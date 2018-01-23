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Московский листок

Суд в Москве заочно приговорил жену бывшего первого вице-премьера Подмосковья к 11 годам колонии

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 5

Суд в Москве заочно приговорил жену бывшего первого вице-премьера Подмосковья к 11 годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии жену бывшего первого вице-премьера Московской области Алексея Кузнецова, гражданку США Жанну Буллах, признав ее виновной в хищении порядка 11 миллиардов рублей из бюджета.

"Назначить в отношении Булах наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима", - цитирует РАПСИ постановление суда.

Таким образом, суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам дела, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах мошенническим путем совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества "Ипотечной корпорации Московской области" и "Московской областной инвестиционной трастовой компании" на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. По версии следствия, полученные в результате хищения, деньги были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

Судебный процесс в отношении Буллах проходил в заочной форме, так как обвиняемая скрывается за рубежом. По данным Генпрокуратуры РФ, компетентными органами США отказано в экстрадиции Булах в Россию.

Как сообщалось ранее, бывший министр был арестован в Сен-Тропе в 2013 году по запросу российских властей. Осенью 2014 года апелляционный суд Лиона удовлетворил запрос об экстрадиции Кузнецова, однако вопрос о его выдаче до сих пор остается открытым. В июле 2017 года стало известно об аресте имущества Кузнецова и Булах во Франции. Под арестом оказались квартира с мебелью и предметами искусства в Париже, вилла в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. По предварительной оценке стоимость этого имущества составляет 120 миллионов евро.

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Всего комментариев к статье: 5
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какая ,право, оборотистая бабенка
алексс настоящий написал 23.01.2018 21:17
На фоне Сердюкова и Васильевой,даже не знаю как ее обвинять то можно.И в чем? "..., полученные в результате хищения, деньги были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей."
Надо же как оригинально.А чем у нас все чиновничество занято?Можно сказать национальная идея.И зримое ее воплощение гражданкой Буллах.Таки за это наказывают теперь?
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А Громов где?
Воренок написал 23.01.2018 19:30
А ее подельника экс-губернатора Громова арестовали?
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(без названия)
стоик1111 написал 23.01.2018 15:13
вор Сердюков звание Герой получил потому, что делился?
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Я один не сяду!
Тюрин написал 23.01.2018 14:01
Если будут шить дело мне,я потащу за собой крупнейшего латифундиста
Одинцовского района б/у генерала Громова!
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(без названия)
Лис написал 23.01.2018 13:17
Нашли крайнюю.А кто был в это время губернатором Московской области? Не Громов ли со своей ОПГ?
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