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Московский листок

Орешкин уверяет, что экономическая политика РФ "является примером для многих стран"

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 4

Орешкин уверяет, что экономическая политика РФ "является примером для многих стран"

Россия способна выйти на экономические темпы роста в 3-3,5% через несколько лет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Экономика России уже растет. Учитывая сложившиеся демографические вызовы, с которыми мы столкнулись – это должен 3-3,5% быть рост. Я надеюсь, это произойдет через пару лет", - цитирует министра РИА Новости.

"Благодаря действиям властей зависимость экономики от волатильности цен на нефть снизилась за последние годы", - отметил чиновник.

По его словам, макроэкономическая и бюджетная политика России "является примером для многих стран и роль России в глобальной экономике растет".

Напомним, что по уточненным данным Росстата, промышленное производство в России по итогам 2017 года выросло всего на 1%, что в два раза ниже прогноза Минэкономики. В декабре 2017 года промпроизводство снизилось на 1,5% к тому же месяцу 2016 г. после обвала на 3,6% в ноябре.

В IV квартале 2017 года промышленность упала в годовом сравнении на 1,7% после роста на 1,4% в III квартале, на 3,8% во II квартале и на 0,1% в I квартале.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: классный чувак этот Орешкин
ему пора к Лехе написал 24.01.2018 16:22
Улюкаеву.От него толку мало,
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 14:07
возможно ли, чтобы сортирный Карлик вырос хоть на 1 сантиметр?
Так и с сортирной Экономикой?
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Халва,халва,халва=словесный понос.
В лад написал 24.01.2018 12:42
"...роль России в глобальной экономике растет...." Роль клоуна ! Весь мир умирает со смеху, когда на шестой части суши, с самыми богатыми природными ресурсами в мире, проживает 25 млн.нищих.Растет только количество миллиардеров и количество лжи из всех государственных и лежащих под властью, средств СМИ.
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классный чувак этот Орешкин
Петров написал 24.01.2018 12:02
в таком темпе скоро сможет возглавить правительство.
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