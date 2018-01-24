Орешкин уверяет, что экономическая политика РФ "является примером для многих стран"

Россия способна выйти на экономические темпы роста в 3-3,5% через несколько лет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Экономика России уже растет. Учитывая сложившиеся демографические вызовы, с которыми мы столкнулись – это должен 3-3,5% быть рост. Я надеюсь, это произойдет через пару лет", - цитирует министра РИА Новости.

"Благодаря действиям властей зависимость экономики от волатильности цен на нефть снизилась за последние годы", - отметил чиновник.

По его словам, макроэкономическая и бюджетная политика России "является примером для многих стран и роль России в глобальной экономике растет".

Напомним, что по уточненным данным Росстата, промышленное производство в России по итогам 2017 года выросло всего на 1%, что в два раза ниже прогноза Минэкономики. В декабре 2017 года промпроизводство снизилось на 1,5% к тому же месяцу 2016 г. после обвала на 3,6% в ноябре.

В IV квартале 2017 года промышленность упала в годовом сравнении на 1,7% после роста на 1,4% в III квартале, на 3,8% во II квартале и на 0,1% в I квартале.