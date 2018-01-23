О государственном предательстве

"Последнее время участились случаи, когда ополченцев и добровольцев, принимавших участие в защите Донецкой и Луганской Народных Республик, имеющих украинский паспорт, подвергают принудительному административному выдворению на территорию Украины. Суды, к сожалению, принимают решения без учёта возможных тяжёлых последствий для бывших ополченцев и добровольцев. Также участились случаи лишения статуса временного убежища для защитников мирного населения Донбасса. Значительная часть из них – русские люди, которые с оружием в руках или без оружия, так или иначе, встали на сторону свободного Донбасса, на защиту и оборону ДНР и ЛНР от нацистских батальонов.



Вернуться на Украину, в родные дома, они не могут, так как там им угрожают или длинные, тяжёлые тюремные сроки, или прямая гибель после пыток.

Мы понимаем, естественно, что есть буква закона, согласно которой нарушение миграционного законодательства России наказывается депортацией, но мы должны помнить, и в первую очередь, должны об этом помнить судейские работники, что существует еще и дух закона. А духу закона подобного рода решения явно противоречат.



Союз Добровольцев Донбасса эти случаи не просто фиксирует, но и активно противодействует депортации добровольцев на Украину, добивается того, чтобы даже в случае их выдворения, это происходило через территорию республик Донбасса (ДНР и ЛНР).



Пока нам удается это делать. Но все сложнее и сложнее бороться с нарастающей волной подобного рода явлений.

Мы, конечно, надеемся на помощь властей Российской Федерации в том, что этот поток депортаций будет прекращен. И прекращен не на уровне частных решений, которых приходится добиваться с огромными усилиями, а на уровне законодательства или подзаконного акта. Это необходимо для всех тех, кто не может вернуться на Украину, для которых возвращение туда обозначает просто смерть – медленную или быструю.



Необходимо решить этот вопрос, причем - кардинально. Вообще, по моему мнению, этим людям надо в ускоренном порядке дать возможность получения гражданства РФ. Если Россия возрождается, возрождается как Империя, встаёт с колен, если она является Великой Державой, то обязана всем русским, которые по тем или иным обстоятельствам, в частности, из-за развала СССР, оказались вдали от родных корней, служить чем-то вроде постоянного убежища и должна предоставлять возможность быстрого получения гражданства. Так, кстати, поступают некоторые другие страны. Я не буду тыкать пальцем, например, в Израиль, есть и другие примеры. Германия, например, принимает к себе всех немцев, даже если у них течет хоть капля немецкой крови. Почему этого не можем делать мы, русские? Мне, честно говоря, абсолютно не понятно. Надеюсь, что данный вопрос будет решен в ближайшее время."

Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса

От редакции: Мы, конечно, не можем согласиться с "возрождением" империи - в прошлом году исполнилось 100 лет с того момента, как Россия стала республикой. И первая же статья первой же российской конституции провозглашала этот факт: Россия - республика. Потом этот первый пункт повторялся во всех советских конституциях, и в конституции РФ он тоже присутствует. Именно с республиканской формой правления связываются и свобода, и сам прогресс. А с извращениями республиканского принципа, соответственно, всякая несвобода и социально-культурный регресс.

Кстати, и новые государства Донбасса тоже носят название республик, именно за республики, Донецкую и Луганскую, проливают кровь добровольцы.

В остальном проблема, которую поднимает Союз добровольцев Донбасса и лично Александр Бородай - чрезвычайно острая, болезненная и, скажем честно, какая-то позорная для России. Кругом агитки "Русские своих не сдают!" - и тут же мерзкая реальность: сдают, сдают, и еще как!

При этом совершенно непонятно, как судам удается игнорировать пункт 2 статьи 63 Конституции РФ, который гласит: "В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением".

Разве Россия признает помощь Донбассу преступлением?

И очевидно, что Украина - это именно то государство, где бывшие ополченцы будут подвергнуты политическим преследованиям.

Более того, Россия не имеет возможности контролировать дальнейшую судьбу депортированных на Украину граждан - только недавно Киев разорвал целых 35 двусторонних соглашений с РФ и намеревается разорвать остальные. Украина не принимает верительные грамоты посла РФ. В Верховной раде дискутируется вопрос о полном разрыве дипломатических отношений.

Куда мы вообще выдаем людей?

В соответствии с ч.2 ст. 13 УК РФ, «иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации».

А этот договор все еще работает?

Более того, в соответствии с только что принятым законом о "реинтеграции Донбасса", территории ДНР и ЛНР считаются "оккупированными" Россией. То есть люди, сражавшиеся на стороне независимых республик, объявляются "оккупантами" или "пособниками оккупантов" - то есть будут подвергаться преследованиям согласно тем нормам украинского закона, аналогов которым в России нет и быть не может.

И как при этом российским судам удается игнорировать "Европейскую конвенцию о выдаче"?

Ведь в ней прямо указывается:

"Статья 3 Политические преступления 1. Выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением. 2. То же правило применяется и в том случае, если запрашиваемая Сторона имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин". "Статья 4 Воинские преступления Выдача в связи с воинскими преступлениями, которые не являются преступлениями в соответствии с обычным уголовным правом, исключается из сферы применения настоящей Конвенции". Но, как видим, в Российской Федерации не все международные нормы действуют. Даже несмотря на статью 15 Конституции РФ: "4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

В свое время в подобном положении оказались, к примеру, афганцы, воевавшие на стороне СССР и оказавшиеся в России. Людей выдавали душманам на верную и мучительную смерть, и с большим трудом удалось прекратить эту позорную практику.

Не ровен час, завтра начнут выдавать и воевавших в Сирии на расправу какому-нибудь ИГ, которое неожиданно окажется носителем либеральных свобод, как это произошло с теми же самыми людьми в Афганистане.

А государство ли вообще нынешняя РФ? Как может государство поддерживать хоть какие-то отношения с соседней страной, открыто называющей его "агрессором" и "оккупантом", официально заявляющим, что ведет против него гибридную войну?

Ну а РФ выдает солдат враждебному государству, и еще предлагает вернуть ему оружие, брошенное его вояками на нашей территории.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск