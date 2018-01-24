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Московский листок

Россиянам запретят анонимные электронные платежи

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 1

Россиянам запретят анонимные электронные платежи

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Как сообщает газета "Коммерсант", соответствующие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства.

Вопрос прорабатывался при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики, однако мнения чиновников по этой теме разошлись. Центробанк настаивает на запрете получения наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму осенью прошлого года. В свою очередь, Росфинмониторинг предлагает полностью запретить анонимные кошельки и карты, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии.

"Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах", - пояснил изданию статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. Там уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности.

Опрошенные изданием эксперты и участники рынка отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

"НЭСП используются для оплаты товаров и услуг, автостоянок, ЖКХ, а переводы между гражданами через них запрещены, риск отмывания средств минимален. Отмена расчетов через НЭСП представляется избыточной мерой, которая причинит массу неудобств добросовестным гражданам, коих подавляющее большинство, а небольшое число недобросовестных обязательно найдут лазейку. Ведь расчеты наличными никто не отменяет. А именно наличные обеспечивают полную анонимность плательщика, в отличие от НЭСП, где идентификатором, как правило, выступает номер мобильного телефона", - сообщил гендиректор Qiwi Борис Ким.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Россиянам запретят анонимные электронные платежи
пора валить написал 24.01.2018 10:37
Россиянам запретят анонимные электронные платежи
- шиза крепчает - пора валить... из энтой дерьмократии..
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