Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов

Задержали активиста ИГПР ЗОВ Вячеслава Горбатого (https://vk.com/id167489943), пока на 48 часов, но скорее всего посадят.
Мало того, что Вячеслав в возрасте (1959 г.р.) и с проблемами со здоровьем, у него ещё и мама с старенькая страдает болезнью Альцгеймера и нуждается в уходе.
Вячеславу шьют спонсирование экстремистов - это когда ты на передачи деньги перечисляешь и когда ты взносы делаешь на организацию референдума. По идее, так любого из нас можно хватать и сажать.
недоумение написал 24.01.2018 21:11
Несите ваши денешки написал 24.01.2018 14:44
фыва-32 написал 24.01.2018 14:35
Не отмалчивайся, Мухин. написал 24.01.2018 14:25
Помнящий написал 24.01.2018 13:33
Лис написал 24.01.2018 12:31
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!" Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!