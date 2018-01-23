Россиян ждет рост налогов и отмена льгот из-за предвыборных обещаний Путина

Четвёртый президентский срок Владимира Путина сулит россиянам повышение налогов, отмену льгот и увеличение пенсионного возраста. Такова будет плата за его предвыборные обещания увеличить финансирование отраслей, формирующих человеческий капитал.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, знакомых с планами президента, в феврале во время послания Федеральному собранию Путин сконцентрируется 30-процентном повышении финансирования здравоохранения, образования и инфраструктуры. Через шесть лет они будут выше примерно на два триллиона рублей, чем сейчас, что станет самым крупным повышением с 2012 года.

По данным издания, Путин одобрил бюджетный маневр еще в ноябре. Многие меры были сформулированы в программе реформ, составленной бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, которого Путин назначил ответственным за подготовку стратегии социально-экономического развития России до 2024 года.

В своем письме Путину Кудрин отметил, что сейчас Россия тратит на больницы, школы и дороги намного больше, чем другие развитые страны и, если эти расходы не получится увеличить, Россию ждет стагнация. Путин написал на письме, с которым ознакомился Bloomberg, резолюцию "согласен". Откуда будут взяты дополнительные средства на осуществление этих планов, Путин объявит только после выборов, отмечает издание.

По словам собеседников агентства, речь будет идти о повышении налога на доходы физических лиц с 13 до 15% или введении дифференцированной ставки. Также будут рассмотрены увеличение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и ужесточение условий по раннему выходу на пенсию. Кроме того, предполагается отмена льгот по НДС для социально значимых товаров, включая некоторые продукты и лекарства. Еще одной возможной мерой станет софинансирования услуг в образовании и медицине.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, который как советник участвует в обсуждении экономической программы, сказал, что не понимает, где государство может взять деньги, если не будет изменений в налоговой системе и сокращения льгот.

По его словам, опросы общественного мнения показывают, что граждане готовы поддержать такие меры, как увеличение сборов, если будут знать, что это приведет к качественному улучшению предоставляемых услуг.

Уверенно контролируя средства массовой информации и политическую оппозицию, Кремль может не опасаться, что обсуждение непопулярных мер негативно повлияет на уровень поддержки Путина, отмечает издание. Опросы показывают, что он выиграет с большим отрывом, и сейчас главная задача – обеспечить высокую явку на выборы.