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Московский листок

В центре Москвы построят квартал из 17 элитных вилл

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 10

В центре Москвы построят квартал из 17 элитных вилл

В центре Москвы на Долгоруковской улице будет построен элитный жилой комплекс площадью 5000 кв. м, состоящий из 17 индивидуальных двух-трехэтажных вилл площадью от 250 до 500 кв. м. Как сообщает РБК, каждая вилла будет иметь собственную террасу и прямой доступ в подземный паркинг, рассчитанный на 40 машино-мест.

По данным "Ведомостей", застройщиком является девелоперская компания Stone Hedge. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 2 млрд руб. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Сейчас на площадке находится бизнес-центр «Артагон» площадью 3 тыс. кв.м. Из выписки Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) следует, что офис принадлежит одноименному ООО и АО "Стройиздат" (одно из старейших советских и российских издательств). В октябре 2017 г. собственником ООО «Артагон» согласно ЕГРЮЛ стала кипрская «Мэресон», совладелец ООО «Проектные решения».

 



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Всего комментариев к статье: 10
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вспомнилось так то
алексс настоящий написал 23.01.2018 20:40
"Собрались злодеи,ограбившие народ,набрали солдат,судей,чтобы оберегать их оргию,и пируют"-Лев Толстой.Аккурат про Маскву 19-го века.
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(без названия)
Феодальные иллюзии написал 23.01.2018 18:21
А вообще подумать: кризисная экономика, нищая страна, грязный страшный город, и т.д. кто купит эти золотые теремочки на отшибе цивилизации, на свалке истории, при наличии вариантов вроде Италии, Австрии, Испании и тд? Да никто и не купит, их предполагается раздавать государевым вертухаям и лакеям, при условии, что государь не исчезнет. А это никто гарантировать не может.
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На фиг нада в этой жопппе мира жить?
465777854 написал 23.01.2018 17:41
Не Магадан, конечно, но и не Ницца ведь!
Да, господин Керимов?
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на Долгоруковской улице
СтарпЁр написал 23.01.2018 17:26
надо вспомнить, что построены буржуйские коттеджи будут на Каляевской улице
***
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(без названия)
Они за все заплатят написал 23.01.2018 16:32
Как прекрасно будет когда... стены этих "вилл" окрасятся красными подтеками. Каждая стена, каждое окно.
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(без названия)
лайон написал 23.01.2018 16:24
Когда наши возьмут власть, первыми, кому надо будет галстучек, будут риельтеры.
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(без названия)
Пятрович написал 23.01.2018 16:05
Ага. А прожектик где посмотреть можно?
Надо же заране обдумать, когда наши придут, во что перепрофилировать будем.
А кто у кого перекупил по х....
Все отберем и поделим между 90% обманутых.
Принцип отобрать и поделить при любой власти актуален.
Сейчас отнимают у нас, а отдают паханам.
История то по спирали движется.
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(без названия)
La Terrible написал 23.01.2018 15:23
Ага, вот и первая ласточка истинной реновации. Скоро и Кремль приватизируют - для нового царя.
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шикарно...
корнхолио написал 23.01.2018 15:20
даже при Лужкове до такого не додумались.
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Ешь богатых!!!
Лис написал 23.01.2018 14:54
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Даешь Социалистическую революцию!!!
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