На олимпиаду они шли на коленях, но их вернули, чтобы приползли на брюхе

Современному обывателю тяжело отказаться от зрелищ, которым его по подсказке заботливого государства щедро потчевало "лучшее в мире телевидение". Последние решения МОК по отстранению большинства лидеров отечественного спорта от олимпиады в Пхёнчхане фактически добили российскую сборную. Прежний отказ от гимна, флага, имени страны, которым хотели купить прощение, не помог. Всё пошло прахом. И как всегда бывает во времена крушения идолов, наружу повылазили истинные мотивы и настроения горе-болельщиков из городских мещан, до поры умело скрываемые их "ура-патриотической" фразеологией.

Типичной реакцией последних были проклятия в адрес граждан, ранее призывавших незамедлительно отказаться от участия в зимней олимпиаде на нестерпимо унизительных для страны условиях. Казалось, сознанию псевдопатриотов мысль о том, что присутствие на всемирном форуме в статусе ощипанной курицы несколько позорно, могла быть доступна. От них не требовалось невозможного - в развитых обществах, основанных на принципах самоуважения, потребовали бы всестороннего, гласного, с привлечением широкой общественности расследования сочинской аферы. Но где самоуважение и где слой "ура-патриотов", подобострастно улавливающий намёки и посылы исключительно сверху? Спортивные функционеры остались вне критики, потому единственным виновником, способствовавшим лишению России сочинских медалей и обращению в ноль её престижа великой спортивной державы, оказался беглец Родченков. Наделение одного человека сверхъестественной способностью уничтожить национальный спорт, несомненно, из той же оперы, что и рефрен "других кандидатов у нас нет", и для той же массовки. Итак, чиновники, изгнанные из международных организаций, внутри страны отделались лёгким испугом. Возможно, потому что умеют и должны свято хранить большую государственную тайну, ради которой не жаль пожертвовать даже олимпийской сборной.

Однако вернёмся к нашим городским обывателям. Спортивные состязания высшего уровня давно уже стали фактором, что тешат национальное самолюбие, а чемпионские успехи вроде как являются признаком благополучного развития страны в целом. Универсиада в Казани, первенства Европы и мира по самым популярным видам, олимпиада в Сочи, футбольный "мундиаль" - эти и прочие знаковые события неоднократно становились поводом к "гордости великороссов". Титулованные атлеты, один за другим, шествовали "паровозами" партии власти на выборах и тянули за собой 60% населения. Подсчёт медалей превратился в приятную всеобщую забаву. Между тем извинения г-на Жукова в МОК стали прямым признанием российским государством фактов подмены допинговых проб, разве что масштаб махинаций остался неизвестным вследствие отказа России от сотрудничества с международными комиссиями. Не пойман - не вор. Как, к примеру, на чемпионате Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в текущем январе, где сразу 36 спортсменов снялись с соревнований, узнав о приезде сотрудников антидопинговой службы. Претензий к ним нет, как нет их к десяткам и сотням уличённых в употреблении запрещённых препаратов и пожизненно отстранённых от соревнований спортсменам, в том числе занявшим высокие посты по завершении карьеры. "Ура-патриот" не хочет думать, что радующие его победы на аренах должны быть заслуженными по принятым в мире современного спорта правилам. Как во всём прочем он козыряет своим единственным "железным" аргументом: Россия в осаде врагов, которые завидуют нашему величию и процветанию. В заговор мировой закулисы ему верить легче, чем в наблюдаемую своими глазами очередную потемкинскую деревню, пускай искусно отстроенную.

Впрочем, не будем спорить, что в результате возникшей ситуации наряду с теми, кто справедливо понёс наказание, не у дел оказались так называемые "чистые" спортсмены. В конечном итоге, нереально стало отличить от нарушителей тех, кто просто попал под горячую руку, к кому пристрастно отнеслись, кто пал происками конкурентов и т.д. И что же? Может быть, мы услышали в стане горе-болельщиков призывы к проявлению солидарности? Что надо стоять друг за друга? Что если достойных товарищей не пустили по сомнительным причинам, то и остальным там делать нечего? Увы, только оголтелый индивидуализм, страсть к самоудовлетворению любой ценой, обнажившие духовное убожество "ура-патриотического" мещанства. Достаточно прислушаться к хору одного провинциального городка:

"Поймите же, что ребята, которые готовились и для которых это возможно единственный шанс в жизни участвовать в соревнованиях такого уровня, не должны по политическим мотивам пропускать их. Уверен, на трибунах будет много российских флагов!"

"Это не только возможность достигнуть поставленной , прежде всего перед собой, цели, но и обеспечить существование после спорта. Это положенное собственное здоровье ради результата".

"Смотреть или нет олимпиаду - это дело каждого в отдельности, всё-таки это красивые спортивные соревнования и там выступают не только россияне".

"Какая разница, поедет спортсмен, представляющий Россию, или спортсмен из России? Разницы для спортсмена абсолютно никакой нет".

"Что обсуждать? Решение принимал каждый спортсмен! Попробуй пахать по 6-8 часов на тренировках 4 года, а потом посмотришь. Ехать и выигрывать, кто сможет! А мы будем «болеть» за спортсменов из России!!!!"

Вышеприведённые перлы среднестатистических жителей страны - всё, что нужно знать о национальном единстве и царящей у нас атмосфере. Каждый за себя и за свои призовые. А ведь у России ещё остаётся прекрасный шанс если не низвести олимпиаду в Корее до дворового уровня, то хотя бы сохранить лицо. Отказаться от участия в играх вовсе (потому что без Шипулина, Устюгова, Кулижникова, Ана и остальных "звёзд" наше участие окончательно утратило смысл) и запретить Континентальной хоккейной лиге (как НХЛ) отпускать игроков в Пхёнчхан. Без нормального хоккейного турнира интерес к олимпиаде упадёт до болезненного минимума и заставит в будущем МОК и федерации объективно разобраться со всей этой тёмной историей. Но не верится, что наша власть теперь способна, как Примаков, разворачивать самолёт над Атлантикой. Ей куда проще изворачиваться перед собственным электоратом и вместо приближённых к трону чиновников жертвовать "пушечным мясом" спортсменов. Много ли нужно горе-болельщикам из городских мещан-"патриотов" - по телевизору ещё раз покажут ныряющего в прорубь президента, за него и станут "болеть".