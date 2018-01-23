Россия оказалась между Индией и Таиландом в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, расположившись между Индией и Таиландом. Всего в списке оказалось 80 государств. Страны оценивали по девяти показателям: туризм, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на втором - Канада, на третьей строчке - Германия, на четвертом и пятом местах - Великобритания и Япония. Также в первую десятку попали Швеция (6-е место), Австралия (7-е), США (8-е), Франция (9-е) и Нидерланды (10-е).

Из бывших республик Советского Союза в списке оказались Латвия (59-е место), Украина (69-е место), Казахстан (70-е место) и Белоруссия (72-е место).

Замыкают перечень Сербия (78-е место), Ангола (79-е) и Алжир (80-е).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР.

Авторы рейтинга отмечают, что после Соединенных Штатов Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом. По темпам роста ВВП Россия заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.