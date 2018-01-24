Водителей могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД при каждой замене прав

Водителей при каждой замене прав на управление транспортным средством могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД. Как сообщает газета "Известия", соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД.
"Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", сообщил изданию замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
В настоящее время водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.
В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. "Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей", - отмечается в документе.
Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль и за медицинскими справками и обязать водителей возить их с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие.
Пешеход написал 24.01.2018 17:36
уже пришли написал 24.01.2018 16:32
пора валить систему написал 24.01.2018 15:11
Верной дорогой идете, товарищи - не знают каким налогом еще обложить!
пора валить систему вместе со стерхом....
алексс настоящий написал 24.01.2018 13:21
KVV написал 24.01.2018 13:08
-каждые 10 лет!!!!
Сергей Петров написал 24.01.2018 12:50
"В","С" написал 24.01.2018 12:21
Реакция написал 24.01.2018 12:18
.Э То что?? написал 24.01.2018 11:56
.Э То что?? написал 24.01.2018 11:52
Для бабла можно чуть и подпустить бла бла о безопасности и качестве знаний.
Твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кирпич написал 24.01.2018 11:51
Калькулятор написал 24.01.2018 11:38