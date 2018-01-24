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Московский листок

Сечин попросил Путина перенести уплату акцизов на топливо с заводов на автозаправки

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 4

Сечин попросил Путина перенести уплату акцизов на топливо с заводов на автозаправки

Глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой перенести уплату акцизов на бензин и дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции.

Как сообщает РБК, об этом говорится в его письме от 29 ноября 2017 года, на котором стоит резолюция Путина: "Новаку А.В. Силуанову А.Г. доложить согласованную позицию".

Налоговые маневры 2013-2016 гг. ударили по перерабатывающей отрасли, и отсутствие стимулов для эффективности этого бизнеса является одним из ключевых факторов, которые давят на котировки «Роснефти», указывает в письме Сечин. Он просит синхронизировать принятие нового налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, который должен заработать с 2019 г., с поддержкой нефтепереработки.

Действующая налоговая система «препятствует завершению программы модернизации заводов «Роснефти» и создает «системные риски в области стабильного обеспечения нефтепродуктами российских потребителей, включая наиболее уязвимые с точки зрения логистики регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока», пишет Сечин.

Сейчас акцизы на реализуемое в стране топливо платят НПЗ. Если инициатива будет поддержана, уплачиваемые «Роснефтью» налоги на реализуемое оптом топливо будут платить покупатели — владельцы независимых АЗС, объясняет аналитик АКРА Василий Танурков. По его данным, нефтяная корпорация сможет за счет этого сэкономить 140 млрд руб.

При этом он сомневается, что "Роснефть" оставит оптовые цены для АЗС на прежнем уровне. В этом случае заправкам придется увеличить стоимость бензина для автомобилистов на 9–10 руб. за литр или начнутся массовые банкротства, говорит он.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что «Роснефть» теоретически может снизить оптовые цены для АЗС, но не на размер акциза, а, например, на 80%, увеличив тем самым маржу своих заводов. Но даже это при неизменных розничных ценах может спровоцировать банкротства частных АЗС, которые и сейчас работают с маржой всего около 10% и на одном литре бензина зарабатывают примерно 3–5 руб., говорит Танурков.

АЗС фактически будут оплачивать модернизацию НПЗ, заключает эксперт. «У заводов вырастет оборотный капитал, а у компании не будет болеть голова, как максимально переложить рост акцизов в конечную стоимость топлива», соглашается с ним федеральный чиновник, знакомый с письмом Сечина.

Перенос уплаты акцизов на АЗС приведет к проблемам с пополнением бюджета и дорожных фондов, сказал агентству президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. "Мы это уже проходили: в начале 2000-х годов Министерство по налогам и сборам попыталось переложить акцизы на АЗС, но через полгода отказалось от этой схемы: потому что АЗС правдами и неправдами уходили от уплаты налогов", - пояснил он, отметив, что администрировать 28 заводов или 20 тыс. заправок — это огромная разница.

В Минфине изданию сообщили, что выступают против предложения «Роснефти». Около 30% нефтепродуктов не реализуется через розницу, а отсутствие контроля за движением нефтепродуктов, продаваемых без акцизов оптом, неизбежно приведет к увеличению нелегального оборота, указал представитель ведомства.

Издание напоминает, что Нефтяники не первый раз предлагают перенести уплату акцизов с НПЗ на АЗС. Например, с таким предложением главы крупнейших нефтяных компаний России обращались к президенту Владимиру Путину в марте 2016 года. Тогда правительство решило увеличить акцизы, и компании хотели разделить налоговую нагрузку с потребителями. «Природа акциза как косвенного налога фактически предполагает перенос бремени уплаты акциза на конечного потребителя при реализации на автозаправочных станциях», — говорилось в письме. Но тогда Минфин резко выступил против и реформа акцизов не состоялась.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Виктор + написал 24.01.2018 14:29
Вот от своей яхты сей персонаж не хочет отказываться. И от зарплаты в полтора миллиарда рублей. Лучше бы управлял грамотно компанией. А то вбухал миллиарды долларов безнадежных инвестиций в Сирийскую нефть , в Венесуэлу, долгов нахомутал на 4 триллиона рублей, в том числе из за невыгодной покупки ТНК БП в 2012 году за 45 миллиардов долларов.. И на взятку Улюкаеву где то нашел неучтенные два миллиона долларов. Да и зачем снижать налоги на полуиностранную компанию? Роснефть с недавних пор только по названию российская.
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(без названия)
Наивный написал 24.01.2018 13:48
А может национализировать Роснефть и НПЗ?
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после развода видно потратился человек
алексс настоящий написал 24.01.2018 11:14
я тоже после развода без ничто остался,правда мысль пойти ограбить кого нибудь мне в голову не приходила.Не пойму при чем тут какие то заводы?Можа ему зарплату топ манагеров и свою урезать,процентов 10 я думаю хватит для "завершения программы модернизации заводов &#171;Роснефти&#187;"?
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Сечин конечно скромничает...
kerg написал 24.01.2018 11:05
а мог бы поросить Путина обязать всех россиян ежемесячно отчислять ему рублей 100 на нужды отрасли.
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