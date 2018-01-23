Действующего главу московского СКР обвинили во взятке от ОПГ Шакро

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, заявил в суде прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которого также обвиняют в получении взятки по этому делу.

"Дрыманов, Никандров и Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение полученное при посредничестве Смычковского приняли меры для освобождения из-под стражи Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния. Максименко в тот же день вступил с Ламоновым в преступный сговор для совместного получения взятки в 500 тысяч долларов", - цитирует РБК гособвинителя.

До настоящего времени начальник московского главка СК РФ проходит по этому делу свидетелем. Сам Дрыманов заявил агентству, что "ему ничего не известно" о словах гособвинителя и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Их заподозрили в получении взятки в размере €500 тыс. от Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец).