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Московский листок

Совбез ООН собирается из-за нашатыря!

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 3

оон совбез резолюция
Совбез ООН собирается из-за нашатыря!

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что в результате отравления хлоридом аммония в одном из пригородов Дамаска погибли двое детей и пострадали 30 человек. По сообщению телеканала, ядовитый порошок был распространен под видом пищевой соли в районе Дамаска Восточная Гута.

The Associated Press со ссылкой на активистов организации "Белые каски" сообщило, что сирийское правительство осуществило атаку с применением, предположительно, отравляющего газа, в результате которой пострадали примерно 20 мирных жителей в районе города Дума в окрестностях Дамаска.

Россия созвала встречу Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Сирии во вторник в 23.00 по московскому времени, передает ТАСС. На нем Совбез обсудит информацию о новой химической атаке в пригороде Дамаска.

От редакции: Хлорид аммония - это нашатырь. В чистом виде - белый кристаллический порошок, который издалека действительно можно спутать с поваренной солью. В чистом виде, то есть в виде порошка особо не воняет. Но кто жрет поваренную соль в чистом виде? Может, лоси какие?..

Соль добавляют в пищу. Но если вы добавите в пищу нашатырь, он немедленно начнет растворяться - и вонять. Да так сильно, что дыхание может перехватить.

Как это можно сожрать незаметно в таком количестве, чтобы отравиться?

Немного можно съесть, конечно, по ошибке, но через секунду эта ошибка будет очевидна.

И что будет, если сьесть немного нашатыря, в количестве, в котором подсаливают пищу? Да ничего не будет! Нашатырь в небольших количествах принимают внутрь, когда срочно нужно протрезветь.

Раствором нашатыря иногда обкалывают место укуса змеи, чтобы вызвать местный некроз и остановить распространение яда.

Нашатырь зарегистрирован в качестве пищевой добавки E510, в скандинавских странах и Финляндии применяется как пищевая приправа, в том числе в составе лакричных конфет. И ничего, все живы и вполне здоровы.

Так что ж произошло? Ясно, что нашатырь, вызвавший смертельные отравления - это полная, извините, херня. Способ травить граждан нашатырем - тоже очень странное военное действие, навряд ли прописанное в воинских уставах.

И что за бред будет обсуждать Совбез ООН?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
электроМакс написал 24.01.2018 07:12
Все просто! Бедненьким и несчастненьким сирийцам нечего жратьки, совсем! Воть, сопсна, Путинсоныч и прислал им немного химического жорева... ну а их изможденные голодухой организмусы просто подняли дебош от такого количества кошерного порошка... =)
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Re: Хлорид ли, аммония ли?
гоблян написал 24.01.2018 01:57
Ага. Чистым золотом еще травили.
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Хлорид ли, аммония ли?
**** написал 24.01.2018 01:55
Может быть, имеется в виду хлорид ртути?
Или - там был не хлорид, а цианид аммония?
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