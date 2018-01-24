СМИ-иноагентов могут временно заблокировать перед выборами

Деятельность СМИ-иноагентов может быть временно заблокирована в России из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
"Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов - нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры", - цитирует издание Климова.
При этом сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.
Источники в парламенте сообщили изданию, что под временную блокировку в день тишины и в день самих выборов могут попасть "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. В декабре Министерство юстиции обнародовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ: "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии".
12 января депутаты нижней палаты утвердили в первом чтении поправки к закону о СМИ-иноагентах. Они оговаривают, что материалы, которые распространяют признанные иностранными агентами СМИ, должны специально маркироваться. При этом СМИ-иноагентами могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. За нарушение положений закона предусмотрены штрафы.
МН17правдоруб написал 24.01.2018 12:53
а вот это уже интересно. Кавказ-Реалии,Idel-Реалии,Крым-реалии и Сибирь-реалии.
что это? правильно. службы созданные радио свобода освобождать оккупированные московией территории.
созданы после исторического "освобождения" Крыма 2014. Сибирь-Реалии совсем недавно- осенью 2017.
подобные службы - украинская, беларусская, казахская, латышская и другие существовали в радио Свобода
и помогли обрести независимость от московской орды полутора десяткам стран.
Не помогли совку ни запреты, ни глушилки. Послушали джаз и продали совецкую родину!
Часть этих стран принята в свободную демократическую Европу, часть на пути в нее.
Готовится новый подъем раисеи с колен.
Свободу угнетенным народам Сибири, Кавказа, Поволжья и Крыма!
Московитских оккупантов под трибунал!
ватник из ада написал 24.01.2018 12:46
вгтрк с газпром медиа ? неплохо бы было .
фыва-23 написал 24.01.2018 11:12
Проговорился фашист, что для него наиболее страшно.
"Это нарушение Конституции." - какой ее статьи, фашист? Это вы, фашисты, постоянно нарушаете Конституцию (ст.ст. 3, 29, 31, 32, 23, 18).
корнхолио написал 24.01.2018 11:03