В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге эвакуируют офисы "Яндекса" из-за звонка о бомбе

Из офисов компании «Яндекс» в Петербурге, Москве и Екатеринбурге эвакуировали сотрудников после телефонного звонка о минировании. "Эвакуирован московский офис – штаб-квартира. Также бизнес-центр в Екатеринбурге, где наш филиал арендует помещение. Поступили звонки о возможном минировании здания. Принято решение немедленно людей эвакуировать. Прибыли службы, и сейчас идёт проверка", - Сообщила радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь компании Ася Мелкумова.

Офис «Яндекса» в Петербурге расположен в бизнес-центре «Бенуа». Он занимает три этажа в здании, расположенном на Пискаревском проспекте. Эвакуации персонала компании начались во втором часу дня. В настоящее время штаб-квартиру и офисы компании проверяют спецслужбы.

В Екатеринбурге эвакуация бизнес-центра, где располагается представительство "Яндекса" началась в 15.30 по местному времени (17:30 мск),

"В здании сработала сигнализация, и всех попросили выйти на улицу. Наше представительство занимает пять этажей из 18, все наши сотрудники (около 300 человек) сразу же покинули помещение. Около входа в бизнес-центр сейчас стоят пожарные и машина скорой помощи", - цитирует ТАСС регионального представителя компании "Яндекс" в Свердловской области Александра Репьева.