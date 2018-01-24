Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».

Это очень хорошо, это большая победа нашей молодой демократии. Ведь у нас до сих пор не бывает молитвенных завтраков, обедов, ужинов, молитвенных помывок в душе и молитвенных подстриганий ногтей. Это сугубо протестантская, в основном американская традиция.

У нас не было никакой реформации - первых реформаторов удавили еще при Василии Темном в Иосифо-Волоцком монастыре, причем под непосредственным присмотром святого Иосифа Волоцкого. Завтракал ли святой Иосиф? Навряд ли, только молился. И присматривал за вверенной ему монастырской тюрьмой.

Были и еще попытки реформировать церковь, но они заканчивались все равно грустно. Революции у нас всегда лучше получаются, чем реформации.

А вот американцы - те завтракают. И молятся. Молятся и завтракают. Поэтому они румяные и набожные. Бог смотрит, как они с аппетитом едят бутерброды и пьют апельсиновый сок, и радуется. А американцы завтракают и приговаривают: "In god we trust". А если забудут, что приговаривать, то на каждом долларе есть подсказка.

У нас тоже приговаривают. Но не так. Наши приговоры - они как камень за пазухой.

У нас тоже верят в бога, но не так. На рублях ничего не написано про бога, но про него тоже вспомиают - "боже мой, ужас-то какой"!

А что ужас? Так всегда живем.

А Ксения Анатольевна поедет завтракать с молитвой к президенту США. Он почти бог, ну после бога самый главный. Хотя в проруби не купается и работает президентом не дольше восьми лет, а потом уходит в частную жизнь.

Ксения Анатольевна пока что из частной жизни и не выходила, но тоже хочет быть президентом. Едет на смотрины к богу. Американскому.

К нашему богу попасть проще, никуда ехать не нужно - любой гопник или, наоборот, мент отправит тебя к богу в два счета. Но без обратного билета. Национальная специфика.

Не странно ли, что у нас к богу попадают как правило на голодный желудок?

А.Б.