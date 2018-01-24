АРТИСТЫ В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ часть 1

Тут уже и до дьякона Кураева начало доходить, что вместо Путина на экранах красуются какие-то двойники. Что интересно (это дуракам особенно трудно понять), Кураев вычислил двойника не по внешнему виду, а по тому, что тот не умел креститься. Между прочим, гладя, как сейчас гримируют артистов, приходишь к выводу, что под путина можно загримировать любого человека с безволосой грудью и подходящего сложения. Ладно, о Кураеве достаточно.

Царя в проруби подменили!

Осенью позвонила корреспондент ТВЦ и попросила дать интервью о двойниках Ельцина и Путина, и где-то в середине ноября 2017 года я это интервью дал. Я прямо сказал корреспонденту, что очень сомневаюсь, что ТВЦ доведёт этот проект до его показа, вне зависимости от того, что именно будет показано. После смерти Ельцина в 1996 году само понятие «двойники», применительно к президентам России, стало запретным. Но корреспондент уверяла, что начальство не боится этой темы даже в преддверии президентских выборов, и что она уже наснимала интервью к этому фильму даже за границей.

Однако, как бы то ни было, мне не хотелось бесполезно тратить время, и я тоже записал это интервью на свою камеру. Это требовалось ещё и потому, что в фильме ТВЦ даже отдельный эпизод моего интервью мог быть искажён до «наоборот» - знаем мы это телевидение. Кроме того, опыт подсказывал, что если ТВЦ и даст этот фильм, то вывод будет подведён под то, что у всех власть имущих, дескать, есть двойники, и типа в этом нет ничего необычного. Так мне виделись перспективы, исходя из вопросов корреспондента, посему я сам и снимал все интервью.

Соответствующий фильм ТВЦ вышел 13 декабря 2017, и действительность превзошла даже мои самые пессимистические ожидания, вы в этом можете убедиться по адресу этого фильма:

http://www.tvc.ru/channel/brand/id/19/show/episodes/episode_id/52701

Интересно, что факт того, что в фильме ТВЦ не оказалось ни факта, ни слова из обширного интервью со мною, таким людям, как Кураев, тоже доказывает, что вместо Путина нам подсовывают двойников.

Разумеется, должен принести извинения за свой текст. Это когда сам фильм делаешь, то можешь текст написать и отредактировать, а когда на вопросы отвечаешь, то вынужден делать паузы на обдумывание ответов, а эти паузы заполняешь ненужными словами. Однако в данном случае, я хотел дать именно интервью, посему правил себя в самой малой мере и не дописал к интервью ни слова, хотя многое важное просто упустил, - не хотелось «быть умным, как тёща после». Разумеется, я дал иллюстрирующий мой текст материал, который предлагал и в помощь тому же ТВЦ.

Я разбил интервью на три части, поскольку материал, всё же, не простой. В первой части отвечал на вопросы о себе и том, как я наткнулся на аферу с двойниками, о признаках их фальшивости и о том, как я в газете крыл матом тогдашнего Генерального прокурора Скуратова за то, что тот не расследует дело о захвате власти Президента России неизвестными лицами.