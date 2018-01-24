Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Под Путина можно загримировать любого

Опубликовано 24.01.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 5

путин выборы

АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 1

Тут уже и до дьякона Кураева начало доходить, что вместо Путина на экранах красуются какие-то двойники. Что интересно (это дуракам особенно трудно понять), Кураев вычислил двойника не по внешнему виду, а по тому, что тот не умел креститься. Между прочим, гладя, как сейчас гримируют артистов, приходишь к выводу, что под путина можно загримировать любого человека с безволосой грудью и подходящего сложения. Ладно, о Кураеве достаточно.

Царя в проруби подменили!

Осенью позвонила корреспондент ТВЦ и попросила дать интервью о двойниках Ельцина и Путина, и где-то в середине ноября 2017 года я это интервью дал. Я прямо сказал корреспонденту, что очень сомневаюсь, что ТВЦ доведёт этот проект до его показа, вне зависимости от того, что именно будет показано. После смерти Ельцина в 1996 году само понятие «двойники», применительно к президентам России, стало запретным. Но корреспондент уверяла, что начальство не боится этой темы даже в преддверии президентских выборов, и что она уже наснимала интервью к этому фильму даже за границей.

Однако, как бы то ни было, мне не хотелось бесполезно тратить время, и я тоже записал это интервью на свою камеру. Это требовалось ещё и потому, что в фильме ТВЦ даже отдельный эпизод моего интервью мог быть искажён до «наоборот» - знаем мы это телевидение. Кроме того, опыт подсказывал, что если ТВЦ и даст этот фильм, то вывод будет подведён под то, что у всех власть имущих, дескать, есть двойники, и типа в этом нет ничего необычного. Так мне виделись перспективы, исходя из вопросов корреспондента, посему я сам и снимал все интервью.

Соответствующий фильм ТВЦ вышел 13 декабря 2017, и действительность превзошла даже мои самые пессимистические ожидания, вы в этом можете убедиться по адресу этого фильма:

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/19/show/episodes/episode_id/52701

Интересно, что факт того, что в фильме ТВЦ не оказалось ни факта, ни слова из обширного интервью со мною, таким людям, как Кураев, тоже доказывает, что вместо Путина нам подсовывают двойников.

Разумеется, должен принести извинения за свой текст. Это когда сам фильм делаешь, то можешь текст написать и отредактировать, а когда на вопросы отвечаешь, то вынужден делать паузы на обдумывание ответов, а эти паузы заполняешь ненужными словами. Однако в данном случае, я хотел дать именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова, хотя многое важное просто упустил, - не хотелось «быть умным, как тёща после». Разумеется, я дал иллюстрирующий мой текст материал, который предлагал и в помощь тому же ТВЦ.

Я разбил интервью на три части, поскольку материал, всё же, не простой. В первой части отвечал на вопросы о себе и том, как я наткнулся на аферу с двойниками, о признаках их фальшивости и о том, как я в газете крыл матом тогдашнего Генерального прокурора Скуратова за то, что тот не расследует дело о захвате власти Президента России неизвестными лицами.



Рейтинг:   4.07,  Голосов: 14
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
sd написал 24.01.2018 08:51
Хватит биться в истерике по поводу подмены царя. Петю под номером "раз", тож подменили клятые империалисты, и что, рабы схавали не поперхнувшись. А почему должна быть иная реакция у холопни через четыреста лет? - Одетые, закормлены, у каждого второго машина! Пирдуха!!!!
Товарищ Мухин, успокойтесь наконец, чернь получила наконец свой вожделенный кусок от барского стола, и счастлива; не портите рабам их мимолетный праздник.
Ответить
Re: Эх, Мухин, Мухин...
Александр Загонов* написал 24.01.2018 08:38
Вообще - то у людей, как и у животных, если они не уроды левая половина головы ничем не отличается от правой.
Ответить
(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 07:23
чем отличается сортирный Карлик от своих двойников?
Такая же кукла как и они?
Ответить
Эх, Мухин, Мухин...
Колянн написал 24.01.2018 04:36
Ну предположим гипотетически, что у Путина есть двойник или вместо Путина правит двойник... Но ты, Мухин, сам же дискредитируешь свою идею о двойниках. Хорошо помню одну твою статью, где ты приводишь два фото Путина и пишешь: "вот, мол, посмотрите на этом фото у Путина одно ухо, а на втором фото совсем другое ухо - у них же разные уши!!". А того, что на первом фото правое ухо, а на втором левое ухо, ты, Мухин, в упор не видишь...
Ответить
Очень злободневную тему поднял Мухин: кто этот "Путин", который собирается стать президентом
и верховным главнокомандующим ядерной державы? написал 24.01.2018 01:28
Истинная оппозиция должна устроить скандал и немедленно!
Этот человек отказывается участвовать в дебатах и собирается появляться во время избирательной кампании в телеэфире только в качестве видеороликов, пусть докажет, что он - истинный Путин, а не МАФИЯ.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого вы бы предпочли на выборах в этом сезоне?:
Результаты
Интернет-ТВ
Под Путина можно загримировать любого
Под Путина можно загримировать любого
24.01.2018
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медали
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медал...
24.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Совбез ООН собирается из-за нашатыря! (3)
Под Путина можно загримировать любого (5)
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медали (1)
На олимпиаду они шли на коленях, но их вернули, чтобы приползли на брюхе (7)
Сайт Russiangate оказался заблокирован после публикации расследования об элитной даче главы ФСБ (1)
Штаб Путина проведет серию митингов "за единство" и против американских санкций (3)
Утечка мозгов из России ускорились (6)
Россиян ждет рост налогов и отмена льгот из-за предвыборных обещаний Путина (7)
Промпроизводство в декабре упало на 1,5% (1)
В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге эвакуируют офисы "Яндекса" из-за звонка о бомбе (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Магия места?...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия должна отказаться от доллара
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Может ему чего-то родного хочется - оленей, ягеля?
Максим Калашников Максим Калашников: Маска обходят: новая частная ракета-носитель "Электрон" (США). Нанотех удешевляет космос
Максим Калашников Максим Калашников: Эдуард Лимонов: олимпиада, медали, Путин
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss