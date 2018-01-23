Внутренний госдолг России за год вырос более чем на 1 трлн рублей

Внутренний государственный долг России, выраженный в госбумагах, по итогам 2017 года увеличился на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или на 18,8% и составил 7 трлн 247,1 млрд рублей, сообщает Министерство финансов России. На 1 января 2017 года внутренний государственный долг страны был равен 6 трлн 100,3 млрд руб.

В министерстве отмечают, что наибольшая часть долга (59,1%) приходится на облигации федерального займа (ОФЗ) с «постоянным» (фиксированным) доходом. Еще 24,1% занимают ОФЗ с переменным купонным доходом.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году составили 527,608 млрд руб. Таким образом, чистые поступления в федеральный бюджет по операциям с рублевыми госбумагами в 2017 году составили 595,871 млрд рублей.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2018 года составил $529,1 млрд, что на 2,9% выше показателя на начало 2017 года. "Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что внешние обязательства органов госуправления в 2017 году выросли на $16,451 млрд, или на 42,0%, до $55,629 млрд.

Задолженность перед нерезидентами по рублевым госбумагам увеличилась за год в долларовом эквиваленте на $13,376 млрд, или на 54,6%, до $38,708 млрд, по валютным еврооблигациям - на $3,220 млрд, или на 27,6%, до $14,882 млрд.

Внешние долговые обязательства банков за 2017 год уменьшились на $14,877 млрд, или на 12,5% - до $104,518 млрд, в четвертом квартале - на $3,524 млрд.

Задолженность прочих секторов экономики за прошлый год выросла на $10,738 млрд, или на 3,1%, до $353,963 млрд.

Внешний долг ЦБ РФ за год увеличился на $2,640 млрд при снижении в четвертом квартале на $6,685 млрд, до $14,974 млрд.