Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».
Это очень хорошо, это большая победа нашей молодой демократии. Ведь у нас до сих пор не бывает молитвенных завтраков, обедов, ужинов, молитвенных помывок в душе и молитвенных подстриганий ногтей. Это сугубо протестантская, в основном американская традиция.
У нас не было никакой реформации - первых реформаторов удавили еще при Василии Темном в Иосифо-Волоцком монастыре, причем под непосредственным присмотром святого Иосифа Волоцкого. Завтракал ли святой Иосиф? Навряд ли, только молился. И присматривал за вверенной ему монастырской тюрьмой.
Были и еще попытки реформировать церковь, но они заканчивались все равно грустно. Революции у нас всегда лучше получаются, чем реформации.
А вот американцы - те завтракают. И молятся. Молятся и завтракают. Поэтому они румяные и набожные. Бог смотрит, как они с аппетитом едят бутерброды и пьют апельсиновый сок, и радуется. А американцы завтракают и приговаривают: "In god we trust". А если забудут, что приговаривать, то на каждом долларе есть подсказка.
У нас тоже приговаривают. Но не так. Наши приговоры - они как камень за пазухой.
У нас тоже верят в бога, но не так. На рублях ничего не написано про бога, но про него тоже вспомиают - "боже мой, ужас-то какой"!
А что ужас? Так всегда живем.
А Ксения Анатольевна поедет завтракать с молитвой к президенту США. Он почти бог, ну после бога самый главный. Хотя в проруби не купается и работает президентом не дольше восьми лет, а потом уходит в частную жизнь.
Ксения Анатольевна пока что из частной жизни и не выходила, но тоже хочет быть президентом. Едет на смотрины к богу. Американскому.
К нашему богу попасть проще, никуда ехать не нужно - любой гопник или, наоборот, мент отправит тебя к богу в два счета. Но без обратного билета. Национальная специфика.
Не странно ли, что у нас к богу попадают как правило на голодный желудок?
А.Б.
стоик1111 написал 24.01.2018 20:32
Сортирный Карлик - это позор России?
.
Хозяин будет выбирать между позором и унижение, или выберет подлость Зюганчика?
СМЕРШ написал 24.01.2018 20:12
Иван Несторович написал 24.01.2018 19:53
происходящего уже больше 4лет Холокоста украинского народа.
Власть на Украине захватили евреи бандеровской закваски и при поддер-
жке российских сионистов во главе с Сурковым(любимец Путина) они ст-
равили два братских народа и поощряют оглупление и уничтожение друг
друга.Сами же в это время потирают руки, жрут в три горла икру и во-
руют у нас и у вас!
Не пора ли от приветствий к вальцманам перейти к действиям "Долой
Холокост украинцев!"?
1917-й написал 24.01.2018 19:39
Кровосмешения тут нет-у евреев сын может маму
натягивать по самые яйца!
мойше жопорожскому написал 24.01.2018 19:18
abracadabra написал 24.01.2018 19:09
------ написал 24.01.2018 18:51
лю написал 24.01.2018 18:49
сучка
Сдохни Пуйло написал 24.01.2018 17:51
RS написал 24.01.2018 17:24
Тов. Тамсямский написал 24.01.2018 16:54
Тимофей Эрдин написал 24.01.2018 16:54
утереть нос Монике Левински: дескать не только ты это умеешь!
Она и в России когда-то призывала:сделаю минет любому,кто заплати миллион.
С Трампа,конечно,брать деньги стыдно.Достаточно пиара!
Но главная миссия-она везет к Трампу от крестного прошение о помиловании.
Равиль Шакиров написал 24.01.2018 16:29
Впрочем, я думаю, что и так она против такой дикости, хоть и крестница Самого. В любом случае успехов Ксюше, как и всем другим кандидатам в их нелегкой гонке. Больше кандидатов в Президенты Хороших и разных! Уж хуже не будут, кроме Самого нашего Всего, Красного нашего Солнышка !!!
ф3 написал 24.01.2018 15:38
В лад написал 24.01.2018 15:10
**** написал 24.01.2018 14:37
Сдохни Пуйло написал 24.01.2018 14:32
стоик1111 написал 24.01.2018 14:04
Сортирный Карлик - это унижение России?
Зюганчик - это унижение России?
брэд написал 24.01.2018 12:38
Только не понятно, какому богу. Кому и сатана бог.
На долларах, кстати, написано, что они In god trust, но христианского символа ни одного нет, креста даже нет. Вот и думаем, какому богу они "труст".
Лис написал 24.01.2018 12:04