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Московский листок

Треть россиян ее видят выхода из кризиса

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 7

Треть россиян ее видят выхода из кризиса

Российская экономика в 2017 году продолжала деградировать, несмотря на бодрые заявления чиновников о преодолении кризиса. Такое мнение в ходе опроса высказали 33% россиян, сообщает Finanz.ru. со ссылкой на исследование Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. При этом 30% опрошенных сообщили, что их личное финансовое положение в прошлом году ухудшилось, еще 18% считают, что в ближайшие 12 месяцев эта тенденция продолжится.

Только 10% россиян заявили, что их финансовое благополучие за прошедший год выросло. О надеждах на поправку материального положения сообщили лишь 12% опрошенных.

Аналитики отмечают, что в последнем квартале 2017 года индекс потребительских настроений перестал расти впервые с конца 2015 года. Оптимистические настроения добавились только у пенсионеров, которые в начале прошлого года получили разовую выплату в пять тысяч рублей и возобновили индексацию пенсий. У молодежи показатель остался неизменным, а среди людей в возрасте от 30 до 49 лет начал падать.

Расхождение оценок пенсионеров и экономически активных людей - необычная и тревожная тенденция, раньше она наблюдалась лишь в моменты экономических кризисов 2009-го и 2015 годов, поясняет директор ЦСИ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, именно респонденты от 30 до 49 лет оценочно составляют ядро среднего класса и вносят наибольший вклад в развитие экономики страны.

"Усиление пессимистических настроений респондентов этой категории потенциально способно привести не только к спаду потребительского спроса и торможению экономического развития, но и к возникновению очагов повышенной социальной турбулентности", - отметил Остапкович.

Люди не наблюдают позитивной экономической динамики, потому что в целом по стране идёт спад реальных доходов, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев: это выражается не столько в фактическом уровне заработных плат, сколько в повышении цен на товары, услуги и ЖКХ.

 

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re:
недоумение написал 24.01.2018 21:03
"рибунал над изменниками Советской Родины и восстановление СССР."-стучать по клаве легко...
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"выход там где и вход"
всех написал 24.01.2018 16:39
чиновников и воров-бизнесменов, тупых министров в рот
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да кризис давно закончился,это очевидно
и началась самая настоящая написал 24.01.2018 16:35
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА им.В.В.Путина.
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(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 14:09
Деградация галерных до уровня Лошади - это деградация экономики?
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Фильм печки лавочки(Шукшин)-с утра, как проснемся, так и хохочем всей деревней-весело живем.
В лад написал 24.01.2018 12:57
Пенсионеры у нас =Оптимисты, попробывал бы какой нибудь америкос или гейропеец прожить на 150 долларов в месяц при температуре ниже 25 градусов.
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(без названия)
Чингачгук написал 24.01.2018 12:29
Все правильно,а какой здесь может быть "выход"?С одной стороны-благосостояние "элиты и околоэлиты"растет независимо от всех кризисов на свете,а с другой-благосостояние большинства тает,опять-таки независимо ни от чего,а просто потому,что...Потому,что-слишком уж много (для такой нищей страны),членов "Форбс",слишком уж маленький и непонятный для всего мира платят налог "олигархи",потому,что все эти "олигархи"никакой экономики не развивают,а выполняют только функции "насосов",потому,что гос.чиновники за миллиардные кражи из бюджета получают "страшные наказания"в виде штрафа,то есть,начав якобы-с "рыночных отношений",закончили-полноценным феодальным государством (в восточном стиле),со всеми вытекающими...
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(без названия)
Лис написал 24.01.2018 12:07
Выход там же где и вход.Социалистическая революция,трибунал над изменниками Советской Родины и восстановление СССР.
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