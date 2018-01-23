Зарплата Порошенко в 2017 году составила 336 тысяч гривен

Заработная плата президента Украины Порошенко в 2017 году составила 336 тыс. гривен (659 тыс. рублей), сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные администрации украинского президента. Уточняется, что вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада. Отмечается, что зарплата президента Украины была направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский президент занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.

Первое место в рейтинге богатейших участников форума занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл). Президент США Дональд Трамп расположился в списке на шестой строчке с состоянием в 4,6 миллиарда долларов.