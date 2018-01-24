Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов

Задержали активиста ИГПР ЗОВ Вячеслава Горбатого (https://vk.com/id167489943), пока на 48 часов, но скорее всего посадят.

Мало того, что Вячеслав в возрасте (1959 г.р.) и с проблемами со здоровьем, у него ещё и мама с старенькая страдает болезнью Альцгеймера и нуждается в уходе.

Вячеславу шьют спонсирование экстремистов - это когда ты на передачи деньги перечисляешь и когда ты взносы делаешь на организацию референдума. По идее, так любого из нас можно хватать и сажать.