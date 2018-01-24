Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России

Опубликовано 24.01.2018 в разделе комментариев 16

Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России

Запад добивается с помощью антироссийских санкций развязать "очень большую экономическую войну", целью которой является смена власти в стране, заявил глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт… Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно", - цитирует Костина РИА Новости.

Напомним, к 29 января Минфин США должен представить конгрессу так называемый «Кремлевский доклад», в рамках которого будет озвучен список приближенных к российскому руководству чиновников и бизнесменов. Документ должен включать в себя информацию об отношениях этих лиц с президентом России Владимиром Путиным, об их причастности к коррупции, об их чистом капитале, источниках дохода, активах за рубежом, а также об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей).

По данным газеты "Коммерсант", фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока не разглашается.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 7
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 16
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Как красиво и незаметно американцы нас на кривой козе объехали..
Что это? написал 24.01.2018 20:48
Причем, я не про санкции. И не про 2014 год с Крымом и Донбассом. И,конечно, не про Сирию.
Вернее, не только про них.
А ,вообще. За 40 лет. Имеющий уши, да слышит...
Ответить
Как красиво и незаметно американцы нас на кривой козе объехали..
Что это? написал 24.01.2018 20:45
При этом, отметьте , выставив перед всем "продвинутым" миром нас еще и виноватыми.:)))...
Чисто ж/довская комбинация.
Супер...
Ответить
(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 20:35
сортирный Карлик - не Россия?
Костин тоже не Россия?
Тогда зачем они русским?
Ответить
Re: ..........А что вы будете..
..Не будут.. написал 24.01.2018 17:43
вам никто не принесет --ничего --паэтому делайте как делали в Египте 1981 год октябрь
Ответить
(без названия)
oskotr написал 24.01.2018 17:32
Завизжали твари, воинственные воши.
Винни Пух: Пятачок, пошли свинью жарить.
Костин: Уряя пойдем свинку жарить, ну..., а если она не захочет?
А куда ты на фиг денешься.
Ответить
могут стать более 50 человек
а надо гораздо больше написал 24.01.2018 17:25
По данным газеты Коммерсант, фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей &#8212; до 300).
Да надо не 50 человек - а 50 тысяч человек - чтоб охватить всю эту мммрраазь ! надо гораздо больше !
Ответить
Будет еще смешнее. Писец котенку!
Ой что делается!.. написал 24.01.2018 15:54
Глав государств можно будет привлекать к ответственности за наступательную войну
24 января 201814:4185
Такое решение стало шагом вперед для международного уголовного права, пишет Клаус Крес на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.
15 декабря прошлого года в Нью-Йорке удалось достичь прорыва: при содействии Германии, которая в ХХ столетии стала причиной самых больших и разрушительных военных конфликтов, страны-участники Международного уголовного суда (МУС) приняли решение о том, что с 17 июля 2018 года суд сможет привлекать к ответственности глав государств в связи с планированием, подготовкой, началом или ведением наступательных войн, сообщает издание.
По мнению автора публикации, такое решение является вехой в истории международного права.
Ответить
(без названия)
Виктор + написал 24.01.2018 14:53
Журнал форбс оценивал доход этого персонажа за 2013 год в 37 миллионов долларов. Даже если он немного ошибся, цифры поражают воображение. Банк вроде бы как государственный. Наверное сей персонаж попадет в кремлевский список. Вот и суетится. А я удивляюсь терпению США. За такое обсиралово со стороны российской быдлоэлиты надо было давно ее по миру пустить.
Ответить
(без названия)
стоик1111 написал 24.01.2018 14:15
Русские люди не будут защищать воров Сердюковых, Лошадей собчачек, сортирных Карликов и других преступников Примаковых?
Ответить
(без названия)
Братва засуетилась написал 24.01.2018 13:53
Один из дачников кооператива озеро с ужасом в глазах вещает в Давосе--- значит, то, что происходит, действительно чревато... но что он (или они) может противопоставить? Армату и краснолицых охранников из ЧОПов, обмотанных полосатой ленточкой?
Ответить
(без названия)
В.И.Ж. написал 24.01.2018 13:33
Сколько же тут нас собралось под ободком унитаза!
Ответить
(без названия)
Да что вы говорите?(с одесским акцентом) написал 24.01.2018 13:19
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
МН17правдоруб написал 24.01.2018 13:16
ничто не способствует повышению уровня путриотизма как объявление в международный розыск. вот и верещат.
тут дело такое. братве из кооп озеро тактично намекают -
ваш акела промахнулся и надо ему подарить шарфик или заварить полониевого чайку.
тогда с братвой будут разговаривать. Об условиях нормализации отношений. Условия будут тяжелые.
Разумеется передача ядерного орудия раисси под международный контроль с последующей утилизацией.
Территориальные уступки.
Передача Евросоюзу Калининграда, Петербурга и Карелии, Японии Сахалина,Арктических островов- Канаде,
Китаю - Приамурья,Туву и Алтай в границах до 1852. Это как минимум.
Крупной победой нового министра иностранных дел раиссии будет сохранение за раисеей Камчатки,
которую Япония требует вместе с Сахалином и Пскова, который требует Эстония.
Возможно сможет и отсечь претензии Монголии на Бурятию и Читу.
О уходе раисеи из оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии и говорить не стоит.
Суммы репараций - большие.В основном американцам.
Но игра стоит свеч - взамен будет гарантировано полное сохранение капиталов и недвижимости братвы.
Не исключая родственников акелы.
Могут и ксюшу на царство в оставшейся части раисеи поставить - не зря к Трампу на ковер ее вызвали.
так-то.
Ответить
(без названия)
фыва-23 написал 24.01.2018 12:49
"целью которой является смена власти в стране"
Неужели вашингтонская администрация решила сделать что-то полезно для России, как помочь ей избавиться от фашистского режима "путина". Ждем доклада с нетерпением.
"с членами семей - до 300"
Почему так мало. Воров гораздо больше.
Ответить
Гайдар им в дышло !
В лад написал 24.01.2018 12:49
Ряшку разъел и порет всякую муйню. А "кремлевский доклад" хорошо бы показать населюгам РФ до выборов.
Ответить
(без названия)
Лис написал 24.01.2018 12:47
Эти лупоглазые клоуны уже достали.Вся власть многонациональному российскому Народу!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого вы бы предпочли на выборах в этом сезоне?:
Результаты
Интернет-ТВ
Под Путина можно загримировать любого
Под Путина можно загримировать любого
24.01.2018
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медали
Эдуард Лимонов: почему у олимпийцев отнимают медал...
24.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Прокурор попросил для Белых десять лет "строгача" (1)
Глава Монархической партии Баков снялся с выборов президента РФ из-за гражданства "Романовской империи" (4)
Мизулина: раз нельзя запретить Интернет, надо создать альтернативу (5)
Новый наезд на Дмитриеву. Детозащитники угрожают изъятием детей (1)
Какой ты нафиг танкист, Грудинин?.. (20)
Костин рассказал в Давосе о попытках США сменить власть в России (16)
Задержан активист ИГПР ЗОВ - за перечисление взносов (6)
Треть россиян ее видят выхода из кризиса (7)
Орешкин уверяет, что экономическая политика РФ "является примером для многих стран" (4)
Ксения Собчак приглашена на завтрак к богу (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я вас обидел
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Ксюша, не чужой главнокомандующему человек
Максим Калашников Максим Калашников: Алексей Лапушкин (Федеральный совет Партии Дела) назвал Кудрина вторым Власовым
Дарья Митина Дарья Митина: Ну, за чистoту терминoлoгии!...
Максим Калашников Максим Калашников: Михалков считает, что только он имеет право глумиться над Сталиным
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss