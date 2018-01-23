В центре Москвы построят квартал из 17 элитных вилл

В центре Москвы на Долгоруковской улице будет построен элитный жилой комплекс площадью 5000 кв. м, состоящий из 17 индивидуальных двух-трехэтажных вилл площадью от 250 до 500 кв. м. Как сообщает РБК, каждая вилла будет иметь собственную террасу и прямой доступ в подземный паркинг, рассчитанный на 40 машино-мест.
По данным "Ведомостей", застройщиком является девелоперская компания Stone Hedge. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 2 млрд руб. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Сейчас на площадке находится бизнес-центр «Артагон» площадью 3 тыс. кв.м. Из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) следует, что офис принадлежит одноименному ООО и АО "Стройиздат" (одно из старейших советских и российских издательств). В октябре 2017 г. собственником ООО «Артагон» согласно ЕГРЮЛ стала кипрская «Мэресон», совладелец ООО «Проектные решения».
алексс настоящий написал 23.01.2018 20:40
Феодальные иллюзии написал 23.01.2018 18:21
465777854 написал 23.01.2018 17:41
Да, господин Керимов?
СтарпЁр написал 23.01.2018 17:26
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Они за все заплатят написал 23.01.2018 16:32
лайон написал 23.01.2018 16:24
Пятрович написал 23.01.2018 16:05
Надо же заране обдумать, когда наши придут, во что перепрофилировать будем.
А кто у кого перекупил по х....
Все отберем и поделим между 90% обманутых.
Принцип отобрать и поделить при любой власти актуален.
Сейчас отнимают у нас, а отдают паханам.
История то по спирали движется.
La Terrible написал 23.01.2018 15:23
корнхолио написал 23.01.2018 15:20
Лис написал 23.01.2018 14:54
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Даешь Социалистическую революцию!!!