье общежития выселение
На Камчатке "нежелательных" жильцов вымораживают, как тараканов

Как говорится, "в редакцию пришло письмо". Не сказать, что "письмо позвало в дорогу" - когда пишут с Камчатки, так вот разом не смотаешься. Далеко все же. 

Речь пойдёт о многострадальном общежитии по пр. Победы, 27 (пр. Победы 27/1) в городе Петропавловске – Камчатском постройки 1970 года площадью 5153,9 кв.м., в котором 5-е сутки без электричества остаются 10 семей, в том числе с детьми, людьми престарелыми и больными.

***

"Здравствуйте. У нас ЧП! Мы уже четвёртые сутки живём при отключенной электроэнергии. Но у нас не авария, не ремонт. Нам отключил намеренно эл.энергию якобы новый владелец нашего здания. Предварительно повесив объявление о предстоящих ремонтных работах электропроводки на НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК!

Но все мы, жильцы, с уверенностью можем утверждать, что НИКАКИХ НИГДЕ ремонтных работ не проводилось и не проводится. Мы обращались в единую диспетчерскую службу, в прокуратуру, к городским властям. Везде нам отвечают, что собственник имеет право так действовать.А власти должны действовать в правовом поле.

А теперь поясняю. Я проживаю в Камчатском крае, в г.Петропавловск- Камчатском, по проспекту Победы, дом 27. Тут же и прописана с апреля 2005 года. Со мной проживает сын 1981 года, который прописан с 2007 года. Это пятиэтажное здание общежития Камчатжилстроя (бывшего домостроительного комбината).

Предприятие банкрот. Здание общежития построено в 1970 году, ему присвоен номер 27. В 1980 году к нему пристраивается торговый и физкультурный центр, которым присваивается нумерация 27 / 1. В те года, когда пошла всеобщая передача общежитий в муниципалитеты это здание передано не было. Его приватизировали.

Кто именно? Не знаю. Но власти утверждают, что это частное здание. Вопрос - а законно ли приватизировать то, что должно было принадлежать городу, кроме того, что в нём проживали (и проживают) люди, прописанные в нём? Тут не должно действовать правовое поле?

Позже, говорят, что в 2002 году его переводят из жилого в нежилой фонд. Вопрос второй- а законно ли переводить в нежилой фонд помещения, в которых проживают и прописаны люди? В законе прописано, что собственник ОБЯЗАН обеспечить всех проживающих жильём (при переводе из жилого в нежилой).

Дальше. Каким то магическим образом в Кадастровой службе произведена замена нумераций здания общежития и пристройки. Теперь номером 27 по кадастровым документам стали торговый и физкультурный центры. Так путём махинаций создалась ситуация, при которой я, мой сын, и ещё несколько семей оказались прописаны в нежилом здании пристройки (магазинах, спорт залах и т.п.). В каком поле ТОГДА действовали наши чиновники?

Так вот! Во всех городских ведомствах - полиции, службе скорой помощи, почтах, такси.. ВЕЗДЕ! фигурирует Победы,27 - это здание общежития ДСК. Даже на спутниковых картах мы - номер 27. В результате конкурсным управляющим Митрофановым А.Н. это здание продано под нумерацией 27/1 вместе с нами и нас теперь попросту выживают, то сломав общий душ, то под видом ремонта пытаясь сломать туалет, теперь под видом ремонта проводки отключив нам с утра 18 января свет, который до сей поры не включён. Якобы у нас было возгорание.

Всё везде врут. Никакого возгорания не было. У нас всегда кто-то, но есть на этаже. У нас в каждой комнате около пяти лет назад была заменена проводка, установлены индивидуальные рубильники с предохранителями установлена пожарная сигнализация.

Обращались к городской администрации, депутату Слыщенко, в прокуратуру, в следственный комитет, жилищный комитет. на телевидение. "Мы должны действовать в правовом поле " заученно отвечают нам. Да. Это так. Закон есть закон. Но сейчас, сию минуту, оперируя документами в этой сфабрикованной ситуации прав собственник. А где закон был, когда творились противозаконные дела?

Мы в заколдованном кругу - не к кому обратиться, не у кого искать помощи. От осознания безвыходной ситуации у одной из наших соседок умер муж - не выдержало сердце. У меня лично стало зашкаливать за 200 давление. Но я не давлю на жалость. Я просто констатирую факты. Среди нас есть дети, также есть ребёнок под опекой. Почему на протяжении долгих лет нас вводили в заблуждение, над нами творилось беззаконие (ведь в общежитие регулярно поселялись и прописывались люди). А теперь НАМ ставят в вину, что мы незаконно проживаем и незаконно прописаны? А квартплату мы, значит, платили тоже незаконно? Или всё же законно?

Чьим интересам мы стали помехой?"

***

Суть проблемы, причиной которой стало отключение электроэнергии - это отказ этих граждан выселиться из общежития, куда их вселили в своё время на законных основаниях и прожили эти люди в общежитии некоторые с 1988 года. Так что отключена электроэнергия не за неуплату, и не в связи с наводнением или штормовой погодой, а по той причине, что такой метод выбран для выдавливания этих людей из общежития, для лишения их места жительства, где они уже прожили по 20-30 лет и на которое они имеют право приватизации, то есть могут получить право собственности.

Первый раз это общежитие незаконно приватизировали в далёком 1994 году вместе с ДСК (домостроительным комбинатом), которое в ходе коммерциализации (приватизации) было акционировано и получило название АООТ «Камчатжилстрой». А теперь оно банкрот. 

Этот незаконный переход общежития в собственность АООТ произошел вопреки Закону РФ от 23.12.1992 N 4199-1 "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР", которым законодатель устранил правовую неопределенность в жилищных правах граждан, проживавших в домах государственных предприятий при переходе этих предприятий в иную форму собственности. Другими словами Закон РФ № 4199-1 запретил при приватизации государственных предприятий приватизировать жилой фонд этих предприятий, к которому относятся общежития. Жилой фонд приватизируемых предприятий с этого момента стал переходить в собственность муниципалитета, на чьей территории находится такой жилой фонд. 

Данный запрет обеспечил реализацию конституционных принципов и гарантий, закрепленных в статьях 18, 19, 35, 40 и 55 Конституции Российской Федерации. Разъяснения о применении указанной нормы изложены в абзаце 2 пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.1993 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

Между тем, при приватизации ДСК эта норма права была проигнорирована, то есть был проигнорирован данный запрет, хотя он уже существовал на момент приватизации ДСК 2 года и даже Пленум Верховного Суда РФ успел дать свои разъяснения.

***

Все это очень поучительно, но сейчас на Камчатке довольно холодно - минус 7-8 градусов, ночью до 12-ти. И вот как там люди, которых, словно тараканов, вымораживают из их жилья?

Можно считать это официальным обращением в прокуратуру. Редакция ФОРУМа.мск будет пристально следить за развитием ситуации. Активисты "Движения в защиту общежитий" по нашей просьбе уже минувшей ночью связались с жильцами и будут мониторить ситуацию. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Законник написал 23.01.2018 09:13
Это один из примеров расхождения между ПРАВОМ и ЗАКОНОМ чем и пользуются "законники" и прочие бандиты...
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