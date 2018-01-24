Водителей могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД при каждой замене прав

Водителей при каждой замене прав на управление транспортным средством могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД. Как сообщает газета "Известия", соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД.

"Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", сообщил изданию замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

В настоящее время водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. "Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей", - отмечается в документе.

Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль и за медицинскими справками и обязать водителей возить их с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие.