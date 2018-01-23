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Московский листок

Зарплата Порошенко в 2017 году составила 336 тысяч гривен

Опубликовано 23.01.2018 в разделе комментариев 5

Зарплата Порошенко в 2017 году составила 336 тысяч гривен

Заработная плата президента Украины Порошенко в 2017 году составила 336 тыс. гривен (659 тыс. рублей), сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные администрации украинского президента. Уточняется, что вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада. Отмечается, что зарплата президента Украины была направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский президент занял в рейтинг 9 место, организаторы форума оценивают его состояние в 1,6 миллиарда долларов.

Первое место в рейтинге богатейших участников форума занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл). Президент США Дональд Трамп расположился в списке на шестой строчке с состоянием в 4,6 миллиарда долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
надоело! написал 23.01.2018 21:12
надоели эти вбросы про Украину!
будто на россии у путина миллиардов нет!
у его кореша скрипача Ралдугина 7 миллиардов баксов в офшорах
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.+- написал 23.01.2018 18:33
Заработал или украл
Есть еще судостроение,и автомобилестроение(корпорация Богдан).На время президентской каденции всем имуществом Порошенко(долями акций в различных компаниях)управляет трастовая компания принадлежащая Ротшильдам.
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(без названия)
Заработал или украл написал 23.01.2018 18:05
Это важнейший показатель. Путин наворовал. Его шобла тоже. Янукович просто гопник. Который к тому же вывез из страны казну.Украинский олигарх Фирташ вор в доле с Путиным. Под следствием в Австрии.Коломойский основным своим бизнесом считал умение бюджетные деньги переправлять через разные хитросхемы в свой карман. Поэтому сейчас тихо сидит в Швейцарии и не рыпается.
Порошенко деньги заработал, организуя разный бизнес. Мы в курсе только его шиколадных дел. И с ним здороваются за руку лучшие люди мира.
Так и должно быть.
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А Рольдугина?
5234626275 написал 23.01.2018 17:34
Интересно.
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(без названия)
стоик1111 написал 23.01.2018 17:12
сортирного Карлика побрезговали пригласить в Давос?
.
С сортирным Карликом даже жена брезговала ложиться?
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