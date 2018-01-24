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Московский листок

Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 21

путин бог трамп собчак
Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».

Это очень хорошо, это большая победа нашей молодой демократии. Ведь у нас до сих пор не бывает молитвенных завтраков, обедов, ужинов, молитвенных помывок в душе и молитвенных подстриганий ногтей. Это сугубо протестантская, в основном американская традиция. 

У нас не было никакой реформации - первых реформаторов удавили еще при Василии Темном в Иосифо-Волоцком монастыре, причем под непосредственным присмотром святого Иосифа Волоцкого. Завтракал ли святой Иосиф? Навряд ли, только молился. И присматривал за вверенной ему монастырской тюрьмой. 

Были и еще попытки реформировать церковь, но они заканчивались все равно грустно. Революции у нас всегда лучше получаются, чем реформации.

А вот американцы - те завтракают. И молятся. Молятся и завтракают. Поэтому они румяные и набожные. Бог смотрит, как они с аппетитом едят бутерброды и пьют апельсиновый сок, и радуется. А американцы завтракают и приговаривают: "In god we trust". А если забудут, что приговаривать, то на каждом долларе есть подсказка. 

У нас тоже приговаривают. Но не так. Наши приговоры - они как камень за пазухой.

У нас тоже верят в бога, но не так. На рублях ничего не написано про бога, но про него тоже вспомиают - "боже мой, ужас-то какой"! 

А что ужас? Так всегда живем.

А Ксения Анатольевна поедет завтракать с молитвой к президенту США. Он почти бог, ну после бога самый главный. Хотя в проруби не купается и работает президентом не дольше восьми лет, а потом уходит в частную жизнь. 

Ксения Анатольевна пока что из частной жизни и не выходила, но тоже хочет быть президентом. Едет на смотрины к богу. Американскому. 

К нашему богу попасть проще, никуда ехать не нужно - любой гопник или, наоборот, мент отправит тебя к богу в два счета. Но без обратного билета. Национальная специфика. 

Не странно ли, что у нас к богу попадают как правило на голодный желудок?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 21
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 20:32
Лошадь - это унижение России?
Сортирный Карлик - это позор России?
.
Хозяин будет выбирать между позором и унижение, или выберет подлость Зюганчика?
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(без названия)
СМЕРШ написал 24.01.2018 20:12
К стенке бандеровскую сволочь и их пособников!
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Re: рЫдактору-Митьке из соседнего Жопорижжя.
Иван Несторович написал 24.01.2018 19:53
Ты так увлекся провоцирующими тебя темами об авиации,что не заметил
происходящего уже больше 4лет Холокоста украинского народа.
Власть на Украине захватили евреи бандеровской закваски и при поддер-
жке российских сионистов во главе с Сурковым(любимец Путина) они ст-
равили два братских народа и поощряют оглупление и уничтожение друг
друга.Сами же в это время потирают руки, жрут в три горла икру и во-
руют у нас и у вас!
Не пора ли от приветствий к вальцманам перейти к действиям "Долой
Холокост украинцев!"?
Ответить
Re: ...преемником кого?
1917-й написал 24.01.2018 19:39
Неужели решил сменить Кабаеву на крестницу?
Кровосмешения тут нет-у евреев сын может маму
натягивать по самые яйца!
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(без названия)
мойше жопорожскому написал 24.01.2018 19:18
Шалом, мойша жопорожский. Ты як всегда суешь свой маленький кургузый член в дела взрослых дядей. Угомонись, убогий.
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(без названия)
abracadabra написал 24.01.2018 19:09
Ксюлошадь! Как много в этом пуке жидов и жидовствующих!
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(без названия)
------ написал 24.01.2018 18:51
Судя по картинке, приходят на память истории о бесноватых.
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(без названия)
лю написал 24.01.2018 18:49
А агентоска ли Ксюша, едит в США получить благословения по развалу России,
сучка
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Re:Но сиськи 0,25 размера портят всю малину...
Сдохни Пуйло написал 24.01.2018 17:51
Ты хочешь сказать, что у Пуйла сиськи побольше?
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Не Богу свечка, не черту кочерга!
RS написал 24.01.2018 17:24
Но иногда и такая может сгодиться.
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Re: И все же Ксюшадь против Пуйло в купании 10 - 0.
Тов. Тамсямский написал 24.01.2018 16:54
Но сиськи 0,25 размера портят всю малину... Блин, почему Наталья Поклонская не позировала в крещенской проруби!
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Собщак едет в США с двумя важными миссиями.
Тимофей Эрдин написал 24.01.2018 16:54
Одна из задач,которую кСенька планирует в США-сделать минет Трампу и
утереть нос Монике Левински: дескать не только ты это умеешь!
Она и в России когда-то призывала:сделаю минет любому,кто заплати миллион.
С Трампа,конечно,брать деньги стыдно.Достаточно пиара!
Но главная миссия-она везет к Трампу от крестного прошение о помиловании.
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А что...
Равиль Шакиров написал 24.01.2018 16:29
может укрепится в мыслях и взглядах, что негоже простых мирных граждан мордой об асфальт только за то, что в свой национальный праздник вышли погулять по Москве с флагами России и детсадовскими рисунками всякой домашней живности.
Впрочем, я думаю, что и так она против такой дикости, хоть и крестница Самого. В любом случае успехов Ксюше, как и всем другим кандидатам в их нелегкой гонке. Больше кандидатов в Президенты Хороших и разных! Уж хуже не будут, кроме Самого нашего Всего, Красного нашего Солнышка !!!
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(без названия)
ф3 написал 24.01.2018 15:38
ксения анатольевна очень не глупя женщина. и возможно что путин назначит ее преемником
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(без названия)
В лад написал 24.01.2018 15:10
Бог узнав кого ему пригласили на завтрак, уволился по собственному желанию.
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(без названия)
**** написал 24.01.2018 14:37
Отправили бы эту кобылу к богу Кузе...
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И все же Ксюшадь против Пуйло в купании 10 - 0.
Сдохни Пуйло написал 24.01.2018 14:32
Если честно, на Ксюшадь приятнее было смотреть, чем на старика Кабаева.
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 14:04
Лошадь - это унижение России?
Сортирный Карлик - это унижение России?
Зюганчик - это унижение России?
Ответить
А американцы завтракают и приговаривают: "In god we trust".
брэд написал 24.01.2018 12:38
А американцы завтракают и приговаривают: "In god we trust".
Только не понятно, какому богу. Кому и сатана бог.
На долларах, кстати, написано, что они In god trust, но христианского символа ни одного нет, креста даже нет. Вот и думаем, какому богу они "труст".
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Позор!!!
Лис написал 24.01.2018 12:04
У мартышек Хозяев денег строевой смотр.Все детки ублюдочной "элитки" православного Мордора прислуживают Американскому "богу".
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