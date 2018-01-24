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Московский листок

Штаб Путина проведет серию митингов "за единство" и против американских санкций

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 3

Штаб Путина проведет серию митингов "за единство" и против американских санкций

Избирательный штаб Владимира Путина намерен 3 февраля в Москве и других крупных городах России провести серию патриотических митингов, приуроченных к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, сообщает РБК со ссылкой нас собственные источники, близкие к Кремлю

"Митинги - за страну, за единство", - пояснил один из собеседников издания. "Тема - единение, но в том числе митинги, возможно, будут направлены против американских санкций", - сказал еще один близкий к Кремлю источник.

Годовщина победы в Сталинградской битве отмечается 2 февраля. В этот день Владимир Путин посетит Волгоград, где примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине битвы, напоминает издание.

Дата 3 февраля выбрана для митингов потому, что "именно на следующий день после победы в Сталинградской битве об этом было сообщено миру", - пояснил собеседник агентства.

С местом проведения акции в Москве организаторы пока не определились. Обсуждаются три возможных варианта, отметил источник, близкий к Кремлю. Не исключено, что на митинг придет и сам глава государства, добавил другой собеседник.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Что это за дурь?
Олег-А написал 24.01.2018 09:00
На митинге против санкций запада направленных против ворот пусть выступит Патрушев, а против олимпийских дел Мутко и ВВП.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 24.01.2018 07:54
Власти на местах сгонят ВСЕХ бюджетников под угрозами лишения их премий, доплат и т.п. на эти пропутинские мероприятия!
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 07:03
Совести у сортирного Карлика нет, а чести тем более?
Потеря Украины - главное преступление сортирного Карлика против России?
.
Наводнение русских городов полуграммотными азиатами - мелочь по сравнению с организацией войны между славянами?
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