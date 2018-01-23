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Московский листок

ФСБ потребовало остановить предприятия в регионах на время чемпионата мира по футболу

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 8

ФСБ потребовало остановить предприятия в регионах на время чемпионата мира по футболу

Российские промышленные предприятия находящиеся в регионах проведения матчей ЧМ-2018 получили от ФСБ письмо, в котором говорится о необходимости приостановить работу на время мундиаля и подготовки к нему, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ. Таким образом, производство может прекратиться почти на два месяца - с середины мая до середины июля.

В письме силовики ссылаются на указ президента РФ от 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках Чемпионата. Отмечается, что на время мундиаля утверждены специальные правила, согласно которым прекращается работа "опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества" во всех регионах, где проходят матчи ЧМ-2018 (Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург). По этим правилам руководитель компании должен издать специальный указ о прекращении работ и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Приказ должен содержать перечень участков, цехов и оборудования, которое будет остановлено. Если временно прекратить деятельность предприятия невозможно, то в штаб необходимо направить объяснение и указать, какими могут быть последствия при чрезвычайных ситуациях — экологические и возможное количество жертв.

По словам главы одного из предприятий, что режим приостановки деятельности просят ввести не только на период проведения матчей, но и на время подготовки к ЧМ, то есть с 14 мая. В компании подчеркивают, что в таком случае сотрудников придется отправить в отпуск, а сама она понесет «многомиллионные убытки».

Аналогичные письма получили почти все крупные производства, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова (в том числе производит авиационные бомбы), «Синтез», и даже сельхозпроизводители.

Кроме того, ФСБ привлекли даже весьма далекие от центров проведения мундиаля предприятия. Так уведомление получили в находящемся в 400 км от Нижнего Новгорода «Оргхиме». Там к этой идее отнеслись также отрицательно, но готовы рассмотреть возможность временной приостановки части отделов предприятия.

На Кстовском НПЗ изданию сообщили, что выполнить требование силовиков физически невозможно из-за непрерывного характера производственного цикла. Но на предприятии выразили готовность организовать штаб, который будет круглосуточно отслеживать состояние производства и докладывать об этом ФСБ.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
неизвестный написал 23.01.2018 19:19
Вахтеры банков, кураторы наркоторговцев, бандитов, воров в законе, проституток, коллекторов, мошенников всех мастей,
предателей и перебежчиков на западло, -- потеряли окончательно разум. Кащенко нервно курит за углом, млять.
Как сказал партнер црушникоа лавруша -- дебилы млять!
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(без названия)
Неросиянин написал 23.01.2018 18:29
Как же стараются чекатилы перед хозяевами с Запада "ку" сказать.
Вот когда была "Олимпиада - 80" никакому бы гебиле не пришло бы в голову приказать - "остановить на время мундиаля" скажем, тот же ГОСНИИОХТ. Его бы самого на мундиаль послали в Заполярье снежок убирать
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(без названия)
Аналитическая программма написал 23.01.2018 17:12
Особенно будет забавно смотреть как будут останавливать доменные печи. Все-таки гебнюк надо поганой метлой гнать, таких дебилов видимо нигде больше нет.
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Re: Что то новенькое.
еще запретят выходить из домов написал 23.01.2018 15:57
два месяца
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(без названия)
стоик1111 написал 23.01.2018 15:05
когда негодяй Андропов побыл немного у власти, то его вертухаи ловили людей на улицах в рабочее время?
сортирному Карлику есть куда рости?
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А жрать то что будем?
Абориген Хренов написал 23.01.2018 11:20
Пора (если уже не поздно?) организовывать трудящихся на акции протеста против проведения мундиаля. Уважаемые Редакторы! Забейте на выборы (выберут без вас)! Проявите активность в этом направлении!
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(без названия)
Лис написал 23.01.2018 10:46
Страх ублюдочной "элитки" перед собственным народом уже зашкаливает.
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Что то новенькое.
?Это что? написал 23.01.2018 10:42
Ни в О.80, ни в Сочи, вроде, такого не было.
Долбаные перестраховщики. Только указующим перстом водить могут, более ничего не умеют.
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