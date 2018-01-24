Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России

Запад добивается с помощью антироссийских санкций развязать "очень большую экономическую войну", целью которой является смена власти в стране, заявил глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт… Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно", - цитирует Костина РИА Новости.

Напомним, к 29 января Минфин США должен представить конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», в рамках которого будет озвучен список приближенных к российскому руководству чиновников и бизнесменов. Документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале, источниках дохода, активах за рубежом, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

По данным газеты "Коммерсант", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока не разглашается.