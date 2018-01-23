Утечка мозгов из России ускорились

Из-за экономического кризиса и недовольства властью из России уезжает все больше людей с высшим образованием, при этом официальная статистика эти процессы не регистрирует, говорится в исследовании РАНХиГС "Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений".

"Зарубежная страновая статистика и результаты проведенных глубинных интервью с эмигрантами последних шести лет показывают, что в текущем десятилетии имел место реальный рост квалифицированной (интеллектуальной) эмиграции из России", - отмечается в докладе.

Согласно данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году — около 59,7 тысячи. При этом авторы доклада, считают, что эти данные значительно ниже реальных.

По их оценкам, в последние несколько лет ежегодный отток из России составляет около 100 тысяч человек, причем 40% из них - люди с высшим образованием. Всего в настоящее время за рубежом проживают около 2,7 млн россиян, из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство.

"Для большинства основным «выталкивающим» фактором было заметное изменение экономической ситуации после 2014 г., ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития. Для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышла политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 г. и особенно события 2014 г. Для респондентов, выезжающих на учебу (в магистратуру и аспирантуру), на первый план выходит возможность получения того образования, которого нет в России или которое здесь хуже по качеству (а иногда и дороже). «Притягивающие» факторы оказываются более значимыми, чем «выталкивающие» и для некоторых более возрастных респондентов – тех, кто уже не намерен учиться, а хочет приобрести опыт работы или жизни за рубежом", - констатируют авторы исследования.

По их данным, около половины выехавших "не закрывают для себя возможности возвращения в Россию на постоянное жительство или временно", еще треть "точно знает, что никогда не вернется в Россию", около 15% респондентов "постоянно изучают рынок труда в России и в случае интересного предложения работы готовы вернуться в ближайшем будущем".

Отмечается, что география эмиграции по сравнению с 1990-ми годами становится все более разнообразной. "К старым лидерам 1990-х годов (когда выезд шел в основном по каналам этнической эмиграции) — Германии, США и Израилю — присоединяется множество новых направлений, все чаще появляются страны Центральной, Южной и Северной Европы, Австралия", - говорится в исследовании.

При этом эксперты считают, что действующая уже много лет программа привлечения квалифицированных иностранных кадров в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. Если в 1990-е гг. уровень образования иммигрантов в целом соответствовал российскому, то в 2010 г. оказался заметно ниже. Высшее или хотя бы незаконченное высшее образование в последние шесть лет имели 13-17% иммигрантов, в то время как среди россиян доля таких людей - 28% (по данным переписи населения 2010 г. среди лиц старше 15 лет).