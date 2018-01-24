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Московский листок

Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов

Опубликовано 24.01.2018 автором Елена Рохлина в разделе комментариев 6

Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов

Задержали активиста ИГПР ЗОВ Вячеслава Горбатого (https://vk.com/id167489943), пока на 48 часов, но скорее всего посадят.

Мало того, что Вячеслав в возрасте (1959 г.р.) и с проблемами со здоровьем, у него ещё и мама с старенькая страдает болезнью Альцгеймера и нуждается в уходе.

Вячеславу шьют спонсирование экстремистов - это когда ты на передачи деньги перечисляешь и когда ты взносы делаешь на организацию референдума. По идее, так любого из нас можно хватать и сажать.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: История учит ...
недоумение написал 24.01.2018 21:11
"Грудинин взял обязательство, освободить и п-ка Квачкова и ребят с ИГПР ЗОВ. "-ну взял,и что?!Какое это имеет отношение к тутошнему антигрудинингу массового поражения?
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Re: Отныне деньги передаются только наличными или на номер сотового телефона.
Несите ваши денешки написал 24.01.2018 14:44
А какой у Мухина номер?
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(без названия)
фыва-32 написал 24.01.2018 14:35
Отныне деньги передаются только наличными или на номер сотового телефона.
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Хорошо бы узнать комментарии Мухина по этому событию.
Не отмалчивайся, Мухин. написал 24.01.2018 14:25
Так деньги были перечислены на референдум имени Мухина, или на помощь сидельцам из-за Мухина?
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История учит ...
Помнящий написал 24.01.2018 13:33
Удивляют меня эти ребятки - Церберы. Грудинин взял обязательство, освободить и п-ка Квачкова и ребят с ИГПР ЗОВ. Стоит на повестке и изменение Законодательства и в некоторых, именно таких случаях, проверка или расследование... Большинство уверено, что так или иначе, правдами или не правдами, Путин останется Президентом. Медведев, Орешкин, Набиулина, Греф, и прочие, Ротенберги и Сечин, Миллер и т.д., Гос. Дума, прежде всего Едросня, и часть бюрократии, напринимали таких законов, ведут такую политику, что если законы не отменить, а их не заменить, то раньше или позже, за что борются, на то и напорются. Если Путин не заменит всю эту выше указанную когорту, на Грудинина и его команду, а те в свою очередь не исполнят своих обещаний, то Большому Пи...цу похоже быть. Если заменит и политика будет меняться, то стоит вспомнить зачистки Ежовцев, Ягодницев, да и тех, кто с Берией служил. Ну, а в случае Большого..., так .... Нет, в отношении многих можно сказать, что история учит, что их ни черта не учит.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 24.01.2018 12:31
"Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!" Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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