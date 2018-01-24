Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СМИ-иноагентов могут временно заблокировать перед выборами

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 4

СМИ-иноагентов могут временно заблокировать перед выборами

Деятельность СМИ-иноагентов может быть временно заблокирована в России из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.

"Американские СМИ призывали бойкотировать президентские выборы. Это нарушение Конституции. Открытый призыв бойкота общенациональных выборов - нарушение, которое может повлечь за собой блокировку. Соответственно, у нашей стороны есть все юридические основания принять ответные меры", - цитирует издание Климова.

При этом сенатор подчеркнул, что в Конституции РФ предусматривается возможность блокировки и ограничения распространения информации.

Источники в парламенте сообщили изданию, что под временную блокировку в день тишины и в день самих выборов могут попасть "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. В декабре Министерство юстиции обнародовало список средств массовой информации, которым присвоен статус иноагента. В перечень вошли девять СМИ: "Голос Америки", Радио "Свободная Европа\Радио Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Сибир.Реалии", "Фактограф", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", "Idel.Реалии".

12 января депутаты нижней палаты утвердили в первом чтении поправки к закону о СМИ-иноагентах. Они оговаривают, что материалы, которые распространяют признанные иностранными агентами СМИ, должны специально маркироваться. При этом СМИ-иноагентами могут быть признаны не только юридические, но и физические лица. За нарушение положений закона предусмотрены штрафы.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раисея встает с колен
МН17правдоруб написал 24.01.2018 12:53
с Голосом Америки все понятно.
а вот это уже интересно. Кавказ-Реалии,Idel-Реалии,Крым-реалии и Сибирь-реалии.
что это? правильно. службы созданные радио свобода освобождать оккупированные московией территории.
созданы после исторического "освобождения" Крыма 2014. Сибирь-Реалии совсем недавно- осенью 2017.
подобные службы - украинская, беларусская, казахская, латышская и другие существовали в радио Свобода
и помогли обрести независимость от московской орды полутора десяткам стран.
Не помогли совку ни запреты, ни глушилки. Послушали джаз и продали совецкую родину!
Часть этих стран принята в свободную демократическую Европу, часть на пути в нее.
Готовится новый подъем раисеи с колен.
Свободу угнетенным народам Сибири, Кавказа, Поволжья и Крыма!
Московитских оккупантов под трибунал!
Ответить
(без названия)
ватник из ада написал 24.01.2018 12:46
шутники , блин . предлагают что ли забанить
вгтрк с газпром медиа ? неплохо бы было .
Ответить
Бойкот имитации выборов!
фыва-23 написал 24.01.2018 11:12
"...из-за того, что они распространяют призывы бойкотировать президентские выборы."
Проговорился фашист, что для него наиболее страшно.
"Это нарушение Конституции." - какой ее статьи, фашист? Это вы, фашисты, постоянно нарушаете Конституцию (ст.ст. 3, 29, 31, 32, 23, 18).
Ответить
почему б сразу не расстрелять
корнхолио написал 24.01.2018 11:03
ну что б не мучались.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого вы бы предпочли на выборах в этом сезоне?:
Результаты
Интернет-ТВ
Под Путина можно загримировать любого
Под Путина можно загримировать любого
24.01.2018
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медали
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медал...
24.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Прокурор попросил для Белых десять лет "строгача" (1)
Глава Монархической партии Баков снялся с выборов президента РФ из-за гражданства "Романовской империи" (4)
Мизулина: раз нельзя запретить Интернет, надо создать альтернативу (5)
Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей (1)
Какой ты нафиг танкист, Грудинин?.. (20)
Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России (16)
Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов (6)
Треть россиян ее видят выхода из кризиса (7)
Орешкин уверяет, что экономическая политика РФ "является примером для многих стран" (4)
Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я вас обидел
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Ксюша, не чужой главнокомандующему человек
Максим Калашников Максим Калашников: Алексей Лапушкин (Федеральный совет Партии Дела) назвал Кудрина вторым Власовым
Дарья Митина Дарья Митина: Ну, за чистoту терминoлoгии!...
Максим Калашников Максим Калашников: Михалков считает, что только он имеет право глумиться над Сталиным
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss