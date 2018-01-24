Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России

Запад добивается с помощью антироссийских санкций развязать "очень большую экономическую войну", целью которой является смена власти в стране, заявил глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт… Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно", - цитирует Костина РИА Новости.
Напомним, к 29 января Минфин США должен представить конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», в рамках которого будет озвучен список приближенных к российскому руководству чиновников и бизнесменов. Документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале, источниках дохода, активах за рубежом, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).
По данным газеты "Коммерсант", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока не разглашается.
Что это? написал 24.01.2018 20:48
Вернее, не только про них.
А ,вообще. За 40 лет. Имеющий уши, да слышит...
Что это? написал 24.01.2018 20:45
Чисто ж/довская комбинация.
Супер...
стоик1111 написал 24.01.2018 20:35
Костин тоже не Россия?
Тогда зачем они русским?
..Не будут.. написал 24.01.2018 17:43
oskotr написал 24.01.2018 17:32
Винни Пух: Пятачок, пошли свинью жарить.
Костин: Уряя пойдем свинку жарить, ну..., а если она не захочет?
А куда ты на фиг денешься.
а надо гораздо больше написал 24.01.2018 17:25
Да надо не 50 человек - а 50 тысяч человек - чтоб охватить всю эту мммрраазь ! надо гораздо больше !
Ой что делается!.. написал 24.01.2018 15:54
24 января 201814:4185
Такое решение стало шагом вперед для международного уголовного права, пишет Клаус Крес на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.
15 декабря прошлого года в Нью-Йорке удалось достичь прорыва: при содействии Германии, которая в ХХ столетии стала причиной самых больших и разрушительных военных конфликтов, страны-участники Международного уголовного суда (МУС) приняли решение о том, что с 17 июля 2018 года суд сможет привлекать к ответственности глав государств в связи с планированием, подготовкой, началом или ведением наступательных войн, сообщает издание.
По мнению автора публикации, такое решение является вехой в истории международного права.
Виктор + написал 24.01.2018 14:53
стоик1111 написал 24.01.2018 14:15
Братва засуетилась написал 24.01.2018 13:53
В.И.Ж. написал 24.01.2018 13:33
Да что вы говорите?(с одесским акцентом) написал 24.01.2018 13:19
МН17правдоруб написал 24.01.2018 13:16
тут дело такое. братве из кооп озеро тактично намекают -
ваш акела промахнулся и надо ему подарить шарфик или заварить полониевого чайку.
тогда с братвой будут разговаривать. Об условиях нормализации отношений. Условия будут тяжелые.
Разумеется передача ядерного орудия раисси под международный контроль с последующей утилизацией.
Территориальные уступки.
Передача Евросоюзу Калининграда, Петербурга и Карелии, Японии Сахалина,Арктических островов- Канаде,
Китаю - Приамурья,Туву и Алтай в границах до 1852. Это как минимум.
Крупной победой нового министра иностранных дел раиссии будет сохранение за раисеей Камчатки,
которую Япония требует вместе с Сахалином и Пскова, который требует Эстония.
Возможно сможет и отсечь претензии Монголии на Бурятию и Читу.
О уходе раисеи из оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии и говорить не стоит.
Суммы репараций - большие.В основном американцам.
Но игра стоит свеч - взамен будет гарантировано полное сохранение капиталов и недвижимости братвы.
Не исключая родственников акелы.
Могут и ксюшу на царство в оставшейся части раисеи поставить - не зря к Трампу на ковер ее вызвали.
так-то.
фыва-23 написал 24.01.2018 12:49
Неужели вашингтонская администрация решила сделать что-то полезно для России, как помочь ей избавиться от фашистского режима "путина". Ждем доклада с нетерпением.
"с членами семей - до 300"
Почему так мало. Воров гораздо больше.
В лад написал 24.01.2018 12:49
Лис написал 24.01.2018 12:47