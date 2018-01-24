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Московский листок

На олимпиаду они шли на коленях, но их вернули, чтобы приползли на брюхе

Опубликовано 24.01.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 8

олимпиада путин
На олимпиаду они шли на коленях, но их вернули, чтобы приползли на брюхе

Современному обывателю тяжело отказаться от зрелищ, которым его по подсказке заботливого государства щедро потчевало "лучшее в мире телевидение". Последние решения МОК по отстранению большинства лидеров отечественного спорта от олимпиады в Пхёнчхане фактически добили российскую сборную. Прежний отказ от гимна, флага, имени страны, которым хотели купить прощение, не помог. Всё пошло прахом. И как всегда бывает во времена крушения идолов, наружу повылазили истинные мотивы и настроения горе-болельщиков из городских мещан, до поры умело скрываемые их "ура-патриотической" фразеологией.

Типичной реакцией последних были проклятия в адрес граждан, ранее призывавших незамедлительно отказаться от участия в зимней олимпиаде на нестерпимо унизительных для страны условиях. Казалось, сознанию псевдопатриотов мысль о том, что присутствие на всемирном форуме в статусе ощипанной курицы несколько позорно, могла быть доступна. От них не требовалось невозможного - в развитых обществах, основанных на принципах самоуважения, потребовали бы всестороннего, гласного, с привлечением широкой общественности расследования сочинской аферы. Но где самоуважение и где слой "ура-патриотов", подобострастно улавливающий намёки и посылы исключительно сверху? Спортивные функционеры остались вне критики, потому единственным виновником, способствовавшим лишению России сочинских медалей и обращению в ноль её престижа великой спортивной державы, оказался беглец Родченков. Наделение одного человека сверхъестественной способностью уничтожить национальный спорт, несомненно, из той же оперы, что и рефрен "других кандидатов у нас нет", и для той же массовки. Итак, чиновники, изгнанные из международных организаций, внутри страны отделались лёгким испугом. Возможно, потому что умеют и должны свято хранить большую государственную тайну, ради которой не жаль пожертвовать даже олимпийской сборной.

Однако вернёмся к нашим городским обывателям. Спортивные состязания высшего уровня давно уже стали фактором, что тешат национальное самолюбие, а чемпионские успехи вроде как являются признаком благополучного развития страны в целом. Универсиада в Казани, первенства Европы и мира по самым популярным видам, олимпиада в Сочи, футбольный "мундиаль" - эти и прочие знаковые события неоднократно становились поводом к "гордости великороссов". Титулованные атлеты, один за другим, шествовали "паровозами" партии власти на выборах и тянули за собой 60% населения. Подсчёт медалей превратился в приятную всеобщую забаву. Между тем извинения г-на Жукова в МОК стали прямым признанием российским государством фактов подмены допинговых проб, разве что масштаб махинаций остался неизвестным вследствие отказа России от сотрудничества с международными комиссиями. Не пойман - не вор. Как, к примеру, на чемпионате Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в текущем январе, где сразу 36 спортсменов снялись с соревнований, узнав о приезде сотрудников антидопинговой службы. Претензий к ним нет, как нет их к десяткам и сотням уличённых в употреблении запрещённых препаратов и пожизненно отстранённых от соревнований спортсменам, в том числе занявшим высокие посты по завершении карьеры. "Ура-патриот" не хочет думать, что радующие его победы на аренах должны быть заслуженными по принятым в мире современного спорта правилам. Как во всём прочем он козыряет своим единственным "железным" аргументом: Россия в осаде врагов, которые завидуют нашему величию и процветанию. В заговор мировой закулисы ему верить легче, чем в наблюдаемую своими глазами очередную потемкинскую деревню, пускай искусно отстроенную.

Впрочем, не будем спорить, что в результате возникшей ситуации наряду с теми, кто справедливо понёс наказание, не у дел оказались так называемые "чистые" спортсмены. В конечном итоге, нереально стало отличить от нарушителей тех, кто просто попал под горячую руку, к кому пристрастно отнеслись, кто пал происками конкурентов и т.д. И что же? Может быть, мы услышали в стане горе-болельщиков призывы к проявлению солидарности? Что надо стоять друг за друга? Что если достойных товарищей не пустили по сомнительным причинам, то и остальным там делать нечего? Увы, только оголтелый индивидуализм, страсть к самоудовлетворению любой ценой, обнажившие духовное убожество "ура-патриотического" мещанства. Достаточно прислушаться к хору одного провинциального городка:

"Поймите же, что ребята, которые готовились и для которых это возможно единственный шанс в жизни участвовать в соревнованиях такого уровня, не должны по политическим мотивам пропускать их. Уверен, на трибунах будет много российских флагов!"

"Это не только возможность достигнуть поставленной , прежде всего перед собой, цели, но и обеспечить существование после спорта. Это положенное собственное здоровье ради результата".

"Смотреть или нет олимпиаду - это дело каждого в отдельности, всё-таки это красивые спортивные соревнования и там выступают не только россияне".

"Какая разница, поедет спортсмен, представляющий Россию, или спортсмен из России? Разницы для спортсмена абсолютно никакой нет".

"Что обсуждать? Решение принимал каждый спортсмен! Попробуй пахать по 6-8 часов на тренировках 4 года, а потом посмотришь. Ехать и выигрывать, кто сможет! А мы будем «болеть» за спортсменов из России!!!!"

Вышеприведённые перлы среднестатистических жителей страны - всё, что нужно знать о национальном единстве и царящей у нас атмосфере. Каждый за себя и за свои призовые. А ведь у России ещё остаётся прекрасный шанс если не низвести олимпиаду в Корее до дворового уровня, то хотя бы сохранить лицо. Отказаться от участия в играх вовсе (потому что без Шипулина, Устюгова, Кулижникова, Ана и остальных "звёзд" наше участие окончательно утратило смысл) и запретить Континентальной хоккейной лиге (как НХЛ) отпускать игроков в Пхёнчхан. Без нормального хоккейного турнира интерес к олимпиаде упадёт до болезненного минимума и заставит в будущем МОК и федерации объективно разобраться со всей этой тёмной историей. Но не верится, что наша власть теперь способна, как Примаков, разворачивать самолёт над Атлантикой. Ей куда проще изворачиваться перед собственным электоратом и вместо приближённых к трону чиновников жертвовать "пушечным мясом" спортсменов. Много ли нужно горе-болельщикам из городских мещан-"патриотов" - по телевизору ещё раз покажут ныряющего в прорубь президента, за него и станут "болеть".



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Наблюдательный написал 24.01.2018 09:22
Боюсь не ехать уже не вход.
Нужно приостанавливать все контакты с МОК, ВАДА.
Прекращать финансирование со стороны России этих организаций.
Ставить вопрос о выходе из этих организаций.
Попросить союзников предпринять аналогичные действия.
Был там допинг, не было, была фальсификация проб или нет, но милдронат и т. п. это явный перебор.
Нужно как минимум пересмотреть список и вносить препараты в список только с согласия всех основных сторон. Иначе, эти организации игнорировать.
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Дворовый спорт,спартакиады и ГТО.
НЕУНЫВАШКА написал 24.01.2018 08:04
А может вся эта трахомудия и к лучшему? Нас тра-та-та,а мы крепчаем. А может лучше обратить внимание на НАРОДНЫЙ спорт? Ведь именно за ним стоит ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ. Нам нужно просто определиться,чего же мы хотим:здоровья россиян или высоких результатов? А вот насчет олимпиады в Пхенчхане лично мое мнение такое: Необходимо отказаться на государственном уровне от участия в ней.А всем атлетам из России,желающим а ней участвовать самостоятельно, ЗАПРЕТИТЬ использовать российскую символику. Не МОКу нужно это запрещать,а нам самим. Возможно наша власть опасается ответного бойкота чемпионата мира по футболу и потому так резко и не ставит этот вопрос.Но у такой позиции достоинства мало.
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 07:16
Мир отвернулся от режима под логином "сортирный Карлик"?
.
"сортирный Карлик" - позор России?
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Re:
ес написал 24.01.2018 05:46
Перестроечные моменты.
"Раньше были времена, а теперь моменты.."
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(без названия)
KONDUKTOR написал 24.01.2018 04:56
СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ! ТОЛЬКО ЗА СВОЙ СЧЁТ ИЛИ ЗА СЧЁТ ЧАСТНОГО ЛИЦА-СПОНСОРА. НО НИ КАК ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА. ОСОБЕННО ЭТО КОСАЕТСЯ КОДЛЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ .
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(без названия)
Тупой написал 24.01.2018 04:49
А что спортсмены других стран показывают высокие результаты без стимуляторов? Просто они пока не ловятся или их не хотят ловить! Дед Бьерндален в биатлоне в 42 года выдает на гора и жену Домрачеву накормил. К олимпиаде следы выведут.
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(без названия)
Ченко написал 24.01.2018 01:55
"...признанием российским г-вом фактов подмены допинговых проб, разве что масштаб махинаций остался неизвестным вследствие отказа России от сотрудничества с международными комиссиями."и т.д. - увы, допинг- это что соответствует неписанным правилам нынешнего б.спорта, -на это много причин: начиная с той, что возможности обыкновенного человеческого организма нынешние рекорды давно перешагнули и кончая таем фактом, что нынешние спортсмены -буржуи!, а буржуям работать - в падлу, лучше допингом побаловаться!..
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соплежуй песков
выразил сожаление написал 24.01.2018 01:51
песков ведь только может угрожать дарагим расиянам что размажет их печень по асфальту .
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