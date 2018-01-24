Сайт Russiangate оказался заблокирован после публикации расследования об элитной даче главы ФСБ

Интернет-издание Russiangate, занимающееся антикоррупционными расследованиями, было заблокировано 23 января после публикации материала о незадекларированной недвижимости главы ФСБ Александра Бортникова.

Как сообщает TJournal, доступ к ресурсу пропал у клиентов сразу нескольких крупных российских провайдеров, в том числе МГТС и МТС. При использовании VPN-cервисов сайт по-прежнему открывается.

По словам главного редактора, Russiangate Александрины Елагиной, материал с расследованием о Бортникове провисел на сайте "часа три или четыре". После этого, по ее словам, читатели сообщили о проблемах с доступом к сайту. В 22:00 мск он работать перестал.

Согласно сервису Роскомнадзора, доступ к Russiangate ограничен на основании ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта норма регламентирует ограничение доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам.

По словам Елагиной, она не получала никаких предупреждений и уведомлений о блокировке "ни на домашнюю почту, ни на email, ни на контакты, указанные в обратной связи на сайте". "Мы сейчас добавим его на какую-нибудь независимую платформу, чтобы все могли с ним ознакомиться", - цитирует главного редактора "Дождь".

В расследовании под авторством Светланы Зобовой рассказывается о земельном участке и элитном доме в Сестрорецке, которых нет в декларации главы ФСБ и его жены. Автор подсчитал, что рыночная стоимость такой недвижимости может доходить до 300 миллионов рублей, и Бортникову при его официальной зарплате пришлось бы копить на ее покупку 30-40 лет. По версии Russiangate, Росреестр намеренно скрыл владельцев участка и дома.