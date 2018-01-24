Треть россиян ее видят выхода из кризиса

Российская экономика в 2017 году продолжала деградировать, несмотря на бодрые заявления чиновников о преодолении кризиса. Такое мнение в ходе опроса высказали 33% россиян, сообщает Finanz.ru. со ссылкой на исследование Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. При этом 30% опрошенных сообщили, что их личное финансовое положение в прошлом году ухудшилось, еще 18% считают, что в ближайшие 12 месяцев эта тенденция продолжится.

Только 10% россиян заявили, что их финансовое благополучие за прошедший год выросло. О надеждах на поправку материального положения сообщили лишь 12% опрошенных.

Аналитики отмечают, что в последнем квартале 2017 года индекс потребительских настроений перестал расти впервые с конца 2015 года. Оптимистические настроения добавились только у пенсионеров, которые в начале прошлого года получили разовую выплату в пять тысяч рублей и возобновили индексацию пенсий. У молодежи показатель остался неизменным, а среди людей в возрасте от 30 до 49 лет начал падать.

Расхождение оценок пенсионеров и экономически активных людей - необычная и тревожная тенденция, раньше она наблюдалась лишь в моменты экономических кризисов 2009-го и 2015 годов, поясняет директор ЦСИ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, именно респонденты от 30 до 49 лет оценочно составляют ядро среднего класса и вносят наибольший вклад в развитие экономики страны.

"Усиление пессимистических настроений респондентов этой категории потенциально способно привести не только к спаду потребительского спроса и торможению экономического развития, но и к возникновению очагов повышенной социальной турбулентности", - отметил Остапкович.

Люди не наблюдают позитивной экономической динамики, потому что в целом по стране идёт спад реальных доходов, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев: это выражается не столько в фактическом уровне заработных плат, сколько в повышении цен на товары, услуги и ЖКХ.