Промпроизводство в декабре упало на 1,5%

Промышленное производство в России по итогам 2017 года выросло на 1% по сравнению с показателем за 2016 год, следует из материалов Росстата. При этом Минэкономики предсказывало, что производство вырастет на 2%. В декабре 2017 года промпроизводство снизилось на 1,5% к тому же месяцу 2016 г. после падения на 3,6% в ноябре.

В IV квартале 2017 года промышленность упала в годовом сравнении на 1,7% после роста на 1,4% в III квартале, на 3,8% во II квартале и на 0,1% в I квартале.

Четвертый месяц подряд наблюдается отрицательная динамика промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых. В декабре и ноябре этот показатель снизился 1% в годовом выражении и на 0,1% в октябре и сентябре.

В обрабатывающих производствах в декабре снижение составило 2,0% после падения на 4,7% в ноябре, роста на 0,1% в октябре и 1,1% в сентябре. В целом за 2017 год обрабатывающие производства выросли на 0,2% после роста на 0,5% в 2016 году.

Падение в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром составило 5,5% (рост на 0,1% за 2017 год). В сфере водоснабжения и утилизации отходов в декабре было отмечено снижение на 4,2% после падения на 5,7% в ноябре. В 2017 году снижение составило 2,8% после сокращения на 0,8% в 2016 году.