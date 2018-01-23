В центре Москвы построят квартал из 17 элитных вилл

В центре Москвы на Долгоруковской улице будет построен элитный жилой комплекс площадью 5000 кв. м, состоящий из 17 индивидуальных двух-трехэтажных вилл площадью от 250 до 500 кв. м. Как сообщает РБК, каждая вилла будет иметь собственную террасу и прямой доступ в подземный паркинг, рассчитанный на 40 машино-мест.

По данным "Ведомостей", застройщиком является девелоперская компания Stone Hedge. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 2 млрд руб. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Сейчас на площадке находится бизнес-центр «Артагон» площадью 3 тыс. кв.м. Из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) следует, что офис принадлежит одноименному ООО и АО "Стройиздат" (одно из старейших советских и российских издательств). В октябре 2017 г. собственником ООО «Артагон» согласно ЕГРЮЛ стала кипрская «Мэресон», совладелец ООО «Проектные решения».