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Московский листок

Россия оказалась между Индией и Таиландом в рейтинге лучших стран мира

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 4

Россия оказалась между Индией и Таиландом в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, расположившись между Индией и Таиландом. Всего в списке оказалось 80 государств. Страны оценивали по девяти показателям: туризм, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на втором - Канада, на третьей строчке - Германия, на четвертом и пятом местах - Великобритания и Япония. Также в первую десятку попали Швеция (6-е место), Австралия (7-е), США (8-е), Франция (9-е) и Нидерланды (10-е).

Из бывших республик Советского Союза в списке оказались Латвия (59-е место), Украина (69-е место), Казахстан (70-е место) и Белоруссия (72-е место).

Замыкают перечень Сербия (78-е место), Ангола (79-е) и Алжир (80-е).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР.

Авторы рейтинга отмечают, что после Соединенных Штатов Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом. По темпам роста ВВП Россия заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.

 



Рейтинг:   1.50,  Голосов: 8
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Всего комментариев к статье: 4
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На самом деле РФ на втором месте
636773753735 написал 23.01.2018 17:43
Сразу после Северной Кореи. После России идет Зимбабве.
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(без названия)
стоик1111 написал 23.01.2018 15:10
В России Лошадь - кандидат в президенты, кто еще круче?
Мы еще доживем, когда всех укоротят ниже сортирного Карлика по росту?
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По темпам роста ВВП у них 8место!
Спичрайтер Изя написал 23.01.2018 14:24
Это место дали не за темпы роста ВВП которых нет!
Дали за новое-хау,которое уже выставлено на Нобеля за 2017г-"Отрицатель-
ный рост экономики".По -русски- я тону,но плыву вверх!
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А где еще хохлы?
\\ъъ написал 23.01.2018 13:21
....
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