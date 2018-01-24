СМИ-иноагентов могут временно заблокировать перед выборами

Деятельность СМИ-иноагентов может быть временно заблокирована в России из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

"Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов - нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры", - цитирует издание Климова.

При этом сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.

Источники в парламенте сообщили изданию, что под временную блокировку в день тишины и в день самих выборов могут попасть "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. В декабре Министерство юстиции обнародовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ: "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии".

12 января депутаты нижней палаты утвердили в первом чтении поправки к закону о СМИ-иноагентах. Они оговаривают, что материалы, которые распространяют признанные иностранными агентами СМИ, должны специально маркироваться. При этом СМИ-иноагентами могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. За нарушение положений закона предусмотрены штрафы.