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Московский листок

Водителей могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД при каждой замене прав

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 12

Водителей могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД при каждой замене прав

Водителей при каждой замене прав на управление транспортным средством могут обязать сдавать экзамен на знание ПДД. Как сообщает газета "Известия", соответствующее предложение Союза автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД.

"Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены", сообщил изданию замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

В настоящее время водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. Авторы инициативы предлагают обязать водителей пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверить их знание актуальных правил дорожного движения.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. "Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей", - отмечается в документе.

Кроме того, автошколы предлагают ужесточить контроль и за медицинскими справками и обязать водителей возить их с собой, а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее наличие.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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Стропальщик обязан подтверждать свои знания каждые два года и при каждом новом трудоустройстве,а при
Пешеход написал 24.01.2018 17:36
длительном перерыве в работе (какой сейчас срок -не знаю) должен вновь проходить курс обучения (с отрывом от производства). А он ''управляет'' всего лишь безобидным куском каната или веревки. И при этом во время работы крана пребывание посторонних (потенциальных жертв) в опасной зоне запрещено (Опасной зоной считается площадь, перекрываемая стрелой или тележкой крана в ее крайних положениях, плюс полоса шириной, равной 1/3 максимальной высоты подъема). То есть от неправильных действий стропальщика опасности никому (кроме себя) никакой. Но правило - есть правило! И никто не ропщет. А все буржуи - автомобилисты, потенциальные убийцы, сразу вон как завелись! Не нравится - ходите пешком. Или на трамвайчике...
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Re: Верной дорогой идете, товарищи...
уже пришли написал 24.01.2018 16:32
а кооператив "ОЗЕРО" нас с остервенением доит и снимает по семь шкур!
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Водителей могут обязать
пора валить систему написал 24.01.2018 15:11
Водителей могут обязать
Верной дорогой идете, товарищи - не знают каким налогом еще обложить!
пора валить систему вместе со стерхом....
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Пятый год не плачу транспортный налог, второй год езжу без страховки,
алексс настоящий написал 24.01.2018 13:21
То есть ты два года плотиш штрафы вместо страховки?Ну как по другому то?До первого гайца только.
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Re: Верной дорогой идете, товарищи...
KVV написал 24.01.2018 13:08
"А еще можно поменять всем аттестаты по среднем образовании а особенно те кто получил его при СССР - программа же поменялась и история у нас теперь другая. Пусть все пройдут ЕГЭ!"
-каждые 10 лет!!!!
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(без названия)
Сергей Петров написал 24.01.2018 12:50
Пятый год не плачу транспортный налог, второй год езжу без страховки, потому что дорого. А после этого закона буду вообще ездить без прав, потому что "да пошли бы вы н а х у й со своими законами"
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Стаж с 87 года
"В","С" написал 24.01.2018 12:21
Это в Советские то времена слабо готовили? Ну вообще ожидобленные ох...и! Услышал эту новость в автобусе, в салоне по радио. Но и услышал и реакцию некоторых пассажиров. В общем константация необходимости восстания и расстрела таких вот инициаторов, наравне с депутатами, Правительством и т.д.! Ну б...ь, так и провоцируют *****, а ведь терпение то не вечно.
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Государству надо бить себя!
Реакция написал 24.01.2018 12:18
По официальной статистике ежедневно на дорогах России гибнет 50 человек и еще 500 становятся временно или постоянно инвалидами! И это только на дорогах! Вы об этом знаете?! Современные СМИ легко пишут о пострадавшем ребенке на пешеходном переходе в Бангладеш или еще где нибудь, забывая поохать о своих гражданах! А на дорогах у нас Великая Отечественная Война!!! И это только на дорогах! А еще есть пожары, утопленники, суицид, драки, аварии, самолеты и поезда, алкоголики и наркоманы, холод и голод, прочие жертвы. Российские женщины не успевают рожать, чтобы восстановить людские потери. Приходится завозить со Средней Азии. Но ГЛАВНОЕ - эти цифры ПОСТОЯННЫ из года в год, с небольшими всплесками в стороны. Если есть негативное ПОСТОЯНСТВО, то любой образованный человек скажет имеет место быть СИСТЕМНАЯ ошибка. А кто у нас СИСТЕМА! ГОСУДАРСТВО!!! И чем же занимается государство в лице своих чиновников! Изобретает новые способы изъятия денег из общества. Автомобилист и его автомобиль - куры, несущие золотые яйца! Автомобиль сейчас - необходимый для жизни агрегат. Без него современному человеку нельзя! Поэтому вокруг автомобиля начинает крутиться масса людей, желающих нажится на этой потребности. Сейчас, чтобы пройти обучение в автошколе на категорию В нужно потратить более 35 000 рулей. Поправьте, если есть где меньше. Медики возьмут свои деньги за справку. А справку выдадут любому, кто не имеет психических отклонений. Там все делается быстро после оплаты. ГИБДД возьмут свою пошлину (она сейчас 2000 руб и есть скидка на сайте госуслуг). Инспектор - лицо оказывающее Вам услугу. И цены растут! Поменять водительское удостоверение - тоже деньги. А теперь еще хотят, чтобы люди раскошелились и на дополнительный экзамен. Забыли, что для всех этих процедур человеку нужно будет изыскать время, а у большинства оно рабочее, потеря которого тоже ведет к финансовым потерям. А люди никакую услугу не хотели и от Государства хотят только исполнения обязанностей. Ах забыл - у Государства нет обязанностей! Уменьшится от этого число жертв на дороге? Может быть! Это зависит от того, кто и как будет считать! Реальность на кладбищах страны!!! А правильное решение - изменение СИСТЕМЫ! Люди не виноваты в ее неспособности организовать порядок, хотя бы на дорогах! Пазл складывается - верхи уже не могут, нужно дождаться, чтобы низы не хотели!
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Долой осаго! Долой Платон!
.Э То что?? написал 24.01.2018 11:56
Такой должен быть ответ всех водил по всей России!
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Все элементарно объясняется, что крыша автошкол хочет иметь денег еще больше!
.Э То что?? написал 24.01.2018 11:52
Это же очевидно? Бабло...бабло...бабло...
Для бабла можно чуть и подпустить бла бла о безопасности и качестве знаний.
Твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мудакам закон не писан
Кирпич написал 24.01.2018 11:51
Всем хоца кушать нахаляву. А "автошколы" что? Рыжие что ли? А еще пусть каждый водила возит с собой справку об отсутствии судимости, из кожно-венерологического диспансера и т.п. и т.д.
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Верной дорогой идете, товарищи...
Калькулятор написал 24.01.2018 11:38
А еще можно поменять всем аттестаты по среднем образовании а особенно те кто получил его при СССР - программа же поменялась и история у нас теперь другая. Пусть все пройдут ЕГЭ!
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