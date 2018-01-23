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Московский листок

Действующего главу московского СКР обвинили во взятке от ОПГ Шакро

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 4

Действующего главу московского СКР обвинили во взятке от ОПГ Шакро

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, заявил в суде прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которого также обвиняют в получении взятки по этому делу.

"Дрыманов, Никандров и Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение полученное при посредничестве Смычковского приняли меры для освобождения из-под стражи Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния. Максименко в тот же день вступил с Ламоновым в преступный сговор для совместного получения взятки в 500 тысяч долларов", - цитирует РБК гособвинителя.

До настоящего времени начальник московского главка СК РФ проходит по этому делу свидетелем. Сам Дрыманов заявил агентству, что "ему ничего не известно" о словах гособвинителя и отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Их заподозрили в получении взятки в размере €500 тыс. от Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец).

 



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Всего комментариев к статье: 4
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не к ночи помянутый Никандров
Шуруп написал 23.01.2018 16:35
Замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров, генерал, в собственности у которого ФСБ нашло, как минимум, две квартиры убитых москвичей-одиночек. Генерал, жиденок, упырь в погонах. Сжечь живьем при большом стечении народа.
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(без названия)
гость написал 23.01.2018 15:20
Его заместитель обвиняется во взятке, а он работает и даже не отстранен от должности на время следствия.Как так.
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и куды-ж подевались бандюки 90-х ???
СтарпЁр написал 23.01.2018 13:39
кто подскажет сирому и убогому, не понимаю я ...
***
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(без названия)
Лис написал 23.01.2018 13:21
В православном Мордоре нет никакой разницы между откровенными бандитами и СКР.Одно и тоже ОПГ.
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